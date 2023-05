La fibromialgia es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual presenta una incidencia de aproximadamente 6% en la población mundial. Esta patología está caracterizada por un dolor crónico generalizado e hiperalgesia en múltiples puntos, además de otros síntomas, como fatiga, pérdida de fuerza, rigidez, trastornos del sueño, etc. Si bien esta afección no tiene cura, el tratamiento está orientado a reducir la sintomatología, pues en el cuerpo tenemos 18 puntos de dolor que son especialmente sensibles al tacto, denominados puntos gatillo y en el caso de las personas con fibromialgia, pueden llegar a sentir un dolor extremo en al menos 11 de los 18 puntos. Según el American College of Rheumatology los puntos de dolor se encuentran distribuidos en las siguientes zonas:

Zonas del cuerpo de los puntos gatillo En los codos En los glúteos (tercio superior y cresta ilíaca) En la parte interna de las rodillas En la zona externa de las caderas Entre los omóplatos (encima de la espina de la escápula) Debajo de la clavícula, en la zona superior del pecho En la nuca o base del cráneo En los músculos inferiores del cuello En los músculos trapecio situados en la espalda junto a los hombros

Ciertamente, como refirió Óscar Chingne, reumatólogo de la Clínica Ricardo Palma, la fibromialgia se trata mediante el uso de medicamentos que están dirigidos a gestionar el dolor muscular generalizado; no obstante, es fundamental realizar también una serie de acciones no farmacológicas, como el apoyo psicológico, la asesoría nutricional y; sobre todo, la terapia de rehabilitación física.

¿Cuáles son las terapias de rehabilitación física más comunes para tratar la fibromialgia?

En primer lugar, es importante tomar en cuenta que cuando la fibromialgia produce un periodo de dolor bastante agudo genera inflamación, por lo que en estos casos es clave desinflamar y reducir el malestar netamente por medio de una terapia convencional, en la cual se emplean equipos como la electroterapia, magnetoterapia, ultrasonido, láser, terapia manual, entre otras. Sin embargo, una vez que la inflamación disminuye y la banda de tensión de estos puntos gatillo se van soltando, lo importante es empezar a fortalecer los músculos que son opuesto a los que están adoloridos, explicó el Mg. Christiam Megue, director del Centro de Terapia Integral de Rehabilitación Neurológica VitaNova a Bienestar de El Comercio.

“Con esta terapia de fortalecimiento se busca inhibir la hiperactividad y, por ende, la banda tensa del músculo que está adolorida, pues al fortalecer los músculos opuestos ayudamos a que la persona tenga más fuerza y movilidad. Desde luego, es muy importante aplacar el dolor y la inflamación, pero al fortalecer el músculo también se atacan otros síntomas de la fibromialgia, como la fatiga excesiva”

Asimismo, como expresó el especialista en terapia física, en algunos casos la fibromialgia también puede generar problemas temporomandibulares, razón por la cual, se debe trabajar la articulación temporomandibular con terapia del lenguaje y de deglución para mejorar el sistema orofacial.

Si bien es importante desinflamar el músculo y reducir el dolor, es clave realizar ejercicios de fortalecimiento, ya que ayudan a mejorar la movilidad del paciente.

¿Qué tipos de ejercicios son más beneficiosos para las personas con fibromialgia?

Según Megue, cuando la inflamación baja considerablemente y queda la contractura muscular que es la banda tensa del músculo en los puntos gatillo, es ahí donde se realiza una serie de estiramientos y, posteriormente, los ejercicios de fortalecimiento segmental, ya sea con pesas o con el peso del propio cuerpo, como levantar la pierna 10 veces, por ejemplo. Una vez que el paciente se encuentra más fuerte, como parte de la terapia física, se deben llevar a cabo dinámicas grupales en donde los pacientes juegan fútbol, vóley o alguna actividad que los motive a moverse y que los ayude a fortalecer los músculos.

