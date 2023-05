La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad degenerativa y crónica que afecta al sistema nervioso de la persona. En el Perú, se estima que 7 de cada 100 mil peruanos sufren de esta enfermedad silenciosa, siendo más común en mujeres jóvenes de entre 20 y 40 años. Actualmente, existen terapias para evitar procesos desnivelizantes en el sistema nervioso central a largo plazo en el paciente, para explicarnos mayor detalle de ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Alfredo Marin, neurólogo de Clinica Auna Guardia Civil.

“El nombre de ‘esclerosis múltiple’ es un término utilizado hace más de 100 años para describir las múltiples cicatrices que aparecen en el sistema nervioso central. A partir del año 1955 se acuña como un el término que todos conocemos, que justamente ahora tiene la definición de ser un trastorno autoinmune del sistema nervioso central donde hay inflamación, desmelanización y pérdida de las neuronas, ya sea por su estructura o por una posterior atrofia del cerebro del sistema nervioso central, con un carácter degenerativo”, explica Marin.

Síntomas de la esclerosis múltiple

Según el experto, inicialmente no existe un síntoma en especial que sea típico o petroplomónico de la esclerosis múltiple, sin embargo, hay que estar atentos a los siguientes signos:

Debilidad muscular de una parte del cuerpo.

Alteración de sensibilidad.

Pérdida de la agudeza visual.

Falta de coordinación.

Disminución en la producción de palabras (uno de los más comunes)

“Hay un término que nosotros, los doctores, utilizamos que se llaman brotes milinizantes, que son la representación de pericaño neuronal agudo y que se va a corresponder con un déficit físico”, agrega el experto.

Factores de riesgo

Enfermedad multifactorial con predisposición genética.

Falta de vitamina D o poca expocisión solar.

Migración: El país de origen de la enfermedad es escandinavio y producto de la migración, se habla de la teoría de los vikingos que fueron migrando al norte de Europa, Estados Unidos y Canadá, que son países con mayor prevalencia de esta enfermedad.

Tipos de esclerosis múltiple y su evolución con el paso del tiempo

El neurólogo señala 2 tipos de esclerosis múltiple:

Esclerosis múltiple secundaria progresiva: los síntomas de la enfermedad empeoran en los períodos en los que no hay brotes . Es decir, la discapacidad avanza mayoritariamente en los brotes, pero también en los periodos de estabilidad.

los síntomas de la enfermedad . Es decir, la discapacidad avanza mayoritariamente en los brotes, pero también en los periodos de estabilidad. Esclerosis múltiple primaria progresiva: Se caracteriza por el empeoramiento de la función neurológica (acumulación de discapacidad) desde el inicio de los síntomas, sin recaídas ni remisiones iniciales.

No obstante, también existe el síndrome clínica aislado, el cual, es un evento de desmilización que puede no cumplir con criterios de una esclerosis múltiple, pero lo más probable, que en cuestión de tiempo se desarrolle como tal cual.

Para evaluar la situación funcional de la escelrosis múltiple en el que se encuentra el paciente, se usa la Escala Kurtzke o Escala del Estado de Incapacidad Ampliada de Kurtzke (EDSS por sus siglas en inglés).

“Esta escala mide el valor del 0 al 10. Si un paciente no tiene síntomas, se va a ubicar en 0, pero si está en 10 es lo más probable que suceda la muerte por la enfermedad. Cuando es un tipo recurrente, consta de brotes desmilinizantes que pueden generar un déficit en la parte del organismo que se pueden recuperar con el uso de un tratamiento de corticoides. Se regresa a una escala de discapacidad menor luego del tratamiento”, agrega Marin.

La terapia, una forma de controlar los síntomas de la esclerosis múltiple

El doctor Marin destaca 4 formas de terapia cuando se tiene escelrosis múltiple, ya que esta no tiene cura.

Terapias de ataque: Se realizan cuando el paciente presenta por primera vez un brote evidenciado

Se realizan cuando el paciente presenta por primera vez un brote evidenciado Terapias modificadoras: Son tratamientos de innomodulación, se utilizan fármacos que van a evitar los procesos desnivelizantes a largo plazo. En la actualidad, existen terapias con inyectables subcutáneos, terapias orales e infusiones endovenosas.

Son tratamientos de innomodulación, se utilizan fármacos que van a evitar los procesos desnivelizantes a largo plazo. En la actualidad, existen terapias con inyectables subcutáneos, terapias orales e infusiones endovenosas. Tratamiento bioral: Es el que se utiliza en Perú y se puede usar con pacientes con normalidad.

Es el que se utiliza en Perú y se puede usar con pacientes con normalidad. Fármacos endovenosos: Son moléculas que se usan contra ciertos tipos de anticuerpos que son infusiones endovenosas. Estos tienen un mejor efecto en los pacientes.

“En Latinoamérica, todavía no se no se encuentra una totalidad de los diagnósticos por falta de acceso los servicios de salud y porque muchos de los síntomas no son reconocidos como brotes. Por ello, para detectarlo a tiempo, se debe asistir al neurólogo, para que mande los exámenes correspondientes, entre ellos, la resonancia magnética, ya que la tomografía o radiografía no dará un resultado demasiado exacto”, finaliza Marin.