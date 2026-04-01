Rimac Bienestar Fest: cuándo será el evento para moverte y encontrar tu deporte favorito

Una buena salud no solo se construye atendiendo a los controles médicos anuales, sino en lo que hacemos todos los días. Movernos, alimentarnos bien, dormir mejor y cuidar nuestra salud mental son pilares que, sostenidos en el tiempo, pueden marcar la diferencia en cómo vivimos y en cómo envejecemos.

Bajo esa premisa nace el Rimac Bienestar Fest, un evento que busca acercar el bienestar a más personas desde una experiencia activa, diversa y accesible. La cita será el próximo domingo 19 de abril en el Parque de Exposiciones Magdalena, en el Circuito de Playas, con seis horas continuas de actividades, empezando a las 8 a.m.

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La propuesta parte de una idea clara: el bienestar no tiene una sola forma. Reunir distintas disciplinas en un solo espacio amplía las posibilidades de que cada persona encuentre una forma de acercarse a él. “La idea es hacer un festival donde todos encuentren una disciplina que los aliente a trabajar en su bienestar”, señala José Carlos Pestana, vicepresidente de Estrategia y Marketing de Rimac Seguros.

Por eso, en el festival habrá functional training con el equipo de KO, sesiones de cycling con Boost, entrenamientos tipo competencia con Hyrox, además de yoga, baile y experiencias enfocadas en salud mental como meditaciones guiadas y sound healing. También se realizará un social run, pensado tanto para corredores habituales como para quienes recién empiezan.

A esa experiencia se suma la música, con DJ Towa y presentaciones en vivo a cargo de Diana Salas y Combinación de La Habana, que acompañarán la jornada.

El reto de difundir el bienestar

Aunque cada vez más personas reconocen la importancia de cuidarse, no siempre logran incorporar estos hábitos en su rutina. “Todo el mundo quiere bienestar, pero muchos lo procrastinan, porque requiere un sacrificio en el corto plazo para una recompensa a largo plazo”, reconoce Pestana.

Para enfrentar esa barrera, la propuesta apuesta por dos elementos clave. El primero es la motivación inmediata, a través de dinámicas que convierten el esfuerzo en un reto tangible. El segundo es el componente social. “Hacerlo en equipo funciona muy bien. La presión social o familiar puede ser el empujón que necesitas para empezar”, explica el representante de la aseguradora.

En un contexto donde el sistema de salud enfrenta limitaciones, promover hábitos saludables se vuelve una estrategia clave. “Si haces deporte, comes bien y duermes bien, tienes hasta 40% menos probabilidad de enfermarte o desarrollar una enfermedad crónica”, afirma Pestana. “Si logramos una población más sana, también podemos ofrecer seguros a menor precio y ampliar la base de personas protegidas”, finaliza.