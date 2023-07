El envejecimiento se entiende como un proceso continuo, multifacético e irreversible de diversas transformaciones biopsicosociales que no son lineales ni uniformes, sino que están asociadas con la edad cronológica de una persona. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a una persona adulta mayor a partir de los 60 años, pues en dicha etapa de la vida pueden percibirse de manera sutil los primeros cambios físicos.

Dichos cambios pueden ser alteraciones en la piel, pérdida de la masa muscular, deterioro progresivo de los sentidos –principalmente de la audición y la visión–, mientras que a nivel mental suele presentarse una mayor dificultad para recordar y aprender, así como una menor capacidad de atención, señaló Diana Sotero, especialista en geriatría de SANNA Clínica San Borja, a Bienestar de El Comercio.

Sin embargo, a medida que la esperanza de vida continúa aumentando alrededor del mundo –en Perú es de 76,5 años en promedio según INEI–, se vuelve más necesario comprender y promover un envejecimiento activo y saludable en la población, siendo este uno de los principales retos de la sociedad moderna.

¿Qué es el envejecimiento saludable?

El envejecimiento saludable hace referencia al proceso de mantenimiento y desarrollo de las capacidades funcionales que contribuyen al bienestar de la vejez, pues no se trata simplemente de vivir más años, sino de conservar una calidad de vida óptima y funcionar de forma independiente y activa. Por ello, como precisó Monty Calle, geriatra de la Clínica Ricardo Palma, el envejecimiento saludable no necesariamente significa que los adultos mayores estén libres de enfermedades, sino que las tengan controladas y; sobre todo, que no afecten su autonomía.

Disfrutar del envejecimiento es esencial para encontrar satisfacción, crecimiento personal y conexión con los demás. Además, es crucial para tener una perspectiva positiva y una buena calidad de vida.

“Sin duda, aceptar esta etapa con naturalidad y valentía es fundamental para disfrutar de la vida y de las oportunidades que se presentan. Si bien el envejecimiento puede traer consigo muchas cosas, no tiene por qué ser limitante, al contario, puede ser un envejecimiento saludable, activo y explosivo desde el punto de vista emocional, físico y social, puesto que este es un tiempo ideal para experimentar o realizar todo aquello que las personas pospusieron por el trabajo o los hijos”.

¿Qué papel desempeña la alimentación en el envejecimiento saludable?

De acuerdo con Sotero, una alimentación balanceada y saludable es de suma importancia para el correcto funcionamiento de los órganos, especialmente, en los adultos mayores, quienes experimentan cambios propios de la edad respecto al apetito y peso. Por consiguiente, se recomienda consumir diariamente verduras y frutas, pues son fuente de fibra y antioxidantes, además, es sustancial mantener una ingesta regular de proteínas de origen animal, tales como el huevo, pollo, pescado, productos lácteos y alimentos ricos en hierro.

“Para lograr una ingesta adecuada de proteínas, lo sugerido son dos gramos por kilogramo de peso corporal, lo que va a ayudar al desarrollo de la masa muscular y de los diferentes procesos celulares del organismo. Asimismo, es importante considerar el consumo interdiario de alimentos ricos en omega-3, como los pescados azules, como bonito o caballa. De igual manera, es fundamental priorizar la calidad sobre la cantidad, por esta razón, es clave mantener una mayor restricción calórica de las comidas procesadas y ultraprocesadas, los carbohidratos y el alcohol”, destacó el geriatra.

Los ejercicios más recomendados para los adultos mayores son el tai chi, yoga, baile y natación, así como media hora de caminata diaria alrededor del parque o zonas aledañas y seguras.

¿Cuáles son las actividades físicas que favorecen a un envejecimiento saludable?

