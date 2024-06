Todos hemos oído hablar de la artritis reumatoide, pero existen muchas más enfermedades reumáticas de las cuales probablemente no hemos escuchado antes, como la espondiloartritis axial (EspAx). A diferencia de la artritis, esta afección inflama las articulaciones que van por el esqueleto axial. “Es fundamental generar conciencia alrededor de la espondiloartritis, pues se necesita de un diagnóstico temprano para acceder al tratamiento correcto y garantizar la calidad de vida del paciente. En Perú, las personas que padecen de esta enfermedad suelen tardar entre 7 a 9 años en recibir un diagnóstico”, declaró el Dr. Omar Landaeta, reumatólogo y gerente médico en Perú de Novartis

“Por un lado, la artritis reumatoide, la enfermedad más estudiada en reumatología, se caracteriza por inflamar las articulaciones visibles, como las manos, hombros y rodillas. Por el otro, la espondiloartritis axial es distinta, pues inflama las articulaciones que van por el esqueleto axial, el cual incluye todo lo que va por el centro del cuerpo, como la columna vertebral y la cadera. Además, también puede tener un compromiso periférico en algunas otras estructuras”, estableció el gerente médico en Perú de Novartis.

Según la Escuela Americana de Reumatología, a espondiloartritis, o espondiloartropatía, es un tipo de artritis inflamatoria que afecta la columna vertebral.

¿Cuáles son las posibles causas de la espondiloartritis axial?

De acuerdo con el Dr. Landaeta, aunque el origen de la enfermedad es multifactorial, se han identificado ciertos factores específicos, como la un sistema inmunológico irregular y la asociación genética. En relación al último punto, la Dra. Abby Abelson, reumatóloga de Cleveland Clinic, indicó que, aunque la EspAx suele ser hereditaria, también es posible que surja por otras causas.

“La EspAx a menudo es hereditaria. La mayoría de las personas con EspAax tienen un gen llamado HLA-B27. Sin embargo, algunas personas padecen EspAx que no tienen este gen ni antecedentes familiares de la afección. Y muchas personas con el gen HLA-B27 no padecen EspAx”, especificó la Dra. Abelson.

Al igual que con el origen de la enfermedad, tampoco existen factores de riesgo determinantes, más sí intervienen factores genéticos y ambientales. “Dentro de los ambientales, está la alteración constante de la flora intestinal e infecciones estomacales”, explicó el Dr. Gustavo León Amenero, reumatólogo de SANNA Clínica San Borja.

Igualmente, el Dr. Landaeta resaltó que la espondiloartritis axial es una de las pocas enfermedades en reumatología que afecta más a los hombres que a los mujeres (relación de 3 a 1). De forma más específica, comentó que el grupo de riesgo está conformado por hombres entre 25 y 45 años y/o en edad reproductiva que padecen de dolor lumbar inflamatorio.

¿Cuáles son los síntomas de la espondiloartritis axial?

El Dr. Gustavo León Amenero, reumatólogo de SANNA Clínica San Borja, señaló que el síntoma más común de la EspAx es el dolor de espalda crónico, es decir, que dura tres meses o más y no es causado por una lesión o algún problema mecánico. En palabras del doctor, el dolor de espalda de un paciente que padece de espondiloartritis también puede:

Reducirse cuando hace ejercicio o se mueve.

Empeorar por la noche o durante el descanso.

Generar rigidez de espalda, especialmente por la mañana.

Extenderse hasta la cadera o las nalgas.

Uno de los síntomas principales de esta enfermedad es el dolor que se expande hasta más abajo de la cadera.

La inflamación de espondiloartritis también puede afectar otros sistemas de su cuerpo. Por ejemplo, los pacientes también pueden experimentar las siguientes molestias:

Problemas digestivos, como diarrea

Fatiga

Entesitis (hinchazón, calcificación y espolones óseos)

Dactilitis (inflamación de los dedos de manos o pies)

Psoriasis

Uveítis (inflamación del ojo)

Luego de identificar los síntomas, la Dra. Abelson aconseja consultar inmediatamente el médico, quien comprobará los signos vitales del paciente y le realizará un exámen físico. “Estos dos puntos le brindan al proveedor de salud información general sobre el estado del paciente. Su especialista también puede realizar análisis de sangre para buscar el gen HLA-B27 y la proteína C reactiva, que es una señal de inflamación en su cuerpo”, aclaró la experta de Cleveland Clinic.

¿Cómo se realiza el diagnóstico de la espondiloartritis axial?

