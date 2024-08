¿Buscas prevenir las arrugas y tienes al menos diez minutos libres al día? El yoga facial es una práctica no invasiva que ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus múltiples beneficios para la piel. Por ello, si deseas comenzar a practicar este método, en Bienestar El Comercio, conversamos con dos expertos en el tema para conocer los pasos a seguir, las herramientas necesarias y la velocidad de los resultados.

“El yoga facial es un método completamente natural que ayuda a retrasar y revertir los efectos y signos de la edad en la piel. Gracias a una serie de ejercicios faciales y técnicas de relajación, esta práctica permite liberar tensión y estrés, así como fortalecer y tonificar los músculos del rostro”, explicó Rosy Olivera Fatacioli, coach certificada en yoga facial por Face Yoga Method® y fundadora de Face Yoga Perú.

Conversamos con Rosy Olivera Fatacioli, Coach Certificada en Yoga Facial por Face Yoga Method® y fundadora de Face Yoga Perú. (Foto: Rosy Olivera)

¿Cuáles son los principales beneficios del yoga facial?

La fundadora de Face Yoga Perú señaló que el yoga facial tiene múltiples beneficios para la piel, sin necesidad de recurrir al bótox, inyecciones, cirugías u otros procedimientos dolorosos e invasivos. Entre sus efectos positivos se encuentran los siguientes:

Previene y disminuye líneas de expresión y arrugas.

Libera tensión y estrés en el rostro.

Disminuye la inflamación de la piel.

Deja la piel más tersa y luminosa.

Proporciona un rostro más firme y definido.

Promueve una sensación de bienestar general.

Mejora la circulación sanguínea, lo que genera una mayor oxigenación de la piel.

En relación con el último punto mencionado, la Dra. Shilpi Khetarpal, dermatóloga de Cleveland Clinic, indicó que cada vez que se aumenta el flujo sanguíneo en una zona, se ponen en movimiento los capilares (vasos sanguíneos), lo que puede promover la relajación de los músculos y hacer que los líquidos circulen. ‘A veces, las personas tienen hinchazón en los ojos o en la zona de los senos nasales. Los ejercicios faciales, como el yoga facial, pueden ayudar a liberar los líquidos no deseados’, añadió.

¿En qué se diferencia el yoga facial del bótox?

Para responder a esta pregunta, Rosy Olivera subrayó que el yoga facial es un método natural y holístico que apuesta por la belleza sin químicos ni procedimientos invasivos. “Mediante una serie de ejercicios faciales, técnicas de relajación y estimulación muscular, el yoga facial busca rejuvenecer el rostro de forma gradual. No requiere inyecciones ni toxinas, es fácil, seguro y solo necesita práctica constante para mantener sus beneficios. Además, al no ser invasivo, no presenta efectos secundarios”, afirmó.

Esta práctica previene la aparición de arrugas.

Por otro lado, el bótox, a diferencia del yoga facial, es un tratamiento invasivo que consiste en inyecciones de toxina botulínica. Este proceso paraliza temporalmente los músculos faciales para disminuir arrugas y líneas de expresión profundas.

“Aunque el bótox ofrece resultados rápidos, estos son efímeros y requieren sesiones repetidas. Además, puede conllevar efectos secundarios como dolor en el área de inyección, hinchazón y debilidad muscular. Es importante destacar que el bótox no rejuvenece la piel ni mejora su textura, elasticidad o tono, y sus efectos no contrarrestan el paso del tiempo ni la influencia de la gravedad”, agregó Olivera.

En resumen, el yoga facial se destaca como una técnica natural y no invasiva que promueve la salud y la apariencia de la piel a través del ejercicio muscular, mientras que el bótox ofrece una solución rápida pero temporal, centrada en la reducción de arrugas mediante la parálisis temporal de los músculos faciales.

¿Todas las personas son aptas para poner en práctica el yoga facial?

