La montaña no avisa. Un segundo estás corriendo con la adrenalina dibujándote el camino y, al siguiente, el suelo se desmorona bajo tus pies. El trail running es así: un deporte donde cada paso es un pacto con la tierra, donde las emociones suben y bajan con la misma intensidad que las pendientes. Y al sobrevivir esa vorágine de sudor, lodo y resistencia, se encontraron Víctor Ccanto y Linda Suzetty.

Él, un peleador de Muay Thai convertido en ultramaratonista y ganador del Andes Race. Ella, una deportista nata, entrenadora en Siclo y amante de los desafíos. Se conocieron en una carrera y no solo encontraron en el otro un compañero de ruta, sino un cómplice para abrirle el camino a otros. Hoy, su amor se traduce en un proyecto: 24/7 Trail, una comunidad que busca hacer del trail running una experiencia accesible para quienes nunca se han aventurado en la montaña.

El sendero que han trazado juntos no es solo personal, sino colectivo. No venden planes de entrenamiento. No prometen tiempos récord ni cuerpos esculpidos. Su misión es otra: orientar a quienes quieren dar sus primeros pasos en la montaña sin perderse en ella. Porque en la ciudad puedes tropezar y seguir caminando, pero en la montaña un mal paso puede significar no regresar.

El inicio de 24/7 Trail: entre el amor y la montaña

La historia de Víctor y Linda nació con la misma naturalidad que el proyecto que han construido. “Nuestra relación ha sido tan espontánea como la primera activación que hicimos en el Morro Solar”, confiesa Linda. Víctor, con su temple de competidor, encontró en ella la chispa que necesitaba para convertir su deseo de compartir el trail running en una comunidad real.

El año pasado, Linda fue convocada para protagonizar un reportaje sobre cómo es la preparación de una persona que nunca ha hecho trail running. Entró al mundo de la montaña casi sin darse cuenta y descubrió que esa forma de correr —lejos del asfalto, con la naturaleza envolviéndola y los límites desafiándola— tenía algo que resonaba con su forma de ser. Tras finalizar la carrera y entrevistar a Victor, el ganador de la competencia, no tardaron en conectar y en hacer del trail un espacio compartido.

Desde el inicio, supieron que querían crear algo que trascendiera las experiencias individuales. Así nació 24/7 Trail, un grupo que no solo corre, sino que acompaña y forma. “No puedes llamarte trailero si nunca has corrido en la montaña”, sentencia Víctor. Y si bien la frase suena determinante, en el fondo es una invitación: la montaña está ahí, esperándote, pero es mejor llegar con alguien que ya conoce el camino.

La comunidad que crece paso a paso

Cuando organizaron su primera activación en el Morro Solar de Chorrillos, no sabían qué esperar. Publicaron la convocatoria un lunes y el sábado, en el malecón, más de 120 personas estaban listas para subir la montaña. Muchos eran novatos, algunos llevaban años corriendo en la ciudad y otros simplemente sentían curiosidad. Se encontraron con un grupo horizontal, donde la admiración por la experiencia de Víctor se mezclaba con la confianza de saber que podían preguntarle cualquier cosa. “Hay mucha gente que se afana con el deporte y siente que no puede acercarse a los que saben más. Nosotros queremos que eso no pase aquí”, explica Linda.

Desde entonces, la comunidad no ha dejado de crecer. Su grupo de WhatsApp tiene más de 200 personas y en cada salida se suman nuevos interesados. Víctor comparte tips constantemente: cómo pisar, qué llevar, cómo prepararse. El 15 de marzo tuvieron otra activación en el Morro Solar, esta vez en el atardecer, para darle una nueva mística a la experiencia, llamada “Golden Trail”.

De manera espontánea, la comunidad empezó a apropiarse de #PasiónTrailera, un hashtag que Linda y Víctor usan en tono de broma –y un poco en serio– para hacer referencia a su amor unido por el trail, y que rápidamente se convirtió en una forma de conexión dentro del grupo. “Empezamos a usarlo jugando, y de pronto nos dimos cuenta de que la gente lo hacía suyo”, cuenta Linda. Lo que comenzó como un guiño juguetón ahora aparece en cada salida, en cada foto compartida y en cada historia de quienes descubren el trail running. Incluso ha servido como impulso para que parejas se animen a iniciar en este deporte juntas, encontrando en la comunidad un espacio de motivación mutua.

El camino hacia la primera carrera de trail en el Morro Solar

El gran reto está marcado en el calendario: el 22 de noviembre, junto con la Municipalidad de Chorrillos y la Asociación de Deportistas, 24/7 Trail organizará la primera carrera oficial de trail running para principiantes en el Morro Solar. No será una carrera más. Será la oportunidad de demostrar que el trail no es solo para expertos, que no hace falta ser un ultramaratonista para enfrentarse a la montaña.

Para llegar preparados, en julio tendrán un Training Camp de cuatro días, diseñado para que los nuevos corredores se acerquen a la montaña con el conocimiento adecuado. Del 10 al 13 de julio, en el Valle Sagrado de los Incas, los participantes recibirán entrenamiento especializado en técnicas fundamentales de ascenso y descenso, manejo del esfuerzo, seguridad en la montaña y estrategias de nutrición en ruta. “No importa si nunca has corrido en montaña, este camp está pensado para que des tus primeros pasos con confianza y disfrutes del proceso”, explican Víctor y Linda.

Cada jornada tendrá rutas cuidadosamente diseñadas, desde la Cruz de Tantamarca hasta la Quebrada Pumahuanca, donde los corredores podrán aplicar lo aprendido en un entorno seguro y progresivo. Además, habrá sesiones de movilidad, estiramiento y yoga, fomentando una preparación integral. Con el apoyo de expertos y un ambiente de camaradería, este campamento será una inmersión total en el mundo del trail running, ofreciendo no solo aprendizaje, sino una experiencia transformadora. “El trail running no es solo correr, es entender el terreno, aprender a moverte en él. No importa cuánto puedas correr en el asfalto si no sabes manejar las emociones y la experiencia en la montaña”, dice Víctor. Y es que el trail es tanto físico como mental: la frustración, el miedo y la resistencia juegan un papel tan importante como la velocidad o la fuerza.

Una invitación a perderse en la montaña para encontrarse

Cuando le preguntan qué tipo de persona puede volverse alguien que entra al mundo del trail, Víctor no duda: “En lo que siempre ha querido ser”. Porque este deporte no solo moldea el cuerpo, sino la mente. Aprendes a respetar los procesos, a tolerar la incertidumbre y a gestionar la frustración. “El trail te exprime. Te saca lo que tienes dentro. No hay selfies, no hay poses. Eres tú y la montaña”, dice el ultramaratonista.

Esa es la esencia de 24/7 Trail. No buscan solo formar corredores, sino abrir un espacio donde la gente se sienta bienvenida, donde cualquiera pueda encontrar su ritmo y su propia forma de enfrentarse a la montaña.“Atrévete”, es la invitación de Víctor y Linda. “No importa si nunca has corrido en cerro. Hay un grupo, hay un camino y hay alguien que te acompaña. Solo tienes que dar el primer paso”.