Conforme a la Dra. Abby Ableson, además de los análisis de sangre mencionados, el médico también puede pedir pruebas de imágenes para ver los huesos del esqueleto axial. Estos exámenes pueden incluir:

Radiografía: Las radiografías de la columna pueden mostrar espondiloartritis axial u otros problemas óseos.

Resonancia magnética: Estas imágenes muy detalladas pueden mostrar problemas de la columna antes que las radiografías.

Además de la toma de sangre, el especialista pedirá la toma de otras imágenes para tener un diagnóstico más preciso.

“Los doctores diagnostican la EspAx si el paciente tiene dolor de espalda y otros síntomas de EspAx, incluso si una prueba de imágenes no muestra inflamación. Si tiene síntomas de EspAx, pero no hay inflamación visible en la columna, su especialista puede diagnosticar EspAx no radiográfica. No radiográfico significa que no se puede ver en una prueba de imágenes como una radiografía o una resonancia magnética”, aseguró la Dra. Ableson.

Cabe agregar que algunos casos de EspAx no radiográfica pueden empeorar con el tiempo y eventualmente aparecer en una radiografía o una resonancia magnética. De todas formas, en muchos casos, la EspAx no radiográfica nunca llega al punto de ser visible en las pruebas de imagen.

¿Cuáles son los tratamientos disponibles para la espondiloartritis axial?

El Dr. León Amenero hizo hincapié en que la espondiloartritis axial no cuenta con una cura definitiva, más sí existen tratamientos para lograr que el paciente viva su vida de forma normal. “Entre los tratamientos disponibles actualmente tenemos los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, celecoxib, etoricoxib, entre otros, los moduladores del sistema inmune no biológicos (como sulfasalazina y metotrexato) y los moduladores del sistema inmune biológicos”, enlistó.

De modo más claro, la Dra. Abelson enumeró los posibles tratamientos para mejorar la calidad de vida del paciente:

Medicamentos antiinflamatorios no esteroides: Estos medicamentos de venta libre (OTC), conocidos como AINE, pueden aliviar el dolor y disminuir la inflamación.

Fisioterapia: El médico especialista puede derivar al paciente con EspAx a un fisioterapeuta, quien lo guiará a través de ejercicios especiales diseñados para sus necesidades. La fisioterapia puede ayudar a aliviar el dolor y aumentar su flexibilidad y fuerza.

Inyecciones de esteroides: Los corticosteroides son medicamentos que combaten el dolor y la inflamación. Si el paciente tiene dolor o hinchazón en un área específica, las inyecciones de esteroides pueden ayudar.

Medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME): Los FAME pueden ser una opción si otros tratamientos no han funcionado bien para el paciente. Los FAME reducen el dolor y la inflamación de las articulaciones. Del mismo modo, pueden ayudar a prevenir posibles daños articulares futuros.

Productos biológicos: Estos medicamentos son un tipo de FAME. Ayudan a controlar la inflamación al dirigirse a su sistema inmunológico. Aunque los productos biológicos pueden ser eficaces, tienen posibles efectos secundarios, como un mayor riesgo de contraer infecciones.

¿Por qué es importante llevar a cabo un tratamiento?

Llevar un tratamiento es vital para que el paciente pueda realizar sus actividades de la vida diaria. Si no se toma en serio las recomendaciones del médico, la enfermedad podría generar mucho dolor con limitación funcional. “Con el paso de los años, la limitación será cada vez mayor, llevando a discapacidad (lo que podría evitar actividades tan básicas como ponerse las medias e inclusive bañarse), deformaciones en la comuna e incluso pueden requerir de cirugías para colocación de prótesis”, recalcó el reumatólogo de SANNA Clínica San Borja.

La adherencia al tratamiento es sumamente importante para garantizar la calidad de vida del paciente.

En esa línea, el Dr. Landaeta mencionó que la consecuencia final, si un paciente no se toma en serio el tratamiento, sería la fusión de las articulaciones, lo cual lo llevaría a una pérdida total de la articulación, la cual puede ser muy limitante, sobre todo hablando de la columna vertebral y las caderas.

“En enfermedades como la espondiloartritis axial, hablamos mucho de la importancia de la adherencia al tratamiento. La recuperación no es trabajo únicamente del doctor, sino del paciente, quien tiene que asistir a sus consultas a la hora correcta, hacerse todos los exámenes recetas y seguir las indicaciones al pie de la letra. No tener adherencia la tratamiento va a terminar en la pérdida de la calidad de vida del paciente, inflamación y dolor crónico”, concluyó el reumatólogo de Novartis.