“El yoga facial ofrece múltiples beneficios para mejorar la apariencia y la salud de la piel, pero es importante tomar ciertas precauciones antes de comenzar, especialmente si se tienen problemas cutáneos o condiciones médicas”, advirtió Rosy Olivera.

Para quienes padecen acné severo o rosácea, algunos masajes faciales pueden no ser recomendables, ya que podrían empeorar la situación. “Igualmente, si has pasado recientemente por cirugías faciales o procedimientos estéticos invasivos, es prudente esperar hasta estar completamente recuperado antes de comenzar con el yoga facial”, añadió la especialista.

Asimismo, no se aconseja aplicar un masaje facial si la piel presenta enrojecimiento, heridas abiertas o hematomas. “Procura hablar con un médico si no estás seguro de que tu piel esté apta para esta práctica”, recalcó la Dra. Shilpi Khetarpal.

“En todos estos casos, lo más seguro es consultar con un profesional de la salud para asegurarte de que la práctica sea adecuada para ti. Tomar estas precauciones te permitirá evitar complicaciones y disfrutar de los beneficios del yoga facial de manera segura y efectiva”, enfatizó Olivera.

¡Quiero empezar a practicar el yoga facial! ¿Qué debo hacer?

La coach certificada en yoga facial por Face Yoga Method® hizo énfasis en las siguientes recomendaciones, que deben tenerse en cuenta para empezar de manera segura y efectiva:

Busca un profesional especializado en yoga facial para aprender los ejercicios correctamente. La forma y la técnica son importantes.

Escucha a tu cuerpo y realiza los ejercicios sin excederte en duración o intensidad.

Utiliza un espejo para observarte mientras realizas los ejercicios.

Evita tensar otros músculos de la cara innecesariamente.

Asegúrate de tener las manos limpias antes de tocar tu rostro.

Mantén tu piel bien hidratada. Sigue una rutina adecuada de cuidado facial para mejorar la comodidad y eficacia de los ejercicios.

Sé constante con la práctica; esto es clave para ver resultados.

¿Qué hábitos son importantes para complementar esta práctica?

“El yoga facial va más allá de simples ejercicios; es un auténtico estilo de vida. Para obtener los mejores resultados, es esencial adoptar un enfoque integral que incluya varios aspectos de tu bienestar diario”, respondió Olivera. Entre los hábitos que pueden beneficiar el proceso y mejorar los resultados se encuentran los siguientes:

Postura y respiración : Mantén una postura adecuada y practica técnicas de respiración profunda para maximizar los beneficios de los ejercicios faciales.

: Mantén una postura adecuada y practica técnicas de respiración profunda para maximizar los beneficios de los ejercicios faciales. Hidratación y alimentación : Bebe suficiente agua y elige alimentos saludables para nutrir tu piel desde adentro.

: Bebe suficiente agua y elige alimentos saludables para nutrir tu piel desde adentro. Sueño y cuidado facial: Asegúrate de tener una rutina de sueño reparador y sigue una rutina de cuidado facial adaptada a las necesidades específicas de tu piel.

Integrar estos hábitos en tu vida no solo potenciará los efectos del yoga facial, sino que también contribuirá a una salud y apariencia radiante a largo plazo.

¿Cuánto tiempo tardaré en observar los resultados?

El tiempo necesario para observar los resultados del yoga facial puede variar según varios factores. La consistencia en la práctica, la técnica adecuada, los cuidados del rostro y las condiciones individuales de la piel juegan un papel importante en este proceso.

“Muchas personas comienzan a notar ligeros cambios en tan solo unas semanas, e incluso algunos pueden experimentar mejoras en cuestión de días. Los resultados más significativos suelen aparecer después de unos meses de práctica regular”, afirmó Rosy.

La clave para obtener los mejores beneficios del yoga facial es la paciencia y la consistencia. “Si te mantienes comprometido con tu rutina, disfrutarás de una piel más radiante y rejuvenecida con el tiempo”, concluyó la coach.