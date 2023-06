La donación de sangre es una actividad vital para los servicios de salud, ya que las unidades son empleadas en diversos procedimientos médicos, como cirugías, tratamientos de cáncer, trasplantes de órganos o en personas con enfermedades crónicas. Este valioso recurso es también fundamental en situaciones de emergencia, ya sean accidentes automovilísticos, desastres naturales o incidentes graves, motivo por el cual, existe una amplia demanda de donantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se realizan aproximadamente 118,5 millones de donaciones de sangre, siendo el 40% proveniente de países de ingresos alto, donde vive el 16% de la población mundial.

Desde luego, esto pone en evidencia la preocupante situación de los países latinoamericanos, en especial el Perú, que presenta uno de los niveles más bajos de la región respecto a la donación voluntaria. Según el Seguro Social de Salud (EsSalud), en el 2021 solo el 1.03% de los peruanos donaron sangre, lo que representa un total de 344,112 personas y de esta cifra, el 21.10% (72,295) lo hizo de forma voluntaria. Sin embargo, se necesitan 650 mil unidades de sangre anual, refiere la Asociación Peruana de Donantes de Sangre.

Ciertamente, uno de los mayores obstáculos que interfiere en la donación de sangre es la calidad de la información que suele manejar la población, pues existen muchas ideas equivocadas en torno a dicha actividad, lo que causa un impacto inminente en la decisión final de las personas, por ende, en la salud de las más de 1,500 personas que a diario requieren de unidades para continuar viviendo.

Por esta razón, Eddy Manrique, jefe del Banco de Sangre de la Clínica Ricardo Palma, en conversación con Bienestar de El Comercio, aclaró algunas de las interrogantes más comunes que suelen surgir sobre este importante acto de altruismo.

¿En qué consiste la donación de sangre?

Es un procedimiento voluntario que ayuda a salvar vidas y mediante el cual, se le extrae al donante a través de una punción en la vena 450 mililitros de sangre con todos sus componentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Una vez realizada la colecta de sangre total, la unidad pasa por un proceso para obtener el componente específico que el paciente necesita.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Todas las personas que se encuentran en un buen estado de salud y que tengan entre 18 y 60 años pueden acercarse a donar. Además, es importante tomar en cuenta que, el peso mínimo requerido es de 50 kilos, tanto en hombres como en mujeres, de lo contrario, podría suponer un daño a la salud.

¿Quiénes no pueden donar sangre?

Aquellas personas que tienen antecedentes de hepatitis B, hepatitis C, VIH o alguna enfermedad coronaria que le impida la donación u otros problemas de salud, como el cáncer donde los pacientes se han sometido a tratamientos con quimioterapia o radioterapia.

Durante la donación, se extrae 450 mililitros de sangre de la vena de un voluntario utilizando una aguja estéril, la cual se recoge en una bolsa o recipiente especial, con el fin de realizar los procedimientos necesarios para su análisis, procesamiento y distribución.

¿Con qué frecuencia se pude donar sangre?

En el caso de los varones, pueden donar cada tres meses y deben tener un nivel de hemoglobina mayor o igual a 13.5, mientras que, las mujeres cada cuatro meses con un nivel mayor o igual a 12.5.

¿Cuánto tiempo tarda la donación de sangre?

En general, todo el proceso debe demorar entre unos 30 a 40 minutos, pero la extracción de la unidad en promedio tarda de 7 a 8 minutos.

¿Cuál es el protocolo en la donación de sangre?

En primer lugar, se realiza una entrevista, la cual es un punto relevante, puesto que el postulante debe responder a una serie de preguntas sobre su salud para determinar si califica o no como donante, incluyendo interrogantes, como si ha viajado a algún sitio en donde haya alguna enfermedad endémica, está siguiendo algún tratamiento de salud, tiene tatuajes o piercings, ha tenido una infección respiratoria o urinaria en los últimos días, etc. Por consiguiente, una vez aprobado, se le entrega a la persona un consentimiento informado, en donde se detalla todo el procedimiento de donación.

¿Es necesario realizarse análisis de sangre?

Si se considera apto tras la entrevista, se procede a tomar una pequeña muestra para determinar el grupo sanguíneo y el nivel de hemoglobina. Asimismo, una vez aprobado el donante, se realiza la donación y extracción; sin embargo, todos los bancos de sangre e instituciones que realizan esta actividad, de acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA), deben someter a las unidades de sangre a una evaluación, con el fin de hacer un descarte de enfermedades infecciosas. Por ello, se realizan siete pruebas: core de la hepatitis B, antígeno de superficie de la hepatitis B, hepatitis C, enfermedad de Chagas, sífilis, virus linfotrópico de las células T humanas (HTLV) y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

¿Es seguro donar sangre?

Donar es completamente seguro y no existe riesgo de contraer algún tipo de enfermedad, ya que todos los insumos que se utilizan son estériles y de un único uso, razón por la cual, cuando se concluye el proceso de donación, los instrumentos implementados son descartados.

¿Para donar sangre debo estar en ayunas?

No, al contrario, lo más recomendable es ingerir un desayuno ligero y libre de grasas; sobre todo, es importante estar bien hidratado para poder mantener un adecuado volumen sanguíneo y que, al momento de la donación, sea más fácil la extracción y se evite cualquier inconveniente de salud en el voluntario.

¿Cuánto tiempo demora la recuperación tras la donación de sangre?

En realidad, si la persona ha consumido alimentos previos a la extracción y está bien hidratada, no debería presentar mayores complicaciones; no obstante, es recomendable evitar realizar esfuerzo físico el mismo día de la donación.

