Se inauguró la edición 55° del CADE 2017, que por quinto año consecutivo, se llevará a cabo en la ciudad de Paracas bajo el lema "Un solo Perú, no más cuerdas separadas". El evento plantea generar consensos para fortalecer la institucionalidad y la democracia representativa del país.

Durante tres días, reconocidos líderes empresariales, especialistas, autoridades y líderes de opinión debatirán acerca de los temas prioritarios de la agenda nacional para así poder generar propuestas y soluciones viables.

"La economía y política no pueden seguir avanzando por cuerdas separadas, su avance es interdependiente. CADE pretende identificar reformas impostergables para fortalecer la institucionalidad, democracia y la economía de mercado nacional", afirmó Drago Kisic, presidente de CADE Ejecutivos 2017.

El CADE albergará más de 1.000 participantes y contará con la participación de seis prestigiosos expositores internacionales, además de autoridades como el presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros, cinco ministros de Estado, así como congresistas y autoridades regionales.

Puede ver toda la ceremonia de corte de la cinta en el siguiente video.

Por su parte, el presidente de IPAE, Julio Luque, tras participar en el tradicional corte de cinta se refirió en el primer panel al ruido político y las denuncias de corrupción que han generado un ambiente poco optimista entre los empresarios y el país en general.

"Hace un año en CADE 2016 nos fuimos ilusionados, festejábamos el final de un gobierno sin rumbo y nos entusiasmaba el inicio de uno que pensábamos podría retomar el rumbo. Pero El Niño nos golpeó más de lo esperado y la magnitud de la corrupción no deja de sorprendernos. No hemos podido adelantar las reformas y nos preocupa", dijo.

Sin embargo, recordó que el 2018 se espera un crecimiento de 4%, con lo cual Perú seráel país con mayor expansión en la región. "De mantener un clima político adecuado, el 2019 también será un año positivo", aseguró anunciando que este CADE planteará que todavía podemos llegar a las metas del Bicentenario.



"No se trata de un ejercicio de optimismo. Seguimos siendo liderados por un Gobierno que desde nuestra perspectiva es liderado por personas que consideramos son preparadas, integras y honestas", declaró el presidente de IPAE recordando que la inversión privada ha empezado a recuperarse tras muchos meses, y resaltando el aumento del consumo.



"Con toda esta data no me parece lógico el pesimismo", concluyó Luque.

Lea más noticias de Economía en…