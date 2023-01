Tener una buena salud física requiere de una alimentación saludable, así como de respetar las horas de sueño que el cuerpo necesita y hacer ejercicio de forma regular. Muchas personas cumplen con estos requerimientos, pero necesitan suplementos vitamínicos para poder mejorar o complementar su rutina saludable. Además, ingerirlos hace que el sistema inmunológico se fortalezca más. Por ello, en la siguiente nota presentaremos cuatro suplementos vitamínicos saludables y que se pueden consumir todos los días.

Los cuatro suplementos vitamínicos

1. Vitamina C:

La vitamina C está presente en diversas frutas como el kiwi, el melón, fresa, pimientos rojos y verdes, brócoli, papas, tomates al horno, etc. Esta vitamina funciona como antioxidante y antiinflamatorio. Además, fortalece las células de nuestro sistema inmunológico, ayuda a la cicatrización de las heridas y es buena para el cuidado de la piel. Asimismo, como ya se ha evidenciado en varios estudios, la vitamina C reduce la gravedad y la duración de un resfriado, así como también controla los síntomas de la COVID-19.

Sin embargo, esta debe ser ingerida continuamente, debido a que si es que estamos padeciendo una infección o pasamos por un período de estrés, se agota y tiene que ser compensada. Por ello, los expertos aconsejan tomar 500 miligramos dos veces al día para comenzar con este suplemento.

La vitamina C refuerza el sistema inmunológico de los niños. (Foto: Freepik)

2. Vitamina D:

La vitamina D no es una que se encuentre fácilmente en los alimentos, pero si está muy presente en los pescados grasos (el salmón, el atún o las sardinas), el hígado vacuno, la yema de huevo o la leche o cereales fortificados. Además, es un nutriente fundamental para la salud, ya que ayuda a que el sistema inmunitario luche con las posibles bacterias y virus que puedan atacar al cuerpo.

Investigaciones han asociado los niveles bajos de vitamina D con las enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple. Por ello, es aconsejable tomar estos suplementos, especialmente en los meses de invierno o si se es una persona que no sale mucho de su casa. Asimismo, la cantidad que sugieren los expertos es de 1000 a 2000 miligramos por día.

(Difusión)

3. Zinc

El zinc es un oligoelemento que se suele encontrar en las ostras, carnes rojas, avellanas, almendras, legumbres, tofu y semillas de calabaza. Sin embargo, muchos no le prestan atención, pero es sumamente importante, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que entre el 17 y el 30% de la población mundial tiene un déficit de este. Por otro lado, es necesario consumirlo de manera regular para que nuestro sistema inmunitario funcione de forma correcta. Ayuda en la división y el crecimiento de las células y en la cicatrización de las heridas.

Diversos estudios demuestran que ingerir suplementos de zinc podría acortar la duración de un resfriado, al igual que la vitamina C. La cantidad recomendada para los expertos es de 15 a 30 miligramos y es recomendable consumirlo en otoño e invierno.

Las ostras se privilegian por poseer una alta cantidad de zinc, un mineral antioxidante que protege al *ojo* de los daños de los radicales libres. (Foto: Getty Images)

4. Cúrcuma

Finalmente, el cuarto suplemento que es necesario para el bienestar físico es la cúrcuma, una planta con flores que viene de la familia del jengibre. Tiene beneficios para la salud, muchos estudios revelaron que la cúrcuma podría tratar enfermedades como el Alzheimer.

Cuando se utiliza la suplementación de cúrcuma, ayuda a reducir los marcadores de la inflamación, a mejorar los síntomas de la depresión o ansiedad, reduce los niveles de colesterol LDL (malo), glucosa en sangre y presión arterial, mantiene la eficacia del sistema inmune y ayuda a la resistencia contra alergias.

Se recomienda iniciar con 1.000 miligramos diarios con alimentos, puesto que la curcumina no es de fácil absorción.