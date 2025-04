La muerte de cuatro pacientes en Lima y Trujillo tras recibir suero fisiológico con exceso de sodio, fabricado por el laboratorio Medifarma, ha encendido las alertas en clínicas, hospitales y hogares. El producto, que se utiliza comúnmente para hidratación, administración de medicamentos y cuidados pediátricos, provocó en estos casos consecuencias graves, incluso letales. ¿Cómo un líquido aparentemente inofensivo se convirtió en un riesgo? ¿Y qué señales hay que tener en cuenta?

Hablamos con Omar Ramírez, decano de la carrera de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Científica del Sur, quien explica con claridad cómo actúa este tipo de error en el cuerpo humano y por qué puede ser tan peligroso.

“El principal órgano comprometido por el exceso de sodio es el cerebro”, advierte Ramírez. Cuando se introduce una solución con alta concentración de este mineral, las neuronas comienzan a perder agua, se deshidratan y pueden llegar a morir. Este proceso puede escalar, en cuestión de minutos, hasta una muerte cerebral irreversible.

“Una vez que el daño llega al cerebro, no hay vuelta atrás”, afirma el especialista. Aunque existen escenarios menos graves, los efectos pueden dejar secuelas de por vida si no se actúa con rapidez.

¿Cuáles son los síntomas provocados por un suero con exceso de sodio?

Uno de los mayores problemas es que los síntomas pueden pasar desapercibidos si no se presta atención. Ramírez explica que en muchos casos, el cuerpo reacciona de inmediato. Si te están administrando una vía intravenosa y sientes ardor, quemazón o inflamación inusual, eso ya es una señal de alerta.

Estos son algunos de los efectos adversos que puede causar el exceso de sodio:

Ardor o dolor en el punto de inyección

Inflamación inmediata en la vena

Cefalea intensa

Parestesias (hormigueos o entumecimiento)

Déficit sensorial

Hipernatremia e hipopotasemia

Convulsiones

Dolor muscular severo

Flebitis (inflamación de las venas)

“Muchos pacientes reportaron sensación de quemadura o pesadez en las piernas. Todo eso debe tomarse en serio”, dice Ramírez.

¿Se puede revertir el daño?

La posibilidad de revertir los efectos del exceso de sodio dependerá de dos factores: la cantidad administrada y el tiempo de exposición. Si se trata de una concentración baja o si la administración fue muy breve, es posible actuar a tiempo y devolver al paciente a un estado “óptimo”, es decir, dentro de los parámetros normales. Pero si el sodio ingresó en grandes cantidades o durante un periodo prolongado, el desenlace puede ser irreversible.

“Cuando estamos hablando de muerte cerebral, ya es irreversible”, advierte Ramírez. Aunque se suspenda la administración del suero o se intente corregir la concentración de sodio, el daño ya estará hecho. “Por más que bajemos la concentración de sodio, ya se dio una consecuencia o el efecto, ya dio un impacto que va a ser irreversible”, subraya.

Por eso, el tiempo es crítico. En los casos más severos reportados en Lima, la administración del suero defectuoso habría producido rápidamente un daño neurológico que ya no pudo ser contenido. La detección oportuna, recalca el especialista, puede marcar la diferencia entre una recuperación total y un desenlace trágico.

El riesgo de una confianza debilitada

El impacto de este caso no se limita al daño físico en los pacientes. También ha sembrado un temor profundo en la población. ¿Qué tan seguro es recibir un suero en una clínica? ¿Cómo saber si lo que te están administrando no está alterado? Las dudas no tardaron en extenderse, sobre todo porque se trata de un insumo ampliamente utilizado en tratamientos rutinarios.

“Este producto no solamente tiene impacto en los pacientes actuales, sino también en la salud mental de quienes están por atenderse”, advirtió Ramírez. El miedo, dice, está afectando incluso a personas que solo iban a aplicarse una inyección, hacerse una nebulización o llevar a sus hijos a una consulta. La idea de que algo tan común como el suero fisiológico pueda estar comprometido genera un nivel de ansiedad difícil de contener.

Sin embargo, el especialista hace un llamado firme a no caer en el pánico. “Tenemos que confiar en nuestro sistema de salud, sea público o privado”, afirmó. Abandonar las atenciones médicas por temor a un caso aislado puede ser igual o más peligroso, ya que retrasa diagnósticos y tratamientos necesarios.

Ramírez también precisó que ya se ha inmovilizado el producto defectuoso de Medifarma y que existen otros laboratorios en el país que han empezado a abastecer al sistema. “Deben tener la confianza de que los lotes que están quedando son los no observados”, subrayó.

Recuperar la confianza será un proceso gradual, pero indispensable. Y para lograrlo, es clave que el Estado y las instituciones de salud aseguren una respuesta clara, rápida y transparente frente a cualquier sospecha futura. Porque cuando lo que está en juego es la vida, la confianza no puede ser opcional: debe ser garantizada.