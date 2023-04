Las pastillas de melatonina se han vuelto muy consumidas por personas a quienes les cuesta conciliar el sueño o que necesitan un sueño profundo y levantarse temprano al siguiente día. Sin embargo, hay ciertas precisiones que se deben tener en cuenta antes de consumirla de manera regular; por ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con el Dr. Jorge Rey de Castro, especialista de trastorno del sueño de la Clínica Anglo Americana, quien nos aclara un poco más el panorama sobre estas pastillas.

En primer lugar, hay que saber que la melatonina es una hormona natural segregada por la estructura que está en la base del cerebro, a través de la glándula pineal ; es decir, el cuerpo ya la tiene y se activa dependiendo de la hora.

“La melatonina tiene un comportamiento variable a lo largo del día y de la noche. Está muy bien coordinada con la alternancia entre la vigilia y el sueño. Durante el día, cuando recibimos luz solar en nuestros ojos, la producción de melatonina es muy baja. En cambio, cuando se acerca la noche y comienza a oscurecer el ambiente, esa estimulación de pasar de luz a oscuridad comienza a estimular a la glándula pineal para que los valores de melatonina en sangre suban. Van subiendo poco a poco y alcanzan su máximo nivel alrededor de las 4 de la mañana”, explica el experto.

¿En qué casos es recomendable consumir melatonina?

La comercialización de la melatonina se ha expandido en forma logarítmica en las farmacias y en todo el país, ya que no necesita intervención de un médico para comprarla. Sin embargo, el doctor Rey de Castro menciona que debe ser recetada por un médico y usada en las siguientes situaciones específicas:

Personas que tienen discapacidad visual: La gente ciega no percibe el estímulo de la luz ni de la oscuridad, por ello puede tener alteraciones en la regulación hormonal natural de la melatonina. Ellos son los que pueden ser recetados con estas pastillas para que puedan dormir en la noche y estar despiertos durante el día.

Personas con el trastorno de la fase de sueño retrasada: Es el retardo de las horas de sueño, es decir, si una persona se acuesta a las 10 de la noche, finalmente se duerme a las 2 de la mañana y al día siguiente se levanta a las 10:30 u 11 de la mañana. Eso indica que hay algo mal, a pesar de que duerma sus 8 horas naturales, no tenga somnolencia durante el día, pero aun así su patrón de sueño está desfasado.

Jetlag: Muchas personas lo utilizan cuando viajan y cambia su horario, pero según el experto, no está muy demostrado que funcione.

Cabe resaltar que la melatonina no es recomendable de consumir cuando se tiene insomnio:

“La mayoría de personas que tienen insomnio optan por consumir melatonina, pero según información actualizada, no hay papeleo documentado que suscribe el uso de melatonina en insomnio . Si un paciente tiene problemas para dormir, consume melatonina, puede dormirse más rápido, pero eso no impide que se despierte a lo largo de la noche. Si se quiere terminar con el insomnio, hay que estudiarlo y saber cuál es su causa, por qué el paciente lo tiene y que tipo, y en función a ello, se trata al paciente para corregirlo”, agrega.

Efectos secundarios de las pastillas de melatonina

Debido a que su consumo no requiere de ninguna receta médica, se usa de manera generalizada. No obstante, hay que tener en cuenta que cualquier medicamento o droga, tiene efectos secundarios.

Somnolencia marcada: Las personas que la consumen pueden sentir cansancio todo el día.

Las personas que la consumen pueden sentir cansancio todo el día. Irritabilidad.

Dolores de cabeza intensos.

Dolores abdominales.

Cabe destacar que esta pastilla no produce dependencia, según el experto, ya que no hay nada que lo demuestre. Si las personas están habituadas a utilizarla uno o dos meses, la pueden suspender y no habrá ningún efecto rebote. El paciente va a dormir como siempre está durmiendo.

“Esta medicina, como cualquiera otra, tiene efectos secundarios. Lo ideal es que las personas consulten con su médico si, a partir de la molestia que tienen, pueden o no pueden usar melatonina. Esa consulta se puede hacer con un médico generalista, con un médico de medicina interna, no necesariamente con un médico especializado en sueño”, destaca Rey de Castro.

9 consejos para dormir mejor sin la necesidad de usar pastillas

El doctor nos brinda algunas recomendaciones para mejorar nuestra “higiene del sueño”.