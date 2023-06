Después de los meses de aislamiento social y riguroso confinamiento al que fuimos sometidos los 33 millones de peruanos, llegamos a conclusiones importantes. Una de ellas aparecería luego de 24 meses de iniciada la pandemia, y está relacionada a la salud física y mental de los peruanos. La incertidumbre e información que llegaba a través de nuestros sentidos no hicieron más que alterar nuestra visión del futuro, causando ansiedad de distintas intensidades, e incluso trastornos del sueño, pánico y del ánimo que pondrían nuestra calidad de vida al filo de la navaja. Esta situación no puede ser controlada hasta el día de hoy, por la escasa conciencia sobre la depresión y trastornos del ánimo que existen en el Perú.

También nos dimos cuenta desde el inicio del confinamiento que nuestro sistema de salud estaba débil y en cuidados intensivos, incluso antes de llegar a la pandemia en donde los bebés prematuros no tenían la oportunidad de acceder a una incubadora y las infecciones perinatales seguían presentándose. Además, en los inicios pandémicos de marzo de 2020, las salas de emergencias estaban colapsadas por los casos de insuficiencia respiratoria por Covid y no Covid. No había manera de controlar la demanda de enfermos por falta de oxígeno y camas de cuidados intensivos. Creo que todo esto nos llevó a meditar sobre lo importante que es la salud y por qué debemos cuidar de ella para enfrentar cualquier situación adversa que atente contra la misma.

Es así que los mensajes durante la pandemia y hasta la fecha siempre se basaron en que debíamos cuidar nuestra alimentación para no caer en obesidad, diabetes u otras enfermedades que atacarían a nuestros órganos y tejidos, generando co-morbilidades capaces de causar antecedentes de riesgo frente al Covid. Así mismo, el movimiento corporal mediante la práctica de actividad física sería nuestra carta para mantener un buen metabolismo y lograr una producción semanal importante de endorfinas o neurotransmisores ligados al placer, felicidad, bienestar y calma.

Recuerda ejercitarte 30 minutos como mínimo para reducir tu estrés y generar más endorfinas que ayuden a sentirte mejor.

Consejos prácticos para cuidarte día a día

Qué importante recordar el A, B y C de la medicina preventiva que nos ayudará en cualquier momento o situación de nuestras vidas a cuidar la salud. Los alimentos de tipo orgánicos como el camote, yuca, brocoli, aceite de oliva, lentejas, ollucos, arvejas, pitajaya, papaya, arandanos, palta entre otros tienen alto contenido nutricional.

Por otro lado, dejar de consumir alimentos no necesarios como azúcar, frituras, harinas refinadas, exeso de sal, lactosa, dulces, gaseosas, entre otros, nos ayudarían. De la mano con esto, la actividad física practicada en forma diaria por 30 minutos como mínimo, será beneficiosa para reducir el estrés del día a día, haciendo que nos sintamos bien y funcionales. El caminar, montar bicicleta, trotar, meditar, estirar, nadar, yoga, futbol, surf, cualquier tipo de deporte o actividad física son imprescindibles en nuestro estilo de vida a favor de la salud.

Conversaremos más sobre temas relacionados al Bienestar físico, mental y espiritual a fin de vivir una vida plena y felices.