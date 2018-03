Ayer, en CADE 2017 se planteó un reto claro: necesitamos crecer más de 4% al año. ¿Cómo lograrlo? Por parte de la minería es posible incrementar la producción y además mejorar la calidad de vida de las comunidades si se amplían operaciones ya existentes y se replica en el norte los favorables modelos de asociación interregional que existen en el centro, estimó Jorge Merino, ex ministro de Energía y Minas.

Merino se refiere a la mancomunidad que han conformado Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín. Ellos han decidido unir sus esfuerzos, hacer sinergia para el aprovechamiento de sus recursos y sacar adelante a cada una de sus comunidades.

Wilber Venegas, gobernador regional de Apurímac, contó que antes estas regiones eran no solo pobres, sino que trabajaban en forma cerrada, no colaboraban unas con otras. Ahora, en cambio, han decidido que la mejor revolución no es la lucha de clases que proponía sendero, sino la unión y cooperación para la generación de riqueza en beneficio de toda su población.

Juntos, explicó, tienen una cartera importante de proyectos mineros por desarrollar en los próximos diez años, además de iniciativas para el manejo compartido de agua y energía eléctrica. Se trata de hacer más productivas las microparcelas (cultivos agrícolas de la zona).

La idea es que, además de empezar a operar nuevas minas para el 2021, se explote y comparta la producción de energía entre regiones para operar dichas minas y se compatibilice con la siembra de árboles usando el agua de la región. "Ya hemos sembrado un millón de árboles y esperamos llegar a 30 millones en una zona que rodea las minas", comentó.

Cusco, agregó, se va a sumar a esta iniciativa de trabajo en conjunto y permitirá potenciar el fluido de turistas por una nueva ruta, lo que incluirá la construcción de un teleférico. Además, señaló, ya se anunció que tendrán un ferrocarril que conectará toda la zona centro.

HORA DE ACTUAR

​Jorge Merino, ex ministro de Energía y Minas, destacó que esta iniciativa es un claro ejemplo de que, sin imposiciones, se puede lograr el desarrollo de toda la región cercana a las minas y no solo de la comunidad aledaña. Uno le entrega agua, el otro energía, el otro mano de obra y entre todos se benefician de la actividad minera, lo que genera un mayor estado de bienestar general.

"No tendremos un Las Bambas cada año como para lograr las altas metas de crecimiento proyectadas, pero podemos sacar ventajas al cobre que tenemos, ampliar operaciones ya existentes y trabajar en forma asociativa", remarcó.

Un proyecto nuevo toma diez años y no se puede esperar tanto, agregó. Toca ir ante cada minera y consultarle qué necesita para ampliar sus operaciones y trabajar en conseguirlo. Podemos pasar a duplicar la cantidad de toneladas exportadas. El cobre pasa por buen momento y nosotros tenemos mejores costos operativos que Chile, solo tenemos que ampliar la oferta, sugirió.

Cajamarca tiene un enorme potencial y podría trabajar en conjunto con sus vecinos como están haciendo en el centro, reiteró. Además habrá que reducir burocracia en los estudios de impacto ambiental cuando se trata de ampliación de operaciones y visitar uno a uno, casa a casa, a cada una de las comunidades para explicarles los beneficios de sacar adelante los proyectos.

Lea más de Economía en...