Desde luego, como manifestó el doctor Calle, realizar una actividad física de forma moderada y constante favorece a la movilidad a largo plazo, por ello, es conveniente tomar en cuenta aquellos ejercicios que ayudan a trabajar la fuerza y resistencia, los cuales aumentan la masa muscular, que a su vez, reduce el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, cáncer, osteoporosis, cardiopatías, entre otras condiciones. Por ejemplo, los paseos diarios o los ejercicios con el peso del propio cuerpo son actividades ideales que promueven la salud; no obstante, es importante respetar la capacidad física de cada persona.

“Dentro de los ejercicios recomendados para los adultos mayores están el tai chi, el yoga, el baile y la natación. En caso la persona se encuentre físicamente bien, no tendría ninguna restricción para realizar otro tipo de deportes”, aseguró la especialista de SANNA Clínica San Borja.

¿Cómo se puede lograr una buena salud mental a medida que se envejece?

Por lo general, muchos de los problemas mentales como depresión, ansiedad y demencia son detectados en etapas avanzadas y tardías, por lo que Sotero recomienda que los adultos mayores reciban acompañamiento, con el fin de identificar cualquier condición de forma oportuna. Por tal razón, es crucial evitar la soledad y fomentar la actividad física y mental a través de la lectura, la escritura, los juegos de mesa y el uso de la tecnología, como laptops o celulares. De igual forma, para mantener un mejor equilibrio emocional y una actitud positiva, es importante realizar distintas actividades dentro y fuera del hogar.

“A medida que se envejece, la persona se va quedando sola, dado que va perdiendo a sus padres, hermanos, amistades e hijos, lo cual se considera un factor de riesgo para desarrollar depresión. Sin embargo, en la actualidad existen diversos centros para el adulto mayor donde se realizan actividades artísticas, musicales, cognitivas y deportivas, que ayudan a fortalecer las conexiones sociales, la autonomía y la independencia del individuo”.

Para mantener la mente activa, es importante realizar actividades dentro y fuera del hogar, como un día de esparcimiento familiar, llevar a cabo reuniones con amistades, escuchar música, ver fotos y comentarlas y emplear la tecnología.

¿Qué otros factores son importantes para lograr un envejecimiento saludable?

Por supuesto, un elemento esencial para lograr un envejecimiento saludable es cuidar del cuerpo, por lo tanto, es vital realizarse chequeos médicos periódicos, ya que estos les permiten a los adultos mayores un mantenimiento óptimo de la salud, pero también sirven para detectar de forma precoz posibles irregularidades. Adicionalmente, estas visitas médicas son un espacio para recibir información sobre la alimentación o las vacunas, al igual que, para plantear algunas dudas con respecto a la salud o los cambios que se están experimentando, indicó la geriatra.

Por otro lado, un factor primordial es la adaptación del hogar, pues como recalcó el médico, de la misma manera que se hacen cambios en la casa tras la llegada de un bebé, igualmente, debemos llevar a cabo pequeñas modificaciones cuando vivimos con un adulto mayor. Por ejemplo, se puede colocar una baranda en la ducha o pisos antideslizantes, con el objetivo de brindarles una mayor seguridad y tranquilidad.

“Si bien es cierto, hoy en día, los adultos mayores enfrentan una serie de barreras y desafíos, principalmente, económicos y sociales, es muy importante que, las personas sean realistas con respecto a su edad; sin embargo, esto no significa que no puedan seguir disfrutando de la vida, al contrario, únicamente deben considerar a la vejez como un escalón más de la vida donde la experiencia y la sabiduría afloran. Por dicho motivo, es esencial que valoren este nuevo rol e intenten sacarle el máximo partido, lo cual les permitirá vivir con plenitud, aceptación y gratitud, promoviendo así un envejecimiento saludable y una buena calidad de vida”, manifestó Monty Calle.

¡Comparte energía positiva! ¡Únete a la comunidad Bienestar en Discord y descubre un lugar lleno de apoyo y motivación! Conecta con personas interesadas en la salud mental y física en un mismo espacio. Unirse es súper fácil. Hazlo a través del siguiente enlace.