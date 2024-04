En el mundo de la odontología, la sonrisa es más que una expresión facial, pues es un reflejo de nuestra salud bucal y bienestar general. No obstante, para muchos, la pérdida de dientes, las lesiones en la boca, los problemas de maloclusión o ciertas condiciones congénitas pueden despojarlos de esa sonrisa radiante que tanto anhelan y afectar significativamente su calidad de vida. Por esta razón, es aquí donde entra en juego la rehabilitación oral, la cual es un campo especializado que no solo se enfoca en restaurar la función y la estética bucal, sino que también permite renovar la confianza y el bienestar emocional de los pacientes.

“La rehabilitación oral se encarga de reemplazar los dientes ausentes o aquellos que están deteriorados por piezas artificiales. Básicamente, tiene como principal objetivo poder optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad, por ende, mejorar la calidad de vida de las personas, ya que se logra recuperar la función masticatoria, la cual es indispensable para una adecuada nutrición y digestión, mejora la estética dental mediante una apariencia natural de la sonrisa, permite corregir los problemas de alineación dental, así como trata enfermedades dentales y periodontales para prevenir complicaciones y mantener la salud oral a largo plazo”, explicó la doctora Mónica Espinoza, odontóloga y directora de la Clínica Plus Dental Care a Bienestar.

¿Cuáles son las condiciones más comunes que requieren de rehabilitación oral?

En realidad, son todas aquellas condiciones donde se haya perdido la capacidad para cumplir con la función correspondiente, es decir, poder comer, hablar y que los dientes se vean como naturalmente los debería tener una persona con dentadura completa y sana. Por este motivo, como precisó Carlos Motta Morales, especialista en rehabilitación oral, son candidatos todos los pacientes que hayan perdido piezas dentales, tengan mucho desgaste dentario o que la situación de sus dientes no les permite cumplir con sus funciones básicas.

“Si bien la pérdida dental parcial o total, ya sea por caries, una enfermedad periodontal o algún traumatismo, es de las condiciones más comunes, también se requiere de una rehabilitación oral cuando el paciente ha sufrido un desgaste excesivo debido a un bruxismo, presenta una mordida incorrecta (maloclusión) o tiene problemas de la articulación temporomandibular, trastornos que suelen causar dolor o limitaciones en el movimiento de la mandíbula”, aseguró la odontóloga.

Los beneficios de la rehabilitación oral incluyen mejorar la función masticatoria, restaurar la estética dental y facial, corregir problemas de alineación dental y recuperar la función y la estética en casos de traumas faciales, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y el bienestar general del paciente.

¿Cómo se determina un plan de rehabilitación oral?

Todo parte de un correcto diagnóstico y para ello, el odontólogo debe realizar una historia clínica, con el fin de poder identificar cualquier condición médica o dental subyacente que pueda afectar el tratamiento de rehabilitación, al igual que, un examen de toda la boca, para determinar el estado de la salud oral del paciente y detectar cualquier problema existente.

Asimismo, se puede requerir la toma de radiografías dentales, tomografías computarizadas y otras imágenes para analizar la estructura dental, la alineación de los dientes, la salud de los tejidos y la articulación temporomandibular. Además, se discuten los objetivos y expectativas del paciente con respecto al tratamiento para asegurar que se satisfagan sus necesidades y deseos. Una vez completada el diagnóstico y la evaluación, el profesional desarrollará un plan de tratamiento personalizado que esté enfocado en restaurar la salud oral y mejorar la función y la estética bucal.

¿Cuáles son las técnicas y tratamientos utilizados en la rehabilitación oral?

La lista es larga, sobre todo, con el avance de la ciencia que ha permitido el desarrollo de diversas técnicas, materiales y equipos, los cuales si son bien empleados van a dar mejores resultados según el tipo de tratamiento. Sin embargo, entre los más comunes se encuentran: las coronas, las carillas, las prótesis (en todas sus variantes) y las prótesis sobre implantes. De igual manera, es importante tener en cuenta que, para llevar a cabo un tratamiento de rehabilitación oral, es indispensable realizar un trabajo interdisciplinario que cuente con la ayuda de otras especialidades odontológicas, señaló el doctor Matta Morales.

“Por ejemplo, en los pacientes que les falta una pieza, lo más indicado es la colocación de implantes, pero hay casos en que la persona por diversos motivos, ya sea económicos o porque no tiene la suficiente calidad o cantidad de hueso, no son aptos para este tratamiento, razón por la cual, podrían emplearse las prótesis removibles o las fijas. En efecto, gracias a las diversas herramientas y la calidad de los materiales actuales que son más biocompatibles (disilicato de litio o zirconia), se pueden lograr una mayor estabilidad en cuanto a durabilidad, resistencia y estética”, refirió la directora de la Clínica Plus Dental Care.

Los tratamientos de rehabilitación oral pueden incluir prótesis dentales, implantes dentales, restauraciones dentales, ortodoncia, cirugía maxilofacial y otras técnicas para restaurar la funcionalidad y estética de la boca. / Wavebreak Media LTD

¿Cómo se evalúa el éxito de un tratamiento de rehabilitación a largo plazo?

