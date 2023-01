Actualmente, podemos observar una mayor consciencia sobre la necesidad de llevar un estilo de vida más saludable; sin embargo, aún prevalecen ciertos patrones dietarios y de actividad física cuestionables que contribuyen al repentino aumento de la obesidad y las diversas complicaciones con las que guarda relación. En definitiva, una de las afecciones más comunes entre la población es la resistencia a la insulina, la cual eleva el riesgo de sufrir enfermedades como la prediabetes o la diabetes tipo 2.

¿Qué es la resistencia a la insulina?

En primer lugar, es necesario hablar sobre la función de la insulina, puesto que cada vez que ingerimos un alimento, el cuerpo lo convierte en azúcar, y es ahí donde esta hormona liberada por el páncreas entra en acción. Su objetivo principal es indicarles a las células de los músculos, grasa e hígado que se abran y absorban ese azúcar para convertirlo en energía.

No obstante, según refieren el portal Healthline, la resistencia a la insulina se produce cuando las células no reaccionan ante este llamado y se genera un nivel excesivo de glucosa en la sangre. Como resultado, el páncreas continúa produciendo la hormona; sin embargo, el cuerpo no la emplea correctamente.

¿Cuáles son los síntomas?

Según destaca el portal Semana, de Colombia, en general, las personas que están desarrollando la resistencia a la insulina no presentan ningún síntoma, motivo por el que la afección suele detectarse casualmente. Aunque es importante considerar que, se empieza a evidenciar con el tiempo como consecuencia de los altos niveles de glucosa en la sangre.

Por consiguiente, las señales principales que se observan en los pacientes son: hambre extrema, hormigueo en las manos y pies, cansancio, infecciones recurrentes, dificultad para concentrarse, hipertensión arterial, niveles altos de colesterol y aumento de peso, en especial en la zona del abdomen.

¿Quiénes son más propensos a desarrollarla?

Cabe señalar que, todas las personas pueden tener resistencia a la insulina, en especial, aquellas que padecen de sobrepeso u obesidad, presión arterial alta y niveles anormales de colesterol, así como enfermedades cardiacas o accidentes cerebrovasculares. Asimismo, otros factores de riesgo que pueden estar ligados a esta irregularidad del organismo se presentan a nivel genético o según el estilo de vida adoptado. Por ejemplo, tener a algún familiar directo que sufra de diabetes, el pertenecer a un determinado grupo étnico o simplemente la inactividad física y una inadecuada alimentación.

De igual manera, existen otros aspectos relevantes que contribuyen al desarrollo de esta alternación, tales como el uso de ciertos medicamentos, el síndrome de Cushing, la acromegalia y problemas para dormir, puntualmente la apnea del sueño.

Mantener un estilo de vida saludable es muy beneficioso para aumentar la sensibilidad a la insulina.

Recomendaciones

Si bien es cierto, es imposible cambiar ciertos factores de riesgo; sobre todo, los relacionados a la carga genética, es factible decir que es posible modificar algunos aspectos más ligados al estilo de vida, logrando así disminuir la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina o prediabetes.

A continuación, te presentamos algunos puntos que debes considerar para mejorar la resistencia a la insulina de forma natural.