La donación de sangre es un acto voluntario y altruista, por lo que las personas que donan sangre, no reciben ningún tipo de compensación monetaria, sino que lo hacen con la intención de ayudar a otros y contribuir a salvar vidas.

¿Se puede donar sangre tomando medicación?

Depende del tipo de medicamento, por este motivo, la entrevista es clave para dar a conocer este tipo de información. Por ejemplo, en caso la persona esté tomando antibióticos para una infección, es mejor que posponga la visita al banco de sangre hasta una semana después de haberse recuperado completamente; sin embargo, si es un individuo con hipertensión, que controla la enfermedad vía oral y su presión está dentro de los rangos aceptados, puede donar sin ningún problema, al igual que un diabético que sigue un tratamiento oral, a diferencia de un insulinodependiente, que no puede someterse a este procedimiento.

¿Puedo donar sangre estando embarazada?

No, porque al momento del embarazo los niveles de hemoglobina son un poco más bajos, por lo que se recomienda realizar una donación seis meses después de haber terminado el período de gestación o cuando la lactancia haya concluido.

¿Se puede donar con la menstruación?

Si una mujer se encuentra en su período, eso no debería ser un impedimento para dicho procedimiento, salvo que su nivel de hemoglobina sea inferior a 12.5, que es un requisito básico para poder donar. De igual forma, si la persona tiende a presentar una menstruación abundante y con mucho malestar, es preferible que espere a que termine la regla.

¿Puedo donar si he tenido hepatitis?

Las personas que han padecido de hepatitis B y C no pueden donar, mientras que, las que han tenido hepatitis A sí son aptas, siempre y cuando, haya pasado un tiempo de haberse curado.

¿Puedo donar sangre si tengo tatuajes?

Sí, después de un año de haberse tatuado, eso incluye a los voluntarios con piercings, así como aquellos que tienen maquillaje permanente, ya que se considera como un tipo de tatuaje.

¿Puedo donar si he tenido COVID?

Las personas que han tenido COVID pueden donar si es que no presentan alguna enfermedad o secuela, pues si ha sido un proceso infeccioso y después se han curado sin inconvenientes, pueden acercarse al banco de sangre después de 15 días de haber superado el virus.

¿Puedo donar si he viajado al extranjero?

Sí, con excepción de viajes que han sido realizados a zonas en donde prevalecen ciertas enfermedades que pueden ser transmitidas por transfusión, es decir, afecciones endémicas, como la fiebre amarilla, dengue, entre otras, por lo que se debe dejar pasar unos seis meses.

Antes de realizar la donación, se llevan a cabo un proceso de evaluación médica y se siguen rigurosos protocolos de seguridad para garantizar la salud tanto del donante como del receptor de la sangre.

Si me he vacunado recién, ¿puedo donar sangre?

Definitivamente, hay algunas vacunas que pueden imposibilitar la donación, razón por la que la persona debe esperar un período de 30 días después de vacunarse o si ha presentado algún tipo de malestar como fiebre, es necesario que pase la sintomatología para donar sangre. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza no debería suponer ningún problema; sin embargo, si se ha inmunizado contra la rabia, sí es pertinente postergar la donación.

¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir tras una intervención quirúrgica para la donación de sangre?

Se puede donar después de los seis meses si ha sido una cirugía sin complicaciones, pero si para esa intervención el paciente ha recibido transfusiones o ha presentado problemas post quirúrgicos, como infecciones u otro problema de salud, es conveniente esperar un año.

¿El tabaco u alcohol interfieren en la donación de sangre?

Realmente, el tabaco no es algo que interfiera con la donación; no obstante, en el caso del alcohol, lo más recomendable es esperar unas 24 o 48 horas de haber consumido para que el individuo esté en óptimas condiciones y no vaya a presentar algún malestar post donación.

¿Influye el índice de colesterol o triglicéridos para la donación de sangre?

Si la persona tiene problemas de colesterol o triglicéridos, pero está controlado con un tratamiento vía oral, no hay problema para donar; sin embargo, si al momento de la toma de muestra para evaluar los niveles de hemoglobina, se observa que la sangre está un poco turbia, se le indica al postulante que la muestra no es adecuada, por lo que no puede ser evaluada mediante las pruebas que indica el MINSA.

¿Cuál es el grupo sanguíneo más solicitado?

El grupo sanguíneo que se requiere con mayor frecuencia para las transfusiones es el O+, seguido del grupo A+ y B+. Dentro de los que son más complicados y difíciles de obtener son los grupos con factor Rh-.

¿Qué es la donación por aféresis?

Esta es otra técnica para poder realizar la donación de sangre. En el caso de la donación antes mencionada, en la cual se extraen 450 mililitros y se denomina, donación convencional, por otro lado, la aféresis es cuando el voluntario es conectado a una máquina, donde el equipo de extracción de sangre total pasa por una especie de centrífuga y este selecciona directamente el componente que se requiere para la transfusión, mientras que el resto, es regresado al donante.

¿Se recibe remuneración económica por donar sangre?

No, la donación de sangre es un acto de amor, por lo que no se brinda ningún tipo de beneficio o remuneración económica.

Por último, como nos recuerda el médico, la donación de sangre es de vital importancia para todas aquellas personas que a diario requieren de una transfusión para seguir viviendo, pues actualmente, esta es la única manera de obtenerla, ya que no existe alguna alternativa artificial que permita cubrir dicha necesidad. “La única manera de adquirirla es gracias a la buena voluntad y el apoyo solidario de las personas. Por ello, es importante generar una mayor consciencia y difusión entre la población, para que sepan que el donar no implica un riesgo para la salud, al contrario, mientras uno dona, el organismo genera nuevas células y se oxigena mejor”.

