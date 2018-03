La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, reveló a El Comercio que la próxima semana –probablemente el martes o el miércoles– presentará al Congreso de la República la solicitud de facultades legislativas.

“En el proyecto hay temas de crecimiento económico, de mejora del manejo económico y financiero y de lucha contra la corrupción. Vamos a enviar el proyecto de ley el martes o miércoles”, dijo al cierre de CADE 2017.

Mercedes Aráoz afirmó que tiene “un borrador importante ya desarrollado”. Agregó que su intención es que la solicitud pueda entrar a debatirse en el Congreso antes del receso de este mes.

“Espero que haya espacio, pero todavía se puede llamar a un pleno extraordinario, hay un espacio para debatir […]. Estoy segura de que habrá un espacio donde solucionar este tema y ser fluidos”, destacó la jefa del Gabinete.

Asimismo, Mercedes Aráoz apuntó que no ha presentado antes el proyecto de las facultades para “no contaminar” el debate del presupuesto para el 2018.

“Si se dan las facultades va a ser muy valioso. Son pedidos técnicos, no vamos a hacer ninguna reforma de fondo o gigante. Esas reformas las estamos enviado como propuestas legislativas”, acotó.

Finalmente, Aráoz aseveró que un eventual indulto al recluido ex presidente Alberto Fujimori no está en la agenda del Ejecutivo. “Es una facultad del presidente, ese tema lo hemos dejado a un costado, no es un tema prioritario”, remarcó.