Cuando observamos una mejora en el paciente empezamos a darle un alta de forma progresiva, pero se le debe brindar siempre una guía de ejercicios para que los realice en casa. Igualmente, es clave fomentar actividades como, Tai Chi, yoga, natación, caminar o algún deporte grupal, con el fin de que la persona pueda tener una mayor autonomía de la movilidad y mejore su salud en general. Por este motivo, es primordial educar al paciente para que sea consciente de la importancia de la terapia, lo que le va a permitir ser autosuficiente y que no presente constantes recaídas, destacó.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con fibromialgia durante la terapia de rehabilitación?

Desde luego, el principal desafío es el dolor, el cual es real; sin embargo, a veces el paciente puede exacerbarlo, puesto que está muy metido en su malestar, por esta razón, es tan importante no solo tratar el dolor como tal, sino también enfocarnos en proporcionarle un mayor bienestar y autonomía por medio de la terapia de fortalecimiento. De igual forma, otro factor a tomar en cuenta es que, la persona con fibromialgia puede presentar patologías adicionales, como artrosis, tendinitis, artritis y otros problemas reumatológicos asociados y, definitivamente, esto puede complicar aún más la movilidad del paciente. Por otro lado, la salud mental del paciente también juega un papel clave en la terapia física, ya que el estado de ánimo es importante para garantizar el éxito de la recuperación de los individuos, señaló el profesional del centro VitaNova.

Como parte de la terapia física es fundamental que los pacientes reciban una guía de ejercicios para que los realicen en casa, además de practicar otras actividades físicas como yoga, Tai Chi, caminar, natación o algún deporte grupal que los ayude a fortalecer los músculos.

“Como cualquier enfermedad, no todos los pacientes son iguales, por ello, es importante realizar un trabajo personalizado. En principio, el especialista debe ser capaz de evaluar los músculos que presentan dolor, además de conocer si existe un riesgo asociado a otra afección y la edad, lo que permite ir diferenciando los ejercicios y actividades según su condición. También es importante detectar qué actividades o hábitos empeoran la sintomatología. No obstante, toda terapia sí debe enfocarse en la zona de los abdominales, glúteos y extensores de la espalda, ya que para que un cuerpo tenga fuerza es importante trabajar la parte del tronco, pues esto ayuda a suspender el cuerpo con la fuerza de estos músculos para evitar que todo el peso caiga sobre las rodillas, talones, caderas y otras articulaciones”.

¿Cuáles son los resultados típicos que se pueden esperar de la terapia de rehabilitación para la fibromialgia?

Sin duda, los resultados son muy buenos, como manifiesta Christiam Megue, es importante entender que, todas las personas más allá de su diagnóstico, sea fibromialgia, un accidente cerebrovascular o una enfermedad neurodegenerativa, desde el punto de vista de la terapia física, siempre hay una mejora en menor o mayor medida. Adicionalmente, al realizarse los ejercicios de fortalecimiento o cualquier actividad física, nuestro cuerpo libera endorfinas, las cuales son muy necesarias para apaciguar estos episodios de dolor.

“Lamentablemente, la cultura de terapia en el Perú no es tan buena y lo que sucede es que las personas prefieren aplacar el dolor únicamente con una pastilla o a veces el dolor va bajando y ya no quiere seguir con la terapia de rehabilitación. Creo que el elemento más importante para afrontar este tipo de condición, es que los pacientes sean conscientes y que verdaderamente tengan un compromiso con su recuperación, lo que finalmente les va a permitir disminuir significativamente el dolor, además de aprender a sobrellevar esta enfermedad con la guía de ejercicios, la terapia física, cambios en sus hábitos y el acompañamiento médico y psicológico que es esencial”.

¡Comparte energía positiva! ¡Únete a la comunidad Bienestar en Discord y descubre un lugar lleno de apoyo y motivación! Conecta con personas interesadas en la salud mental y física en un mismo espacio. Unirse es súper fácil. Hazlo a través del siguiente enlace.