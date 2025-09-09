Ante las denuncias de pacientes que reportan negativas de cobertura pese a contar con seguros oncológicos integrales, el Semáforo Oncológico alertó que estas prácticas infringen la Ley Nacional del Cáncer. La iniciativa instó a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) a fiscalizar el cumplimiento del reglamento, en particular del artículo 7.2, que prohíbe exclusiones arbitrarias de medicamentos y tratamientos.

“Cuando un seguro privado niega un tratamiento, además de no respetar la ley, condena al sufrimiento a una familia y pone en riesgo una vida. Por eso, no basta conocer a detalle la póliza que contratamos, también es necesario el apoyo de una entidad de control de Estado”, afirmó Indyra Oropeza, presidenta de Con L de Leucemia y vocera del Semáforo Oncológico.

¿Que establece la Ley Nacional del Cáncer?

La norma, aprobada en 2021, garantiza el acceso universal, gratuito y oportuno al diagnóstico y tratamiento del cáncer en el país. Su reglamento señala expresamente que ninguna institución administradora de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS) privada puede negar la cobertura de tratamientos reconocidos en guías de práctica clínica internacionales.

“El cáncer es una cuestión de vida o muerte y no puede depender de decisiones administrativas o interpretaciones de las empresas. Los seguros deben garantizar transparencia y cumplir lo que la ley ordena o atenerse a las sanciones del Estado”, agregó Susana Wong, vocera del Semáforo Oncológico y directora de Lazo Rosado Perú.

Recomendaciones antes de contratar un seguro oncológico

El Semáforo Oncológico exhorta a los ciudadanos a revisar con cuidado los contratos de cobertura total y tomar en cuenta estas acciones:

Confirmar por escrito que el seguro cubre medicamentos y tratamientos reconocidos internacionalmente.

Revisar el contrato con especial atención a las exclusiones.

Solicitar la lista de exclusiones antes de firmar.

Verificar la cobertura de chequeos preventivos y diagnósticos.

Pedir la lista actualizada de medicamentos cubiertos.

¿Qué hacer si un seguro niega cobertura?

En caso de recibir una negativa injustificada, el colectivo sugiere:

Pedir por escrito la carta de rechazo del seguro.

Responder con una carta simple citando el artículo 7.2 del reglamento.

Registrar la queja en el libro de reclamaciones de la aseguradora.

Presentar una denuncia ante Indecopi y Susalud.

Si la vida del paciente está en riesgo, interponer una acción de amparo para que un juez ordene la cobertura.

“Ante una negativa injustificada, la ley siempre está del lado de los pacientes”, subrayó el Semáforo Oncológico.