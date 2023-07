En estos tiempos es común estar constantemente pendientes del celular y la computadora, debido a la alta carga laboral o estudiantil. Por ello, es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones para que tu rutina no afecte tu bienestar físico. En esa línea, conversamos con la Dra. Magali Buendía, especialista en Oftalmología de SANNA Clínica San Borja, quien nos brindó algunos factores a tomar en cuenta en esta situación.

Según la Escuela de Medicina de Harvard, los especialistas en retina reciben múltiples consultas sobre los riesgos de la luz azul en la visión. No obstante, la respuesta es muy simple: no perjudica de ninguna forma. Esto se debe a que la cantidad de luz azul emitida por los dispositivos es muy reducida, por lo que no influye en la retina del ojo.

“El uso de pantallas, al contrario de lo que se cree, no daña directamente la visión. Según la Academia de Oftalmología, no está comprobado que la luz azul, la cual es emitida por las pantallas y las luces fluorescentes, le haga daño a la vista, pues nuestros ojos se han desarrollado frente a esa luz. Sin embargo, lo que sí puede perjudicar es el exceso de luz ultravioleta ”, estableció Buendía a Bienestar.

Del mismo modo, la especialista indicó que el uso de pantallas, si no es en la posición correcta, puede tener efectos negativos en el bienestar físico y mental de las personas.

¿Qué debo tomar en cuenta si estoy mucho tiempo frente a una pantalla?

En primer lugar, la Dra. Buendía resalta que la exposición a la luz azul puede afectar el ciclo de sueño. Por ende, si necesitas usar el monitor o el celular, procura no utilizarlos antes de dormir. De este modo, no afectará tus horarios de descanso.

Como se mencionó previamente, la luz azul no daña la visión. A pesar de ello, lo que sí puede suceder es que se generen ciertas molestias. Por un lado, al mirar una pantalla, la frecuencia de parpadeo se reduce a la mitad o un tercio, lo cual puede inducir a la sequedad del ojo, lagrimeo y visión borrosa. “Todo esto se debe a que uno está enfocado mucho tiempo sin descanso, lo cual puede cansar la vista”, aclaró.

Si una persona joven sufre de este problema, se le recomienda utilizar lágrimas artificiales o ser conscientes de parpadear más. Asimismo, la doctora aconseja practicar la técnica ‘20 20 20′, la cual hace referencia a la práctica de, cada 20 minutos, ubicarse a seis metros de la pantalla durante 20 segundos.

“Si cuentan con una pantalla o monitor a lo alto, tienes que levantar los párpados para ver, al igual que el cuello, lo cual puede generar molestias. Por ello, lo mejor es ubicarlos a la altura de la vista”, mencionó la doctora.

Con respecto a los niños, de acuerdo con la experta, los padres suelen mostrar constante preocupación porque sus hijos utilizan constantemente el celular o la televisión. En ese caso, Magali Buendía reafirma que la luz azul no será un problema para ellos. Sin embargo, resalta que, de todos modos, el uso constante de la tablet puede perjudicar las habilidades sociales de los niños.

Para finalizar, la doctora de SANNA Clínica San Borja afirmó que los subtítulos en las películas pueden ser una forma de analizar si necesitan algún apoyo para la visión, como los lentes. “Los subtítulos pueden ser señal de que algo está pasando y se necesita la ayuda de un profesional”, concluyó.