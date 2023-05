La primera operación para trasplantar un órgano en el Perú sucedió el 29 de octubre de 1969, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de EsSalud, es decir, este año se cumplen 54 años de aquel hito histórico. A pesar del paso del tiempo, la situación de la donación de órganos y tejidos en nuestro país no ha logrado un progreso muy significativo, pues de acuerdo al Colegio Médico del Perú, un aproximado de 5700 personas están a la espera de recibir un trasplante; sin embargo, el panorama actual de la donación es lamentable, ya que antes de la pandemia, eran 4.8 donantes por millón de habitantes, mientras que, ahora estamos en 0.7 donantes por millón.

Desde luego, esta notable y preocupante disminución en la tasa de donación evidencia la ausencia de una cultura ligada a este acto de solidaridad que puede salvar hasta nueve vidas por donante. No obstante, uno de los motivos principales que obstaculiza dicha situación, es que hasta la fecha tan solo 3 569 735 peruanos han expresado voluntariamente su deseo de donar sus órganos en el Documento Nacional de Identidad con la opción “Sí”, en tanto el resto de la población ha indicado que “No” (20 151 405) o simplemente no ha especificado su decisión de donar (2 566 393), según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿En qué consiste la donación de órganos y tejidos?

En realidad, el trasplante lo que permite es reemplazar un órgano sólido, ya sea riñón, hígado, corazón, páncreas y pulmón, así como tejidos, como cornea, válvula cardíaca, células madre hematopoyéticas o lo que conocemos como médula ósea, justamente para hacer frente a una enfermedad terminal, en otras palabras, cuando una afección compromete la función de ese órgano o tejido, gracias a la donación se le brinda una segunda oportunidad a una persona que estaba condenada a la muerte, siendo capaz de recuperar su salud y retomar su vida, expresó Pedro Padilla, gastroenterólogo de SANNA Clínica San Borja y vicepresidente de la Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos a Bienestar de El Comercio.

¿Cuáles son los requisitos para ser donante de órganos y tejidos?

En principio, como explicó el médico, hay que tener en cuenta que existen dos tipos de donantes, por un lado, el donante cadavérico que se refiere a aquella persona que, por alguna situación brusca, sea un accidente de tránsito o cerebrovascular pierde la vida, permitiendo así que sus órganos pueden ser empleados para aquellos individuos que están enfrentando una enfermedad terminal.

“Por ejemplo, puede salvar la vida de personas con una enfermedad renal o falla cardíaca severa, en la que prácticamente su riñón o corazón ya no funcionan correctamente, también a un paciente con un padecimiento pulmonar, por el cual requiere permanentemente de oxígeno y no puede desempeñar su vida con normalidad, entre muchos otros casos. Básicamente, cuando es una donación cadavérica, en primer lugar, debe hacerse una evaluación médica del donante muy estricta y rápida que permite determinar si califica o no para utilizar sus órganos y tejidos”.

Asimismo, está la donación viva, es decir, es realizada por una persona viva y sana, pues existen algunos órganos que son dobles o que se pueden dar una parte de ellos, y esta de forma voluntaria y de acuerdo a nuestra ley peruana, para llevarse a cabo debe haber compatibilidad entre el donante y el receptor para garantizar la mayor probabilidad de éxito del trasplante, aseguró Padilla.

“Hay un principio relacionado a la compatibilidad de los órganos que parte del grupo sanguíneo- A, B u O- sin embargo, hay algunos órganos que requieren de una evaluación o una compatibilidad más profunda, a lo que se le conoce como, histocompatibilidad, la cual hace referencia a la identidad inmunológica entre los tejidos de un donante y el receptor. Cabe señalar que, este criterio se suele tomar mucho en cuenta al realizarse un trasplante de riñón y aún más cuando es de médula ósea, puesto que se requiere de una histocompatibilidad más cercana”.

¿Quiénes no son las personas más idóneas para ser donantes de órganos y tejidos?

Según el especialista, como las enfermedades han incrementado notablemente en todo el mundo y; sobre todo, en nuestro país, por lo que existe una mayor demanda y, lamentablemente, la cantidad de donantes, ya sean cadavéricos o vivos, es mínima. Por esta razón, en el trascurso de los años y debido a esta carencia de donaciones, se han ampliado los criterios, por ejemplo, antes un factor limitante era la edad, pero se ha observado en los últimos tiempos que, incluso ahora personas de más de 70 años pueden ser donantes.

