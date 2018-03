Conservas con parásitos: ¿Cómo evitar que se repita?

En el marco del segundo día del CADE 2017, Alfredo Bullard, socio Bullard Falla Ezcurra Abogados; Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), e Ivo Gagliuffi, presidente del Indecopi, expusieron sus ideas en el panel de “Economía de mercado, competencia y bienestar”, moderado por Erick Sablich, subdirector periodístico de El Comercio.



La exposición tuvo como eje central la regulación que debería de existir en el mercado para evitar problemas que pongan en peligro los derechos de los consumidores; como la polémica actual por la detección de parásitos en las conservas de pescado fabricadas con insumos importados de China.

Al respecto, Bullard indicó que aunque puedan surgir preguntas obvias en torno al mercado, es necesario regresar al punto inicial para encontrar la mejor solución. "El mercado perfecto no existe y la regulación perfecta tampoco", destacó.

No obstante, acto seguido indicó que ello no implica que no pueda reforzarse los mecanismos existentes y las entidades encargadas de implementarlos .

“El mercado es imperfecto porque el individuo es imperfecto. La pregunta real es, ¿cómo resolvemos el problema? Se trata de tener un buen sistema de coordinación”, recomendó Bullard invitando a la ciudadanía a creer en la regulación existente.

EL ROL DE LOS GREMIOS

Por su parte, Conterno enfatizó en el rol de los gremios. “Nos compete combatir la competencia desleal y las malas prácticas. Sería de mucha ayuda que las autoridades y medios de comunicación colaboren con nosotros", dijo saludando que haya gran cantidad de productores en la cancha, pero enfatizando que ello no debería de afectar en el nivel de los controles de seguridad.

"Productos importados o nacionales, que no cumplen normas sanitarias de nuestro mercado, que de repente tienen subsidios que implica que no están cumpliendo con normas de libre comercio o en general que incumplen normas laborales, que afecta la salud de los consumidores y a las empresas formales que cumplen las normas y que hacen todo lo posible por brindar mejores servicios y productos a sus clientes", enfatizó Conterno.



EL PAPEL DE LOS REGULADORES

Finalmente, Gagliuffi explicó el rol de la entidad que tiene a cargo.

“El estado va a seguir haciendo su trabajo de sancionar a las empresas que trabajen mal. Nosotros haremos que se ponga en práctica la competencia leal. El Indecopi lo promueve”, puntualizó presentando avances en el trabajo de eliminación de barreras burocráticas.

El trabajo, según mencionó, consiste en contactar a los gremios, para luego incentivar a que los organismos públicos que tengan estas barreras las eliminen voluntariamente. Luego, el Indecopi procederá a denunciar la barrera como ilegal, de manera que ya no se pueda aplicar en la actividad empresarial.



"Ya hemos empezado en octubre y llevamos 60 gremios contactados, seguramente muchos de ustedes ya se han reunido con el Indecopi", indicó.

