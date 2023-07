Actualmente, existen diversas terapias que desempeñan un papel importante en el campo de la medicina, debido a su potencial para complementar o mejorar los enfoques convencionales de tratamiento de las diversas enfermedades, con el objetivo de brindar una mayor calidad de vida a los pacientes. Sin duda, una de las técnicas de fisioterapia más recomendadas por los especialistas suele ser la magnetoterapia, la cual ofrece una opción de tratamiento no invasivo y que se emplea como una alternativa para el manejo del dolor crónico y otras afecciones.

¿Qué es la magnetoterapia?

La magnetoterapia es una forma de terapia física que utiliza campos magnéticos para restituir el equilibrio bioquímico-celular, pues como expresó José Salazar, médico del Centro de Terapias Alternativas y de Antienvejecimiento a Bienestar de El comercio, esta técnica se basa en el principio de que, las células se componen de cargas eléctricas, motivo por el cual, cuando una persona se enferma o sufre algún tipo de lesión, ocurre un desequilibrio energético en el organismo.

“Esta terapia mejora la circulación sanguínea, pues los campos magnéticos aumentan la vasodilatación, por lo que es muy beneficiosa en el tratamiento de trastornos circulatorios, como insuficiencia venosa y mala circulación periférica, así como ayuda a la reparación de las células. También reduce la sensibilidad al dolor, por lo que es excelente para tratar dolor crónico y musculoesquelético o enfermedades, como la osteoporosis, artritis, artrosis, fibromialgia, además de, aplicarse en pacientes que han sufrido de esguinces o luxaciones, puesto que ayuda a acelerar la formación de nuevo tejido óseo y mejora la consolidación de las fracturas”.

La magnetoterapia es una forma de terapia física que utiliza campos magnéticos, los cuales interactúan con las células y los tejidos del cuerpo, estimulando la actividad celular, mejorando la circulación sanguínea, reduciendo la inflamación y promoviendo la regeneración de tejidos dañados.

¿Existen riesgos o contraindicaciones asociados con la magnetoterapia?

Si bien la magnetoterapia se considera generalmente segura, existen algunas contraindicaciones asociadas que debemos tomar en cuenta. Según Martina Gómez, especialista en terapias alternativas y de bienestar, esta técnica no se recomienda durante el embarazo, pues los efectos sobre el feto no están completamente comprendidos, al igual que, en madres lactantes o niños menores de 10 años. Asimismo, no es apto para pacientes que cuenten con implantes metálicos, como marcapasos, prótesis o dispositivos médicos, ya que los impulsos eléctricos podrían afectar su funcionamiento.

Por su parte, Salazar refirió que, tampoco es ideal para personas con algún tipo de cáncer, básicamente por el efecto vasodilatador, el cual podría ser contraproducente.

¿Cómo se realiza la magnetoterapia?

En primer lugar, debe realizarse una evaluación médica completa para determinar si el tratamiento es adecuado para la persona en función de su condición médica, historial clínico y posibles contraindicaciones. Posteriormente, el paciente se prepara para el procedimiento, lo cual implica la eliminación de objetos metálicos que puedan interferir con los campos magnéticos. Luego debe acomodarse en la camilla biomagnética, la cual cuenta con un selenoide, que es un tambor hueco que va corriendo a través del dispositivo durante todo el procedimiento. Por consiguiente, es necesario que el profesional de la salud ajuste la intensidad, la frecuencia y la duración según la necesidad del paciente y la condición a tratar, precisó Gómez.

“La duración de la sesión de magnetoterapia puede variar, pero generalmente son de 15 a 30 minutos y el número total de sesiones necesarias dependerá de la condición médica y del plan de tratamiento prescrito. Por ejemplo, una fractura requiere de 10 sesiones diarias, las cuales van a propiciar rápidamente la reestructuración del hueso, formando así el callo óseo, mientras que, para tratar contracturas musculares pueden programarse desde una a cinco sesiones y la gran ventaja de emplear dicha tecnología en estos casos- a diferencia del masaje- es que se logra la descontractura sin generar dolor, gracias a las ondas electromagnéticas, que también mejoran la microcirculación del músculo”.

¿La magnetoterapia se puede combinar con otros tratamientos o terapias complementarias?

Es importante comprender que, la magnetoterapia es una terapia complementaria que ayuda al tratamiento o fármaco que haya prescrito el médico, con el objetivo de tener un efecto de recuperación mucho más rápido y efectivo, motivo por el cual, es fundamental que este vaya acompañado también por un seguimiento permanente del médico de cabecera, destacó el profesional de salud.

Adicionalmente, como indicó la especialista en terapias alternativas, la magnetoterapia puede combinarse con otras tecnologías, como la cámara hiperbárica, la cual mejora la oxigenación de los tejidos y promueve la curación de heridas crónicas, úlceras, lesiones y otros trastornos. Igualmente, se puede trabajar de forma paralela con las terapias ortomoleculares, que se centra en la administración de suplementos, siendo los más populares los sueros de vitamina C y de HMB (hidroximetilbutirato).

“Definitivamente, este es uno de los avances tecnológicos médico que más beneficios proporciona a los pacientes, ya que las lesiones y las enfermedades crónicas evolucionan favorablemente, pues alivia el dolor, disminuye las limitaciones y mejora la movilidad de manera progresiva, dado que, a medida que la persona avanza en sus sesiones, se puede evidenciar una notable mejora y bienestar”, aseguró el médico.