“Sin embargo, algunos aspectos sí pueden representar un riesgo para el receptor, específicamente, si el donante se encuentra con una infección severa activa, como una septicemia. Por otra parte, si se padece de una neoplasia o una lesión precancerosa tampoco podría ser un donante, ya que lógicamente, es fundamental que la persona que brinde un órgano o tejidos este completamente sana”.

¿Cuál es el órgano que más se dona en el Perú?

En primer lugar, es el trasplante de riñón, puesto que la enfermedad renal crónica lleva a los pacientes a estadios terminales llamados predialíticos o dialítico, en el cual requieren del soporte de máquinas de diálisis para seguir viviendo. Como refirió el gastroenterólogo de SANNA Clínica San Borja, en nuestro país existen aproximadamente 20 mil pacientes en diálisis, lo que evidencia una gran cantidad de personas que necesitan de un trasplante; no obstante, no más de 300 están en la lista de espera. En segundo lugar, está el hígado, debido a las enfermedades hepáticas que también representan un problema de salud a nivel mundial y se calcula que, alrededor de 200 a 300 individuos deberían tener una indicación de trasplante.

Por consiguiente, en una menor proporción está el trasplante de pulmón, corazón y páncreas; sin embargo, también están los tejidos, los cuales sí tienen una gran demanda, como la córnea, pues muchas personas sufren de problemas severos que ocasionan ceguera prematura y casi con la misma magnitud, están aquellas que padecen de algún tipo de neoplasia en la sangre- leucemias o linfomas- a quienes se les realiza un trasplante de médula ósea, siendo este un procedimiento que reemplaza las células madres defectuosas por una nuevas.

¿La donación de órganos y tejidos supone algún tipo de riesgo?

Con respecto a los donantes cadavéricos no existe mayor riesgo, el único podría ser para el receptor en caso este pueda transmitirle alguna enfermedad; no obstante, para ello se realiza un examen exhaustivo que descarta cualquier mal. Mientras que, con los donantes vivos, es fundamental que la evaluación y la cirugía sean realizadas en centros de alta experiencia, en donde se garantice en su totalidad que el voluntario está completamente sano y que evidentemente presenta compatibilidad con el paciente, motivo por el cual, el riesgo de la operación es prácticamente nula, además de asegurar el éxito del trasplante, precisó el experto en trasplante de órganos y tejidos.

¿Por qué la tasa de donación de órganos y tejidos es tan baja en el Perú?

En nuestro país, existe una ley vigente que es la N° 28189 que regula la donación y trasplante de órganos y/o tejidos humanos, además de que exige que haya una Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT), la cual depende del Ministerio de Salud (MINSA). No obstante, no recibe el soporte político y económico que se necesita para poder hacer funcionar el sistema de servicio de salud que permita complementar y dar tratamiento a la mayor parte de la población que requiere de trasplantes, señaló Pedro Padilla.

De igual manera, el profesional de salud afirmó que, lo que sucede con nuestro DNI es preocupante, ya que casi el 87% de los peruanos han indicado que no desean donar órganos, lo que impacta significativamente en la tasa de donaciones. Por ejemplo, en el 2011 a nivel nacional hubo 127 donantes, mientras que el año pasado no hubieron más de 55, lo que permitió únicamente realizar según cifras del MINSA, 730 trasplantes, incluyendo órganos y tejidos.

“Definitivamente, la falta de información, el miedo, las creencias y mitos en torno a la donación son un verdadero obstáculo, pero no es solo un problema de la población, sino que tenemos un sistema de servicios de salud que no funciona adecuadamente, pues está el órgano rector y sus hospitales del ministerio, está la seguridad social, las fuerzas armadas y policiales cada una con sus centros de salud, así como el sector privado; sin embargo, el problema es que este sistema no está integrado del todo, básicamente, porque la organización madre, es decir, el MINSA no cuenta con los recursos para brindar soporte. Un ejemplo que refleja dicha situación, es que los procuradores, es decir, el personal de salud encargado de identificar, evaluar y calificar a los donantes, no llegan a más de 50 en todo el Perú. En efecto, se requiere de una visión en conjunto de las diversas organizaciones, pero; sobre todo, la ONDT debería contar con los recursos necesarios para que todo el sistema se logre integrar, para así garantizar una equidad entre la población en cuanto a trasplantes”, manifestó el vicepresidente de la Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos.

