Paulo Peregrino solía ser un paciente con cáncer a nivel avanzado, con una serie de tumores a lo largo de su cuerpo. Por ello, el paciente de origen brasileño se sometió a un tratamiento de innovación contra esta enfermedad. Según información difundida por CNN, Peregrino logró eliminar los tumores que tenía en su cuerpo en solo un mes a través de un tratamiento intensivo con células modificadas (CAR-T). Peregrino ya se había sometido a 5 años de quimioterapia, pero nunca consiguió los resultados que obtuvo con esta innovación de tratamiento.

Según diversas publicaciones médicas, este tratamiento reduce en 74% el riesgo de avance de la enfermedad en cáncer de sangre. Sin embargo, aunque parezca milagroso, ningún tratamiento lo es. Para conocer más sobre el tratamiento CAR-T, Bienestar conversó con Melanie Cornejo Germer, directora corporativa de Innovación Médica y con el Dr. Yan Carlos Vargas, oncólogo, radioterapeuta y director de ONCODRIP, quienes nos explican a profundidad este tratamiento que recientemente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El tratamiento intensivo con células modificadas (CAR-T)

En la actualidad, existen distintos tipos de inmunoterapia, nuevas estrategias que potencian nuestro propio sistema inmunológico para desarrollar nuevas terapias contra las distintas. La inmunoterapia de las células CAR-T, es un tratamiento novedoso, donde se modifican las células del sistema inmunológico.

“Nuestro sistema inmunológico tiene células T y tiene células B. Normalmente estas reconocen antígenos en células anormales o en patógenos que entran al cuerpo, se modifican genéticamente para que puedan reconocer y atacar los antígenos en las células tumorales, de manera que erradican esas y dejan a las otras células del cuerpo”, explica Cornejo.

¿En qué tipo de neoplasias y personas se puede aplicar el CAR-T?

Según la experta, hasta el día de hoy, hay 6 productos a base de células que han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y todas están enfocadas en neoplasias líquidas, es decir, linfomas, leucemias o mieloma múltiple.

Las primeras dos fueron aplicadas en niños para leucemias agudas, pediátricas y también leucemias de células B. Hoy en día, ya se tratan también otros tipos de leucemias y síntomas en adultos, como el caso de Paulo Peregrino.

Asimismo, según el Dr. Vargas este tipo de terapia se utiliza como segunda línea del tratamiento, es decir, primero se debe pasar por un proceso de tratamiento oncológico convencional, y se aplica siempre y cuando la enfermedad haya vuelto.

“Debemos recordar que no todos los pacientes tienen mieloma, linfoma o leucemia. Tenemos cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de estómago, etc. para los cuales, esa terapia todavía no se puede emplear, porque es una implante en distinción y se siguen haciendo investigaciones de ello”, explica el oncólogo.

Este tratamiento se debe realizar como segunda línea del tratamiento común.

Pasos para realizar el Tratamiento Intensivo con Células Modificadas

Según el oncólogo, se debe hacer lo siguiente para aplicarla:

Se extraen las células de linfocitos por un brazo. (Proceso similar al de una donación de sangre) Esta sangre extraída se dirige hacia una centrífuga, la cual separa a los linfocitos. Por el otro brazo, mientras tanto, se devuelve al paciente los demás componentes extraídos: la hemoglobina, los glóbulos rojos y las plaquetas. Los linfocitos se trasladan a un laboratorio y se comienzan a modificar. El linfocito es acoplado a una proteína y a un receptor de antígeno quimérico (CAR-T, por sus siglas en inglés) Una vez que la proteína tiene al linfocito en su membrana celular, reconoce la célula maligna del cáncer. Finalmente, se ingresa nuevamente al torrente sanguíneo del paciente.

Cornejo agrega que esto evita que haya alguna reacción, ya que son las propias células del paciente. Para evitar posibles efectos secundarios, se están desarrollando nuevas generaciones de terapias CAR-T que vienen acompañadas de otras terapias.

El proceso de mejoría para pacientes que aplican esta terapia

Los pacientes que se realizan este tipo de tratamientos siempre van a tener algún tipo de riesgo. Esto debido a que, según el Dr. Vargas, se realiza una destrucción tumoral, pues hay un proceso muy inflamatorio en el cuerpo.

“Este proceso inflamatorio dura entre tres a seis semanas aproximadamente, en el cual hay algunas personas que podrían sentir que baja su presión arterial o tener dificultad para respirar, es por ello que algunos pueden terminar incluso en UCI. Se estaba trabajando mucho en los efectos tóxicos y se está llegando a disminuirlos, pero sigue habiendo ese enorme riesgo”, acota.

Una vez pasan esas semanas de inflamación y esta ha bajado sin molestias, es cuando se comienzan a ver los resultados positivos en el tratamiento, pues estas han sido eliminadas y el paciente, en teoría, está entrando a una etapa de remisión de la enfermedad.

Asimismo, desde nuestro lado, tenemos que también utilizar nuestro propio sistema inmunológico, potenciarlo, fortalecerlo con la alimentación y con los suplementos multivitamínicos.

El tratamiento con células modificadas en Perú

Este tipo de tratamiento ya se aplica en diferentes países del mundo. En el año 2022, se aprobó el primer tratamiento con células modificadas en Brasil, según varios medios como “Infobae” y “La Vanguardia”. Por su parte, en Estados Unidos, según el Insituto Nacional del Cáncer, fue aprobada en agosto de 2017 para el tratamiento de niños con leucemia linfoblástica aguda (LLA).

Sin embargo, en Perú no se ha comenzado a aplicar, debido a que se necesita biología molecular y laboratorios que puedan modificar las células genéticamente. En nuestro país aún no se cuenta con esta tecnología que brinde la suficiente seguridad a los pacientes.

Asimismo, este tratamiento es poco asequible, pues su valor aproximado es de 450 mil dólares. Como recién ha sido aprobada por la FDA, la cobertura de seguros no está al cien por ciento en estos momentos.