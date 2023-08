Si hay algo que puede molestar mucho, sea al hombre o a la mujer, son las famosas manchas en la piel. De distintas formas y tamaños, muchas veces no sabemos cuál es el origen de estas, cómo tratarlas y sobre todo, si es que podemos evitarlas. De esta problemática, conversamos con Alberto Shinzato, médico dermatólogo de Skin Center, quien en una breve entrevista nos aclaró varias dudas al respecto y dio valiosa información a tener en cuenta.

-¿Qué tipos de manchas existen?

Hay muchos tipos de manchas que pueden aparecer a lo largo de la edad, por nacimiento o traumatismo, como consecuencia de los granitos, etc. Las más comunes son los léntigos solares, que son como moneditas redonditas que aparecen sobre todo a partir de los 50, 40 o incluso a los 30 años. Este tipo de mancha se da por la acumulación de sol que has tenido durante todos los años de tu vida. No es necesariamente es sol que te dio un día específico de insolación, es el acumulado que has tenido generalmente. Generalmente aparecen en el rostro y en las manos.

La otra es una mancha que se llama melasma, y son más de tipo hormonal. Se ven como paños o mapas en el rostro. En Latinoamérica, casi todos desarrollamos este tipo de mancha, por un tema genético. A algunos les puede aparecer por anticonceptivos, por embarazo y también por el sol. Y tienen la peculiaridad de acentuarse en verano o también limpiarse en invierno.

A diferencia del léntigo, que puede aparecer cada cinco años, el melasma aparece de un momento a otro.

Los otros tipo de manchas son las post inflamatorias. Esto significa que primero hubo una infamación y después quedó una mancha como si fuera una cicatriz. Por ejemplo, imaginemos que me quemé con la plancha y me quedó una mancha negra después de esa inflamación.

Y por último están las manchas causada por los granitos. Un grano cuando está rojo, está más inflamado, lo reviento, le cae el sol y se inflama más y queda una mancha.

-¿Cómo tratar este tipo de manchas?

Las del tipo léntigo solar van bastante bien con láser, peelings o tratamientos de crioterapia que es como una pistola de hielo que congela la mancha. Tu puedes matar la mancha, o calentándola o enfriándola mucho.

En el caso de los tratamientos de melasma, el láser también funciona con ellas pero debido a su alto costo, también puedes tratarlas con cremas, pastillas, peelings, plasmas con plaquetas, inyección de vitaminas. Sin embargo, hay que tener claro que como es una enfermedad crónica, este tipo de manchas necesitan siempre un tratamiento continuo. Siempre tienes que usar bloqueador, siempre tienes que usar una crema anti manchas, no exponerse al sol sin las medidas adecuadas. Imaginemos, si hay sol y tienes melasma, una cosa es salir sin ninguna protección y otra con gorro y bloqueador de 50 fps, de preferencia de color. Entonces tienes que tomar medidas porque el melasma es una condición y te puedes manchar en cualquier momento.

-¿De no tratarlas, cómo pueden empeorar las melasmas?

Pueden crecer en intensidad, hay manchas marrones y otras más oscuras, tirando a negro, y crecen en extensión, tanto así que puede abarcar casi todo el rostro. Por eso es importante acudir con un especialista porque muchas veces piensan que son problemas del hígado, por ejemplo y siguen exponiendo. Hay que tener en cuenta que cada paciente responde de una manera diferente, algunos se mejoran con cremas, otros con combinación de varios productos.

-¿Estos tratamientos desaparecen la mancha?

En el léntigo sí, en el melasma también aunque dependerá del caso de cada paciente y el seguimiento que se le haga. Por ejemplo, dos pacientes se someten a 4 sesiones de láser (para el léntigo requiere 1 o 2 y para el melasma unos 4) uno se va a la playa todos los días y el otro no, los resultados variarán según el cuidado.

-¿Y el melasma puede volver?

Si no te cuidas, sí. La condición de base siempre va a estar, lo que hacemos es dormir la mancha. Por fuera no se ve pero por dentro, ninguna mancha se puede curar completamente. De repente la mancha post inflamatoria, la de los granitos pero las otras tienen como una memoria.

-¿Las mujeres son más propensas a mancharse?

Sí, por un factor hormonal que generalmente tiene que ver con el estrógeno y la progesterona y suelen aparecer en el embarazo. En el caso de los hombres se les cae el cabello por un tema hormonal también y en las mujeres, estas tienden a hacer manchas. Si hablamos de porcentajes, yo diría que un 80, 90% se da más en mujeres.

-Hablemos del retinol ¿Sirve en estos casos?

El retinol tiene muchas propiedades y es una de los productos favoritos de muchos dermatólogos porque te sirve para arrugas para manchas y para darle más elasticidad y firmeza a la piel. Y una característica que también tiene es que hace que la renovación celular de la piel sea más rápida. Por tanto, todos los procesos que te tomarían más tiempo los acorta. Imaginemos que tienes una manchita superficial, la puede ir pelando y se va a ir como cayendo, en mayor o menor medida. Hay que tener en cuenta también que a algunos pacientes este producto los irrita y si esto pasa, también te puede manchar.

Generalmente viene en crema, y en diferentes porcentajes. La idea es que escales en el tiempo y no uses solamente retinol porque uno envejece y necesitas cosas más fuerte. Se puede usar como producto de prevención y si ya se tiene la mancha, como complemento al tratamiento porque usarlo solo sería muy lento.

Recomendaciones finales

-En cualquier caso de manchas, es recomendable ir con un especialista y ser constantes en el tratamiento.

-Las cremas que encontramos en las farmacias, no creo que agraven el problema pero tampoco una solución. Terminas gastando más en algo que no necesariamente necesitas.

-Como método de prevención, usar bloqueador solar y si es posible la vitamina C en gotero porque funciona como repelente solar.

-Se recomienda usar bloqueadores solares a color porque contienen óxido de hierro que tiene una especie de filtro extra hacia luces que no vemos como la de las laptos y celulares llamada luz azul que en personas muy sensibles las manchan.