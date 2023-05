El estreñimiento se considera el trastorno gastrointestinal funcional más común en niños, pues representa el 25% de las consultas gastroenterológicas pediátricas y el 3% de todas las visitas ambulatorias en esta especialidad, aseguran en una publicación en el World Journal of Gastroenterology. Básicamente, se caracteriza por la falta de periodicidad en la defecación, heces voluntarias y dificultad o dolor durante la evacuación de las deposiciones. Según explica el pediatra y profesor Ioannis Xinias en un artículo de la revista médica Hippokratia, la mayoría de los niños padecen de un estreñimiento funcional, ya que se estima que son el 95% de los casos y el pico de incidencia suele ocurrir entre los 2 a 4 años de edad, etapa en la que se inicia el aprendizaje de control de esfínteres.

¿Qué es el estreñimiento?

El estreñimiento es un proceso sintomático que consiste en la retención de las materias fecales, el cual se manifiesta en una situación en la que la frecuencia evacuatoria intestina es más baja de lo normal, es decir, menos de 3 veces a la semana. De igual manera, es la dificultad para defecar acompañado de una sensación permanente de evacuación incompleta y de dolor, expresa José Luis Gonzales Benavides, gastroenterólogo pediatra de la Clínica Ricardo Palma.

¿Cuáles son los factores de riesgo del estreñimiento infantil?

En concreto, esta condición guarda relación con los hábitos alimentarios que tenga el menor, pues como afirma Xinias el bajo consumo de fibra se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo. Se cree que la fibra no digerida en el colon aumenta el tránsito colónico, por ende, se incrementa la producción de heces. Asimismo, el autor refiere que, algunos estudios han abordado la posible relación con factores psicológicos, puesto que han demostrado que los traumas físicos o psicológicos se asocian con el estreñimiento en niños en etapa escolar.

Igualmente, destaca que la alergia a la proteína de la leche de vaca se puede considerar como un riesgo, si bien se requiere de más estudios, se ha evidenciado una reducción del estreñimiento gracias a la eliminación de esta bebida natural de la dieta de los niños.

Es importante cuidar los hábitos alimentarios de los niños, pues una dieta baja en fibra puede incrementar el desarrollo de estreñimiento.

¿Cuáles son los síntomas más comunes del estreñimiento infantil?

Los síntomas son múltiples y pueden variar de acuerdo a la edad del niño. Como manifiesta el médico de la Clínica Ricardo Palma, en la infancia temprana puede darse el caso que, las deposiciones ocurran en forma espaciada y generar preocupación en la familia, a pesar que haya presencia de deposiciones sueltas. La mayoría de los niños defecan 1 o 2 veces al día, mientras que, otros podrían pasar de 2 a 3 días o más antes de defecar normalmente.

Síntomas del estreñimiento infantil Muchos días sin defecaciones normales Materia fecal que es difícil de excretar o produce mucho dolor al excretar Heces duras, secas o grumosas Dolor abdominal Náuseas Vómitos Sensación de no haber podido evacuar todas las heces Sangrado rectal debido a desgarros denominados fisuras Hinchazón o distensión abdominal

¿Cómo se trata el estreñimiento infantil?

Es importante que los padres lleven a sus hijos a un médico, tras observar que están presentando síntomas durante más de dos semanas. Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, los especialistas deben realizar una historia clínica y familiar del paciente, con la finalidad de ahondar en los hábitos de estilo de vida y en los síntomas que tiene el menor, así como llevar a cabo un examen médico. Además, en caso se requiera y con el objetivo de buscar signos de ciertas enfermedades o condiciones que estén causando el estreñimiento, el médico tratante puede solicitar pruebas de laboratorio, como análisis de sangre, prueba de sangre oculta en heces y de orina, al igual que pruebas de función intestinal, imágenes diagnósticas o incluso, una biopsia rectal.

Con respecto al tratamiento, se recomienda mejorar los hábitos alimentarios y, siempre y cuando, el especialista lo prescriba, se le puede dar al niño un enema o laxante para mejorar el estreñimiento. Cabe señalar que, si el infante está tomando algún medicamento o suplemento y esto causa o agrava dicha condición, el profesional de salud puede recomendar su suspensión, cambiar la dosis o administrar un nuevo fármaco.

¿Qué medidas preventivas podemos tomar en cuenta para evitar el estreñimiento infantil?

En primer lugar, como recalca el gastroenterólogo pediatra, los padres deben estar muy atentos al tránsito intestinal de sus hijos cuando recién nacen, puesto que las primeras deposiciones deben ocurrir de forma espontánea, así como cuando inicia la alimentación complementaria. Igualmente, deben considerar que una experiencia de dolor anal luego del paso de sus deposiciones, puede llevar al infante a tener una conducta retentiva que podría dar lugar al estreñimiento funcional.

Es importante esperar el momento adecuado para enseñarle al pequeño a dejar el pañal y el uso del inodoro, pues este tipo de situaciones emocionales, podrían dar lugar al estreñimiento.

Por otro lado, nos recuerda que, las situaciones emocionales en el niño asociadas al momento del entrenamiento de retiro de pañal y el uso del inodoro, puede también generar este problema, razón por la cual, es importante evitar presionar al niño para que aprenda de forma rápida. Además, se debe fomentar en los niños el consumo de alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras y evitar productos procesados y ultraprocesados, garantizar una adecuada hidratación, procurar que realicen actividad física y establecer un horario regular para ir al baño, ya sea después de cada comida o al menos una vez al día, indica Gonzales Benavides.

Por último, es clave que ante cualquier malestar o síntoma que presentan los niños, se debe buscar asistencia médica para descartar cualquier condición subyacente y que puedan recibir un tratamiento adecuado. Por consiguiente, se debe evitar suministrarles fármacos sin la supervisión de un especialista.

