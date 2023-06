Los sentidos son fundamentales para la experiencia humana y desempeñan un papel crucial, pues nos proporcionan información única y nos permiten percibir y comprender el mundo desde diversas perspectivas. Además, gracias a estos podemos mantener una comunicación efectiva, tomar de decisiones y adaptarnos a nuestro entorno. Sin embargo, hay personas que pueden presentar algún tipo de deficiencia en los sistemas sensoriales, como es el caso de la sordoceguera, que surge como consecuencia de la combinación de una discapacidad visual y auditiva, la cual puede llegar a interferir en la autonomía de los individuos, ya que repercute en muchos aspectos vitales que limitan el desarrollo personal en los diferentes ámbitos de la vida, obstaculizando así el desenvolvimiento diario.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 6 de cada 10 personas con discapacidad presentan más de una limitación, proporción que podría abarcar a las personas con sordoceguera (limitación visual y auditiva) con el 30,3%, mientras que, con multidiscapacidad (tres o más limitaciones) con el 31,2%.

¿Cuáles son las principales causas de la sordoceguera?

Básicamente, las causas de la sordoceguera pueden variar, razón por la cual, se clasifican en dos grupos, por un lado, las congénitas, es decir, las personas que la padecen han nacido con esta condición, ya sea porque sufren del síndrome de Usher, rubéola congénita o algún trastorno genético, como el síndrome de Alport o el de Charge, mientras que, las causas adquiridas pueden deberse a la meningitis, traumatismos craneoencefálicos, tumores que pueden dañar los centros auditivos y visuales del cerebro, entre otras, refiere The World Federation of The Deafblind (WFDB).

La sordoceguera, también conocida como deficiencia dual sensorial, se refiere a la condición en la cual una persona presenta tanto pérdida de audición como de visión y puede deberse a causas congénitas o adquiridas a lo largo de la vida.

¿Cuáles son principales desafíos para las personas sordociegas?

Ciertamente, un deterioro combinado de la vista y el oído dificulta el acceso a la información, a la movilidad y; sobre todo, a la comunicación, la cual es un elemento muy necesario para las interacciones diarias, motivo por el que, las personas sordociegas se enfrentan a desafíos únicos que pueden obstaculizar su capacidad para expresarse y conectar con los demás. Desde luego, esta falta de acceso a las señales visuales y auditivas del entorno pueden impulsar a los individuos a aislarse socialmente y que presenten una mayor dificultad para establecer relaciones significativas, explica el Mg. Christiam Megue, director del Centro de Terapia Integral de Rehabilitación Neurológica VitaNova.

¿Cómo pueden las personas sordociegas superar los desafíos de la comunicación?

Si bien la sordoceguera puede imponer ciertas barreras en el proceso comunicativo, gracias a la terapia de lenguaje, el cual ofrece un enfoque estructurado y especializado, se les puede brindar a las personas nuevas oportunidades para expresarse y relacionarse con el entorno. En concreto, como expresa Megue, esta terapia proporciona estrategias y técnicas adaptadas a las necesidades individuales de cada persona, por ejemplo, puede incluir el manejo de la lengua de signos táctil, donde los signos se realizan en la mano o cuerpo de la persona sordociega o mediante el uso de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, tales como pictogramas, tableros de comunicación y tecnologías de asistencia.

Asimismo, se centra en el desarrollo de habilidades de comunicación táctil, las cuales favorecen al aprendizaje, es por ello, que se emplean herramientas, como el alfabeto manual o el braille táctil en las manos, de manera que, se logra consolidar una base para la comunicación y el intercambio de información.

La terapia de lenguaje fomenta el desarrollo de habilidades de comunicación táctil a través del alfabeto manual o el braille, el cual permite establecer una base sólida para la comunicación y el intercambio de información.

“La terapia de lenguaje es un poderoso recurso que les permite a las personas sordociegas superar las barreras comunicativas a las que se enfrentan. Por medio de enfoques sensoriales y táctiles, estos pueden desarrollar su capacidad de comunicación, ya que se promueve la adquisición y el uso del lenguaje tanto expresivo como receptivo, logrando así una mayor participación en la sociedad y el máximo de su independencia. Además, ayuda a la persona a desarrollar habilidades emocionales, pues al sentirse seguro para expresar sus sentimientos y pensamientos, esta terapia fortalece su autoestima y mejora su capacidad para relacionarse con los demás, puesto que también se les brindan estrategias de afrontamiento y habilidades sociales que facilitan su interacción en diferentes contextos y situaciones”, destaca el especialista.

Por esta razón, como precisa Christiam Megue, es fundamental promover el acceso a la terapia de lenguaje para las personas sordociegas, pues no solamente las ayuda a desarrollar habilidades de comunicación, sino que también pueden encontrar su propia voz, expresar sus pensamientos, participar activamente en la sociedad y alcanzar su máximo potencial en todos los aspectos de su vida, logrando así un bienestar integral.

¡Comparte energía positiva! ¡Únete a la comunidad Bienestar en Discord y descubre un lugar lleno de apoyo y motivación! Conecta con personas interesadas en la salud mental y física en un mismo espacio. Unirse es súper fácil. Hazlo a través del siguiente enlace.