En primer lugar, es importante saber que, si bien la rehabilitación oral va a mejorar notablemente la calidad de vida con materiales artificiales de buena calidad; no obstante, estos no van a reemplazar la resistencia, la naturalidad y la fuerza de un diente vivo y sano. Teniendo en cuenta ello, si las piezas naturales se desgastan, se rompen y se llenan de sarro, con los artificiales puede suceder lo mismo. Por lo tanto, todo tratamiento de rehabilitación, a parte de cumplir los principios funcionales, es decir, que el paciente pueda morder, masticar y hablar con normalidad, también es necesario el uso de una férula relajante y de un adecuado mantenimiento, el cual consiste en una buena higiene bucodental y tres visitas como mínimo al odontólogo para poder evaluar los factores de riesgo de cada paciente y así garantizar el éxito del tratamiento por la mayor cantidad de tiempo posible.

“Se espera que el éxito se mida con la longevidad del tratamiento y realmente debe ser así; sin embargo, es muy primordial que el paciente tras haber finalizado su tratamiento se sienta bien, se hayan cumplido con sus expectativas y, sobre todo, se observe una buena respuesta biológica, lo cual se va a evidenciar mediante unas encías sanas y la comodidad que manifieste el paciente”, expresó el especialista en rehabilitación oral.

¿Cuáles son los principales desafíos del proceso de rehabilitación oral?

Durante el proceso de rehabilitación oral, los pacientes pueden enfrentarse a varios desafíos, que pueden variar según la complejidad del tratamiento y las características individuales de cada persona. Por consiguiente, como mencionó Espinoza, el costo de los tratamientos puede ser significativo, especialmente en casos de procedimientos complejos o extensos. Igualmente, el tiempo puede suponer un gran reto, puesto que, por lo general, los tratamientos requieren de múltiples citas y de un período prolongado para completarse. Por ejemplo, en casos donde se necesitan de prótesis dentales removibles o implantes dentales, los pacientes pueden enfrentar desafíos para adaptarse a estos dispositivos, ya que en un inicio pueden producir molestias al hablar o masticar.

“En ocasiones, los pacientes pueden tener expectativas poco realistas o no saber exactamente qué es lo que desean, por ello, es fundamental que los especialistas sean muy detallistas en la explicación del diagnóstico, los objetivos y el plan de tratamiento. De igual modo, el mantenimiento a largo plazo puede suponer un verdadero desafío para las personas, pues al completar el tratamiento de rehabilitación, es sustancial que sigan un adecuado régimen de cuidado oral en el hogar y asistan a revisiones periódicas para el mantenimiento y la prevención de problemas futuros”.

La rehabilitación oral también involucra educar a los pacientes sobre prácticas adecuadas de higiene oral y cuidado en el hogar para prevenir futuras enfermedades bucodentales. Esto incluye técnicas de cepillado y uso de hilo dental, así como pautas sobre dieta y hábitos que afectan la salud bucal.

¿Cuáles son las implicaciones de no recuperar un buen estado de la boca?

De acuerdo con Carlos Matta, si consideramos que, el proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona mastica y las glándulas salivales producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago, motivo por el cual, si en caso todos los componentes de la boca, es decir, los dientes, las glándulas, la saliva, las mucosas, las papilas gustativas, etc., no funcionan correctamente, desde luego, nuestro proceso digestivo estaría teniendo un mal inicio, derivando así en diversos problemas gastrointestinales.

¿Cómo ayuda la rehabilitación oral en la prevención de enfermedades bucodentales futuras?

En definitiva, la rehabilitación oral desempeña un papel crucial en la prevención de enfermedades bucodentales futuras al abordar problemas existentes y restaurar la salud bucal de manera integral. Básicamente, como estos tratamientos ayudan a corregir problemas, como la pérdida de dientes, maloclusiones o trastornos de la articulación temporomandibular, esto favorece a una función masticatoria adecuada, lo que, a su vez reduce la carga sobre los dientes restantes y previene problemas adicionales, recalcó la experta.

“Las fracturas o el desgaste dental, así como la falta de alineación puede ocasionar dificultades en la articulación temporomandibular, causando dolor y molestias. Es por ello que, la rehabilitación oral permite tratar y solucionar estas irregularidades, disminuyendo así la presión sobre esta articulación y previniendo trastornos como la disfunción temporomandibular”.

Algunas recomendaciones

En principio, como sugirió el doctor Matta, si una persona requiere de un tratamiento de rehabilitación, es vital que investigue y recurra a un odontólogo o un equipo dental altamente calificado y con experiencia en rehabilitación oral.

“Sin lugar a dudas, lo más importante es visitar al odontólogo para que pueda realizar un correcto diagnóstico de la funcionalidad, el cual nos permita comprender la situación actual, cómo se ha llegado a ella y cuáles podrían ser las posibles secuelas. Asimismo, es fundamental que los pacientes siempre comuniquen sus expectativas y objetivos al profesional, puesto que esto ayudará a personalizar el plan de tratamiento según las necesidades específicas y asegurará que la persona esté satisfecha con los resultados finales. De igual modo, es crucial entender completamente el proceso de tratamiento propuesto, incluidos los procedimientos involucrados, la duración estimada del tratamiento y cualquier precaución o cuidado postoperatorio que sea necesario. Por consiguiente, es indispensable que tanto antes, durante y después del tratamiento, el paciente pueda mantener una buena higiene oral, por lo que es relevante seguir las recomendaciones del médico sobre el cepillado, el uso de hilo dental y el enjuague bucal para garantizar la salud bucal a largo plazo”, indicó Mónica Espinoza.