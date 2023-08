El pasado 2 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la polipíldora cardiovascular desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Ferrer en la lista de medicamentos esenciales. Es decir, fármacos que todo sistema de salud debe tener disponibles en todo momento, en formas de dosificación adecuadas, de calidad garantizada y a precios que las personas y los sistemas de salud puedan pagar.

Estudiada desde hace más de 15 años, esta polipíldora cardiovascular, de origen español, incluye tres principios activos: ácido acetil salicílico, ramipril y atorvastatina. Esta ha demostrado ser eficaz en la prevención de eventos cardiovasculares tras un ataque al corazón, disminuyendo la mortalidad por causas cardiovasculares en un 33%. Así lo evidenció el estudio SECURE (Secondary prevention of Cardiovascular disease in the Elderly Population), cuyos resultados se publicaron en agosto de 2022, en The New England Journal of Medicine (NEJM).

Un infarto sucede cuando hay una obstrucción de la irrigación sanguínea al músculo del corazón.

Tres compuestos es mejor que uno

La ventaja de una polipíldora es que, como su nombre lo indica, abarca varios medicamentos en una misma cápsula: el ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina (para el colesterol) y ramipril (un principio activo empleado para el control de la hipertensión) con el fin de reducir el número de pastillas que hasta la fecha muchos pacientes con este mal, toma cada día.

Además de simplificar el tratamiento, se ha demostrado que hay una mejor adherencia del fármaco en el sistema y finalmente, un menor costo económico.

Ventajas de la polipíldora cardiovascular

Para el doctor Raúl Rivera, cardiólogo de SANNA Clínica El Golf, el uso de la polipíldora asegura que el paciente cumpla el tratamiento de la manera más adecuada.

“Muchos pacientes usan el tratamiento a medias a pesar de que se les advierte y explica sobre la importancia de cada pastilla. Como no sientes ninguna diferencia, le dan prioridad a la pastilla para la presión por ejemplo, cuando la única manera de saber que está haciendo efecto la pastilla es mantener una cifra muy estricta de control de colesterol. Qué pasa! Que tras un año de tratamiento, el paciente llega al consultorio y resulta que solo tomó la pastilla para la presión alta porque consideró que era la más importante y esto puede desencadenar en un evento negativo”, indicó a Bienestar.

“En el caso de la polipíldora, como es una pastilla que lo tiene todo, el paciente tiene mucho menos probabilidad que la deje”.

Versiones de polipíldora cardiovascular según el caso

Algo importante a tener en cuenta es que cada paciente con problemas cardiovasculares es un caso distinto y de acuerdo a eso, el médico especializado decidirá qué tratamiento usará.

“Esta polipíldora tiene seis versiones con diferentes miligramos para adaptarse a diferentes pacientes. Esta pastilla está principalmente habilitada para lo que nosotros conocemos como prevención secundaria, es decir, pacientes de muy alto riesgo que de repente ya han sufrido un infarto”, explica Rivera.

La polipíldora cardiovascular en el Perú

Actualmente, la polipíldora cardiovascular desarrollada por el CNIC y Ferrer está comercializada en 25 países y se está analizando la viabilidad de ampliar su distribución a otros territorios como Estados Unidos. Hasta el momento, el Perú carece de este medicamento.

En 2022, en un evento realizado en el Congreso Europeo de Cardiología (ESC 2022) celebrado en Barcelona, se demostró la eficacia de la polipíldora. SECURE incluyó a 2.499 pacientes de 7 países europeos (España, Italia, Alemania, República Checa, Francia, Polonia y Hungría) que habían sufrido un infarto de miocardio. A cada uno de ellos se le asignó de forma aleatoria un tratamiento estándar y la polipíldora del CNIC. La edad promedio de los participantes fue de 76 años. De este grupo, el 31% eran mujeres y el 77,9% tenía hipertensión, 57,4% diabetes y el 51,3% antecedentes de tabaquismo.

El estudio concluyó que hubo una disminución del riesgo acumulado de presentar estos cuatro eventos del 24% en pacientes que recibieron la polipíldora frente a los que continuaron tomando el tratamiento por separado de forma habitual.

DATOS