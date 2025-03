En medio de esta fiebre, figuras como Antonela Roccuzzo se han convertido en referencia. La empresaria, filántropa y esposa de Lionel Messi comparte en redes fragmentos de su rutina de entrenamiento, dejando ver su disciplina y dedicación. Sus videos, donde ejecuta ejercicios de alta intensidad con pesas y bandas, han inspirado a miles. Pero, ¿qué tan desafiante es realmente entrenar como ella?

En busca del entrenamiento completo

Sabía que Antonela Roccuzzo entrenaba con pesas, bandas de resistencia y una combinación de ejercicios funcionales y de fuerza. Había visto sus videos en redes, leído sobre sus entrenamientos en Miami y cómo su rutina incluye sesiones en el Laboratorio de Glúteos con Bret Contreras, conocido como el ‘gurú de los glúteos’. Con esa referencia en mente, me aventuré a probar algo similar en Lima.

Para averiguarlo, fui a Honos, un centro de entrenamiento en Punta Hermosa, y pusimos a prueba una sesión inspirada en su rutina. Como parte de la “temporada de duraznos” de adidas, nos diseñaron un circuito enfocado en glúteos y piernas. Lo que descubrí fue que, aunque ya tenía noción de lo que implicaba, la experiencia en carne propia fue otra historia.

Aclaro que no soy sedentaria. Practico pilates y me mantengo en movimiento, pero este entrenamiento me llevó al límite. Al quinto ejercicio, el esfuerzo fue evidente. Cada repetición quemaba y exigía precisión técnica. La sensación de fatiga era innegable, pero la motivación de seguir adelante pesaba más. Me quedó claro que lo que parece sencillo en videos, en la realidad es un desafío titánico.

La rutina que pusimos a prueba

Esta es la rutina que probamos, inspirada en los entrenamientos de Antonela Roccuzzo:

Hip thrust con barra : el ejercicio estrella para los glúteos. Consiste en levantar una barra con peso desde una posición sentada apoyando la espalda en un banco.

: el ejercicio estrella para los glúteos. Consiste en levantar una barra con peso desde una posición sentada apoyando la espalda en un banco. Sentadilla Búlgara : un pie sobre un banco y el otro en el suelo. Se baja en una especie de estocada. Es desafiante y trabaja glúteos y cuádriceps.

: un pie sobre un banco y el otro en el suelo. Se baja en una especie de estocada. Es desafiante y trabaja glúteos y cuádriceps. Patada de glúteo : con una polea o banda elástica, se extiende la pierna hacia atrás activando los músculos del glúteo medio y mayor.

: con una polea o banda elástica, se extiende la pierna hacia atrás activando los músculos del glúteo medio y mayor. Sentadilla sumo : con los pies más abiertos de lo habitual, se baja en cuclillas para activar la cara interna de los muslos y los glúteos.

: con los pies más abiertos de lo habitual, se baja en cuclillas para activar la cara interna de los muslos y los glúteos. Battle ropes en sentadilla: mantener la posición de sentadilla mientras se agitan sogas gruesas con los brazos.

Battle ropes en sentadilla. (Foto: adidas)

Sentadilla con peso : bajada en cuclillas con una barra o pesas para mayor resistencia.

: bajada en cuclillas con una barra o pesas para mayor resistencia. Caminata con banda en sentadilla : colocarse una liga en los muslos y caminar en posición de sentadilla lateralmente.

: colocarse una liga en los muslos y caminar en posición de sentadilla lateralmente. Lunges con pie suspendido : una variación del lunge en la que un pie queda suspendido mientras se baja con la otra pierna.

: una variación del lunge en la que un pie queda suspendido mientras se baja con la otra pierna. Polea de arrastre : ponerse de puntas y jalar con fuerza la polea ubicada detrás, pasándola entre las piernas hacia adelante.

: ponerse de puntas y jalar con fuerza la polea ubicada detrás, pasándola entre las piernas hacia adelante. Step-up con peso : subir repetidamente a un cajón con una sola pierna mientras se sostiene una pesa en la mano.

: subir repetidamente a un cajón con una sola pierna mientras se sostiene una pesa en la mano. Saltos en escalerilla : desplazamientos laterales con pies intercalados sobre una escalerilla en el suelo.

: desplazamientos laterales con pies intercalados sobre una escalerilla en el suelo. Peso muerto : levantar pesas desde el suelo con una ligera flexión de rodillas, activando glúteos y espalda baja.

: levantar pesas desde el suelo con una ligera flexión de rodillas, activando glúteos y espalda baja. Elevación de pantorrillas en máquina: bloquear rodillas en la máquina y hacer fuerza con las pantorrillas para subir y bajar el peso.

“El hip thrust es el mejor movimiento para entrenar glúteos”, explicó Pamela Encinas, health coach y fundadora de Honos. “Es un ejercicio poderoso que, si se hace bien, activa los glúteos como ningún otro. Pero no es el único fundamental en una rutina de fortalecimiento. Ejercicios como la sentadilla búlgara y el peso muerto son imprescindibles para trabajar los músculos de manera integral. Además, es importante la progresión en el peso y la técnica adecuada para evitar lesiones y lograr resultados óptimos”, detalla.

¿Por qué es tan importante fortalecer los glúteos?

Más allá del esfuerzo y el ardor muscular, ¿por qué es tan importante trabajar esta zona? Según explica Encinas, los glúteos y piernas son los músculos más grandes del cuerpo y cumplen un rol clave en la estabilidad y prevención de lesiones. “Son el soporte de la parte inferior del cuerpo. Si los tienes débiles, puedes sufrir problemas de postura y dolor en la espalda baja”, advierte.

Además, mantener estos músculos activos ayuda a la longevidad. “Con los años, se pierde masa muscular y eso nos vuelve más propensos a caídas y fracturas. Fortalecer piernas y glúteos es básico para la movilidad y calidad de vida”.

Encinas también enfatiza la importancia del descanso y la alimentación. “El músculo no se construye solo en el gimnasio. El descanso es fundamental porque es cuando realmente se desarrolla el tejido muscular. También hay que consumir suficiente proteína y mantener un equilibrio en la dieta”, recomienda.

Para quienes quieran empezar a fortalecer esta zona, Encinas recomienda ir con calma. “No se trata de hacer un día de glúteos a tope y ya. Lo ideal es entrenarlos dos o tres veces por semana, combinando ejercicios de fuerza con movilidad y estabilidad”.

El veredicto: este entrenamiento no es para cualquiera

Luego de esta experiencia, puedo decir que la rutina de Antonela Roccuzzo no es para cualquiera. Exige disciplina, técnica y tolerancia al dolor. Pero también es un recordatorio de que el esfuerzo da frutos. Al día siguiente, caminar fue una odisea, pero la sensación de haber desafiado mis límites hizo que valiera la pena.

Si algo queda claro, es que entrenar glúteos no es una moda pasajera. Es una inversión en salud, fuerza y bienestar. Y si Antonela lo hace ver fácil, es porque lleva años de trabajo detrás. No es gratuito que protagonice la campaña de la colección SS25 adidas Optime, destacando no solo su pasión por el fitness, sino también la importancia de la confianza al entrenar. Ahora sé que, al menos por un día, sentí en carne propia lo que se necesita para mantener el cuerpo en tan buena forma.