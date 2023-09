De acuerdo con la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, la piel sensible puede llegar a ser muy dolorosa si no se protege correctamente. En casos así, los productos comunes de cuidado de la piel, como los jabones y lociones, pueden empeorar la situación. Sin embargo, eso no debe ser impedimento para disfrutar de una buena rutina de skincare y maquillaje, siempre manteniendo los cuidados correspondientes.

En ese sentido, en Bienestar El Comercio, conversamos con el maquillador profesional Christian Matta, quien nos brindó las recomendaciones que se deben tener en cuenta al maquillar una piel sensible. “En primer lugar, a nivel del maquillaje, debemos tener en claro que las pieles sensibles son aquellas que muestran rojez en la zona de las mejillas y la nariz. Por lo general, son de un grosor muy delgado, lo cual las vuelve vulnerables ante cualquier ingrediente con alcohol que contenga un producto de maquillaje”, estableció.

La piel sensible no debe ser impedimento para disfrutar de una buena rutina de skincare y maquillaje, siempre manteniendo los cuidados correspondientes.

¿Qué debo tener en cuenta al maquillarme si tengo piel sensible?

El maquillador indicó que la piel sensible requiere un mayor cuidado, sobre todo con los ingredientes de cada producto. Por ello, enumeró cinco consejos que debemos considerar antes, durante y después del maquillaje:

Utilizar productos hipoalergénicos: La piel debe protegerse con productos dermatológicos que ayuden a disminuir la rojez y regular la temperatura de la piel. Ingredientes que proporcionan frescura: Matta recomienda utilizar una loción tónica con elementos que brinden descongestión y calma a la piel, como la manzanilla y la lavanda. Fotoprotección: Previo al maquillaje, se debe aplicar un bloqueador sin color para evitar cualquier reacción en la piel sensible. Después de este paso, recién se podrá insertar la base de maquillaje. Desmaquillantes: Prestar atención a con qué producto nos desmaquillamos. “Se debe tener cuidado con los ingredientes para que el proceso no sea agresivo para la piel”, especificó el experto. Rutina de cuidado: Se debe realizar una rutina de skincare personalizada por un dermatólogo. Hoy por hoy, hay múltiples marcas que contribuyen con el fortalecimiento de la capa córnea de la piel. Del mismo modo, ayudan a reestructurar la piel superficialmente para que tengan mayor resistencia al estar expuestas al medio ambiente.

¿Qué debe incluir mi rutina de cuidado de la piel?

De acuerdo con Christian Matta, una rutina apta para el cuidado de la piel permitirá que el maquillaje sea aplicado sin tener miedo a alguna reacción notoria. En esa línea, son tres pasos principales:

Limpieza del rostro: Para pieles sensibles, se aconseja utilizar espuma limpiadora.

Para pieles sensibles, se aconseja utilizar espuma limpiadora. Hidratación: Loción tónica que sea gentil con la piel.

Loción tónica que sea gentil con la piel. Bloqueador: Es indispensable para proteger la piel de los rayos UV.

“Siempre será importante buscar marcas con propiedades hipoalergénicas que protejan la piel de cualquier situación”, concluyó Matta.