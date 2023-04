Estas últimas semanas, han representado un verdadero desafío para la población nacional, ya que, como cada año, entre los meses de diciembre y abril, en el Perú se desatan una serie de desastres naturales, como huaicos, deslizamientos de ríos y fuertes lluvias; sin embargo, este 2023 ha contado con la presencia del ciclón Yaku y el fenómeno del niño, los cuales han dejado una estela de destrucción a su paso por gran parte del territorio peruano.

Además, en la capital se está experimentando un calor inusual, a pesar de que, ya empezó oficialmente el otoño, aún los días y las noches siguen bastante calurosas, oscilando los 25°C a 30°C con una sensación térmica de 35° C en mucho de los casos. Sin duda, estas condiciones climáticas pueden desencadenar la transmisión de infecciones virales, pues en lo que va del año, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que se han registrado más de 281 mil 888 cuadros de enfermedades diarreicas y 11 defunciones.

Situación de alerta

Tras el último boletín del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades- MINSA, las autoridades manifestaron que, las cifras seguirán en aumento por el desborde de ríos en la costa norte y centro del Perú. Por esta razón, Romy Mayta, especialista en salud ocupacional de B Braun, destacó que la incidencia de diarrea es más frecuente en la temporada de verano y; sobre todo, tras una ola de calor, producto del cambio climático. Es por ello que, es fundamental estar atentos ante cualquier síntoma que pueda presentar una persona, sea un bebé, niño o adulto, pues las altas temperaturas pueden ocasionar una deshidratación severa o inclusive, la muerte

¿Cómo se transmiten las enfermedades diarreicas?

Definitivamente, estos cambios bruscos pueden incrementar la aparición de virus, bacterias y parásitos en el ambiente, lo que puede causar diversas infecciones gastrointestinales, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, los tres tipos de infecciones que causan la diarrea de verano son:

Tipos de infecciones Infecciones víricas: Virus como el norovirus y el rotavirus causan diarrea. Infecciones bacterianas: Varios tipos de bacterias pueden entrar al cuerpo a través de agua o alimentos contaminados y causar diarrea. Las bacterias comunes que la causan son Campylobacter, Escherichia coli (E. coli), Salmonella y Shigella. Infecciones parasitarias: Los parásitos pueden entrar en el tracto digestivo a través de los alimentos o el agua. Los parásitos que causan diarrea incluyen Criptosporidio, Entamoeba histolytica y Giardia lamblia.

Básicamente, estos organismos se transmiten por agua contaminada, pues durante estos periodos se suele producir una escasez de agua limpia, lo que dificulta ciertas necesidades básicas, como beber, cocinar y lavar, explicó Mayta.

¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades diarreicas?

Como refirió la especialista, si estos cuadros de diarrea no son atendidos de forma inmediata y abordados adecuadamente, podrían causar una fuerte deshidratación, ya que estos ocasionan que el organismo pierda agua y electrolitos, como el sodio, cloruro, bicarbonato y potasio, a través de las heces líquidas, el sudor, los vómitos, la orina y la respiración. La primera señal que evidencia la presencia de este mal, es el aumento de las deposiciones y las alteraciones en la consistencia de las heces. Adicionalmente, la persona puede experimentar dolor abdominal y cólicos, tenesmo rectal (sensación de evacuación incompleta), náuseas, fiebre y sequedad en la piel y mucosas (boca seca y ojos hundidos).

La principal preocupación al presentarse un episodio de diarrea es la deshidratación, ya que esto ocasiona que el organismo pierda agua y electrolitos, razón por la cual, debe ser tratato de inmediato.

¿En qué consiste el tratamiento de las enfermedades diarreicas?

El principal riesgo de la diarrea es la deshidratación, por este motivo, la doctora recomendó el consumo de rehidratantes orales, los cuales aportan de manera rápida los electrolitos perdidos. Actualmente, podemos encontrar una amplia variedad de líquidos listos para tomar, como Fruttiflex, que ayudan a prevenir un cuadro de deshidratación.

Es esencial tomar en cuenta que, durante las primeras 24-48 horas tras el inicio de la diarrea, la dieta debe ser líquida, por lo que deben evitarse alimentos grasos, leche, frituras, verduras, frutas, menestras, bebidas estimulares, jugo de frutas, refrescos y gaseosas.

También es importante observar el desarrollo de la afección, puesto que, si este se extiende por varios días, inmediatamente se debe acudir al médico o centro de salud, especialmente, si se trata de bebés o niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, indicó.

¿Cómo podemos prevenir las enfermedades diarreicas?

En primer lugar, la especialista de la compañía B Braun recalcó la importancia de mantener una higiene adecuada, es decir, lavar correctamente las manos con agua y jabón antes de manipular cualquier alimento y después de comer. Asimismo, es sustancial desinfectar constantemente las superficies, como las zonas en donde se cocina, las perillas de las puertas, las barandas y en el caso de los niños, los juguetes o los lugares en donde suelen estar, ya que es muy probable que dicho ambiente cuente con la presencia de virus y bacterias. Igualmente, es primordial que los padres les inculquen a sus hijos estos hábitos de cuidado y limpieza, en especial, si son niños menores de cinco años.

De igual manera, es importante mantenernos hidratados, pero siempre debemos consumir agua segura, es decir, que sea potable, filtrada o hervida. Además, tenemos que aumentar el consumo de frutas y verduras, los cuales son alimentos ricos en agua que contribuyen a hidratar el organismo.

También es clave tomar en cuenta las medidas para una buena conservación de los alimentos, por ello, lo más recomendable es cubrirlos y mantenerlos en la refrigeradora o el congelador hasta el momento en que vayamos a cocinarlos o consumirlos. Además, debemos evitar dejarlos fuera de la nevera, a temperatura ambiente y durante más de 30 minutos, una vez que ya están cocinados.

Finalmente, es sumamente relevante mantener una adecuada nutrición; sobre todo, en los infantes, pues una mala alimentación los vuelve más vulnerables a las enfermedades diarreicas, perjudicando su crecimiento. Otro factor importante es la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los 2 años o más, señaló Mayta.

¡Comparte energía positiva! ¡Únete a la comunidad Bienestar en Discord y descubre un lugar lleno de apoyo y motivación! Conecta con personas interesadas en la salud mental y física en un mismo espacio. Unirse es súper fácil. Hazlo a través del siguiente enlace.