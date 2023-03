Sin duda alguna, la ciencia y la tecnología han tenido un impacto notable en el campo de la medicina, pues gracias a los constantes avances en la investigación, se ha logrado una mayor innovación en cuanto al diagnóstico, tratamiento y prevención de diversas enfermedades que alteran la calidad de vida de las personas. Sin embargo, el mundo de la salud aún sigue siendo un misterio en diversos aspectos, ya que existen ciertas afecciones, como la endometriosis, que en muchos casos resulta difícil su diagnóstico, a pesar que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, Alida Oblitas, ginecóloga obstetra de la Clínica Ricardo Palma explicó a Bienestar de El comercio que, la endometriosis es una enfermedad que afecta a las mujeres y se produce cuando el endometrio, que es el tejido que recubre el interior del útero se encuentra, de manera anómala, fuera de la cavidad uterina, situándose en otras áreas anatómicas, como los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido de la pelvis.

¿Cuál es la causa de la endometriosis?

Se consideran cuatro teorías sobre su origen, aunque hasta ahora la más aceptada en cuanto a su desarrollo, es la teoría de la menstruación retrógrada de Sampson, la cual indica que en cada periodo menstrual la sangre que contiene células endometriales regresa a través de las trompas de Falopio hacia la cavidad pélvica en lugar de ser expulsada del cuerpo por medio del cuello uterino y la vagina. Como destacó la especialista, estas células endometriales se adhieren a las paredes pélvicas y a las superficies de los órganos pélvicos, donde crecen y continúan engrosando y sangrando a lo largo del ciclo menstrual.

Básicamente, estas adherencias condicionan a la persona a sufrir de un dolor pélvico extremadamente intenso que muchas veces puede conducirla a una emergencia clínica. Además, estos cólicos pueden producirse también en la región lumbar y en el abdomen, y pueden presentarse antes y continuar durante varios días después de que comience la menstruación.

De igual manera, se genera este fuerte malestar durante las relaciones sexuales, al defecar o al orinar, dado que se produce un sangrado excesivo esporádico o intermenstrual.

La endometriosis es una enfermedad crónica y puede afectar significativamente la calidad de vida de las mujeres afectadas, pero existen tratamientos disponibles para aliviar los síntomas y mejorar la fertilidad.

¿Cómo se diagnostica la endometriosis?

Lamentablemente, como refirió Oblitas, esta es una enfermedad difícil de diagnosticar; sobre todo, en el Perú, ya que no hay muchas unidades de endometriosis bien desarrolladas que permitan una detección precoz. Sin embargo, ante estos obstáculos se apuesta por realizar una resonancia magnética pélvica y de las zonas blandas y una ecografía transvaginal. En ocasiones, cuando una mujer no logra quedar embarazada se recurre a una laparoscopia diagnóstica, y una vez que se visualiza el abdomen, en muchos casos se logra detectar una endometriosis severa.

Si bien es cierto, la endometriosis no genera otras enfermedades o complicaciones que ponga en riesgo la vida de las pacientes, sí puede lastimar mucho al ovario y producto de las adherencias puede comprometer otros órganos vecinos. Por esta razón, más allá de los dolores menstruales, también es una de las causas de infertilidad femenina.

¿En qué consiste el tratamiento de la endometriosis?

Por lo general, se realiza un procedimiento quirúrgico, pues si se detecta un quiste de ovario, la ginecóloga obstetra destacó que, es pertinente extraerlo o en el caso de un síndrome adherencial severo, es importante intervenir para poder liberar dichas adherencias y aliviar el dolor de la paciente. Mientras que, en algunas ocasiones hasta se llega a sacar toda la matriz por lo que se realiza una histerectomía o una ooforectomía.

Igualmente, se lleva a cabo un tratamiento médico; sobre todo, en mujeres que aún no tienen hijos, ya que se trata de conservar su salud reproductiva, por lo que se pretende bloquear el dolor con analgésicos y antiinflamatorios o inclusive, se emplean tratamientos para que la paciente menstrue muy poco o simplemente no lo haga, puesto que como este periodo es sinónimo del dolor, con estos se busca minimizar, en la medida de lo posible, el malestar.

¿La endometriosis es una enfermedad que tiene cura?

Actualmente, no existe una cura, pues es considera como una enfermedad crónica, la cual requiere de alternativas para manejar el dolor o en muchos casos, la mejor opción es una intervención quirúrgica, ya que el endometrioma puede seguir creciendo y lastimar el ovario, causando problemas reproductivos futuros. No obstante, así se realice una operación, siempre cabe la posibilidad de que se vuelva a desarrollar un quiste.

“Es muy importante acudir a un control ginecológico de manera periódica, puesto que cada vez es más común ver en mujeres jóvenes esta afección; sin embargo, es posible realizar una intervención precoz y lograr evitar que se comprometa el ovario”, recalcó Oblitas.

Por otro lado, aunque no existe una forma puntual de prevenirla, diversos estudios sugieren que podría guardar algún tipo de relación con los estilos de vida y con la alimentación. No obstante, una no sabe si le va a dar o no, tal vez la única manera de sospechar de la enfermedad sería por los dolores menstruales, pero para tener un diagnóstico más certero es necesario someterse a las alternativas médicas sugeridas previamente.