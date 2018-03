El respaldo de los principales empresarios peruanos a la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski cayó a 37% entre los asistentes a la CADE 2017. Ello resulta un fuerte descenso respecto al 89% obtenido en el evento del año pasado, según el sondeo de Ipsos Perú. La caída de 52 puntos porcentuales contrasta con la aprobación de Ollanta Humala en su segundo año de gobierno, en la misma encuesta: 75%.

Así, el nivel de desaprobación de PPK pasó de 11% en el 2016 a 63% en el presente año.



Aunque la cifra no llega a superar el 92% de desaprobación que obtuvo Humala luego en 2015; confirma lo que el presidente de IPAE, Julio Luque, señaló durante la inauguración del evento en Paracas este miércoles.



"Hace un año en CADE 2016 nos fuimos ilusionados, festejábamos el final de un gobierno sin rumbo y nos entusiasmaba el inicio de uno que pensábamos podría retomar el rumbo. Pero El Niño nos golpeó más de lo esperado y la magnitud de la corrupción no deja de sorprendernos. No hemos podido adelantar las reformas y nos preocupa", dijo en su momento.



Sin embargo, el Congreso de la República no está en una mejor posición que el presidente. De hecho, el 88% de los empresarios desaprueba su labor, que viene siendo controlada por una mayoría fujimorista.



No todas son malas noticias para el Gobierno. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz alcanza 79% de aprobación de los asistentes a la CADE 2017.

POR TEMAS



Ipsos también consultó a los empresarios sobre el desempeño del Ejecutivo en diferentes temas urgentes; y en su mayoría la valoración estuvo dividida.



Tanto en promoción de la inversión privada como en reducción de pobreza, el 50% respalda el gobierno de PPK y una cantidad similar lo desaprueba. Y en materia de educación la cifra de desaprobación es un punto porcentual peor.



En lo que se refiere al combate a la delincuencia, el 44% de empresarios encuestados respalda lo realizado por el Gobierno pero la desaprobación llega a 56%.



Mientras que en lo que se refiere a modernización de la administración pública fue el rubro en el que los empresarios otorgaron menor apoyo a PPK, con un 64% de rechazo a la labor realizada hasta la fecha.

