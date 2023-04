Durante las últimas semanas, el aumento de las temperaturas, especialmente, en la costa norte y sierra del Perú, ha generado un calor inusual, pues tanto los días como las noches han estado oscilando entre los 25° C a 30° C con una sensación térmica de 35°C en muchos casos. A pesar de que, la temporada de verano oficialmente culminó el pasado 20 de marzo, según predicciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los días cálidos continuarán hasta las primeras semanas de mayo.

Básicamente, esta situación se debe al cambio climático que ocasiona el fenómeno meteorológico de “El Niño” o “Niño Costero”, el cual da lugar a una ola de calor que, a su vez, puede tener un impacto significativo en la salud de la población, ya que surgen afecciones como la deshidratación. Desde luego, esto hace que el cuerpo pierda una cantidad excesiva de líquidos y minerales, como sodio, potasio y electrolitos; sobre todo, es más peligroso en niños y adultos mayores, cuyo organismo empieza a experimentar un declive en su funcionamiento y, si no es atendido de inmediato, podría causar una serie de consecuencias irreversibles e incluso la muerte.

¿Cómo afecta el calor a nuestro cerebro?

Con el aumento persistente de las temperaturas, el organismo va a sufrir de un estado de deshidratación, por lo que las personas perdemos volumen de agua y sales. Por esta razón, se genera una disminución de la perfusión tisular, es decir, la irrigación del cerebro se dificulta, ya que llega menos volumen de sangre, por ende, menos oxígeno y glucosa, alterando así el funcionamiento natural de este órgano y el cuerpo en general, expresó Julio Cachay, médico internista de la Clínica Ricardo Palma a Bienestar de El Comercio,

De igual forma, destacó que cuando nuestra temperatura corporal se encuentra por encima de los 40° C, el hipotálamo, área del cerebro encargada de regular la temperatura, deja de funcionar correctamente, puesto que se le dificulta el control del sistema natural de enfriamiento, motivo por el cual, podemos padecer un golpe o agotamiento por calor.





Es importante recordar que durante esta temporada el riesgo de sufrir deshidratación aumenta, pues muchas personas realizan actividades al aire libre y están expuestas al sol.

¿Por qué se genera la deshidratación?

La deshidratación puede aumentar, en especial, en esta temporada, pues las personas suelen realizar actividades al aire libre y están más expuesto al sol. Sin embargo, como precisó Romy Mayta, especialista en salud ocupacional de B Braun, no es necesario hacer algún tipo de actividad o ejercicio físico para que el cuerpo se deshidrate, dado que esta afección puede presentarse por diversos factores, como el calor, sudoraciones excesivas, diarreas y vómitos.

“Este puede ser leve, moderado o grave, según la cantidad de líquidos que se pierda, motivo por el cual, es sumamente importante el consumo de bebidas que contengan electrolitos para prevenir, controlar y recuperar los minerales perdidos”, detalló Mayta.

¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación?

Definitivamente, la deshidratación es un proceso paulatino, que urge a que se ingiera más líquidos; no obstante, si no se presta atención a las señales de alerta, este avanzará y hará que los tejidos corporales comiencen a deshidratarse rápidamente, ocasionando la contracción de las células y que el organismo empiece a funcionar de forma incorrecta.

Por consiguiente, la médica nos da a conocer cuáles son los síntomas más frecuentes para estar atentos y adoptar medidas de prevención:

Tener sed

Una de las principales señales es la reducción de producción de saliva, causando que la boca y la lengua estén resecas, siendo éste un indicativo que los niveles de hidratación están por debajo de lo normal. Por ello, es importante el consumo de soluciones orales que contengan electrolitos como FruttiFlex, los cuales ayudan a prevenir la deshidratación.

Orina oscura

Durante un cuadro de deshidratación, la orina suele ser de color amarillo oscuro o marrón e incluso presenta un olor más fuerte de lo normal. Para impedir esta alteración, es primordial ingerir diariamente entre 1-2 litros de agua, aunque no tengamos sed. Asimismo, no debemos consumir bebidas gasificadas y jugos envasados, puesto que no ayudan a combatir la deshidratación, sino que perjudican nuestra salud por su alto contenido de aditivos.

Además, de hidratar nuestro cuerpo con soluciones orales, ya sean agua o rehidratantes, es importante aumentar la ingesta de frutas y verduras. / Anatoliy

Mareos o desmayos

Cuando se está deshidratado, no se tiene suficiente líquido en los vasos sanguíneos. ocasionando que el flujo de sangre que llega al cerebro disminuya considerablemente, causando así mareos o desmayos. Por esta razón, debemos evitar la exposición directa al sol entre las 10 am y las 3 pm, ya que la radiación UV es mayor durante este periodo. Igualmente, en caso nos encontremos en un sitio cerrado, es importante que sea ventilado y fresco y, mejor aún si contamos con aire acondicionado o ventilador para impedir que el incremento de las temperaturas sea por tiempos prolongados.

Calambres musculares

Sin duda, la deshidratación puede generar una sensación de debilidad en ciertos músculos o calambres musculares, básicamente, esto es causado por el desequilibrio de los electrolitos y la reducción del flujo sanguíneo a estas zonas. En consecuencia, es recomendable tener una buena alimentación y aumentar la ingesta de frutas y verduras, puesto que concentran mayor cantidad de agua, como la mandarina, naranja, granadilla, fresa, uva, sandía, piña, zanahoria, tomate, nabo y cereales para el buen funcionamiento del organismo.

Piel seca

Como bien sabemos, la piel es el órgano más extenso de nuestro organismo, razón por la cual, es un excelente indicador para detectar un caso de deshidratación, pues suele presentar un aspecto reseco, el cual es causado por la sobreexposición al sol y la falta de ingesta de agua. Por ello, la clave es vestir ropa ligera, fresca y holgada, de preferencia de colores claros; sombreros de ala ancha y lentes de sol con filtro UV 400, así como también no podemos olvidar aplicarnos el bloqueador dentro y fuera de casa.

