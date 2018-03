El primer día del CADE 2017 el programa decidió hablar del futuro y para ello se subió a su escenario un hombre armado con una corbata en homenaje a un ratón inmortal. Y de hecho, así empezó José Luis Cordeiro su exposición sobre los cambios globales que el desarrollo tecnológico impulsará en los próximos 25 años: hablando de Micky Mouse. Sexo con robots en menos de lo que imaginas, cura del cáncer a la vuelta de la esquina, rejuvenecimiento científico en cuestión de años y la muerte de la muerte en la punta de sus dedos; sus teorías eran para todos llamativas y para él "disruptivas".

Como era de esperarse, su exposición generó controversia en las redes sociales y los pasillos de la conferencia.



Pero opinase lo que opinase uno sobre ellas, merecían atención pues se trataba de un ingeniero mecánico por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), licenciado en economía por la Universidad de Georgetown, y -sobre todo- "fundador de la Singularity University de Silicon Valley": la escuela patrocinada por Google y la NASA (pues así fue presentado por el IPAE en sus notas de prensa, como se puede ver al final de esta nota).

Como biólogo puedo decir que lo afirmado por este "futurologo", en el mejor caso, es una especulación improbable. #CADE2017 debió investigarlo antes de invitarlo. Es una vergüenza — Luis De Stefano-Beltrán, PhD (@LuisDeStefano) 1 de diciembre de 2017

Sin embargo, una rápida búsqueda de Cordeiro en Internet lleva a un portal de difusión científica: ULÛM.es. Este pone en duda que el expositor sea quién dice ser.

"Me puse en contacto con la Singularity University para saber si realmente Cordeiro formaba parte de su institución. La respuesta literal —traducida del inglés— fue la siguiente: Jose Cordeiro no trabaja ni tiene ningún papel en la Singularity University. Cuando pedí más información, me dijeron que hace tiempo habló como invitado en una charla sobre energía. Eso es todo. Ni es profesor, ni lleva trabajando para la institución desde hace ocho años, como afirma en su LinkedIn", dice el artículo.

Y ahora el diario El País de España ha recibido una respuesta similar de Singularity University (SU) es tajante: “José Luis Cordeiro no está en absoluto afiliado con la SU. Es lamentable que haya decidido presentarse a sí mismo de esa manera engañosa”.



Efectivamente, en LinkedIn y en la firma de sus correos, Cordeiro no se presenta como "fundador" sino como "Founding Energy Advisor", que traducido sería: asesor fundador en materia energética.

Así firma José Luis Cordeiro sus correos a los organizadores de CADE: "Futurísticamente suyo" (Foto: Cortesía CADE 2017)

El Comercio contactó a dicha institución y corroboró la acusación del portal español que ya circula en redes sociales peruanas, pero todavía espera respuesta sobre los señalamientos hechos por el ingeniero; así como materiales que presentó para apoyar su testimonio.

De hecho, Cordeiro lejos de negar las acusaciones, dijo conocerlas y explicó que no le extrañaba que Singularity University busque desvincularlo dado el estado de su actual relación con la administración de la entidad. Y, aseguró que el portal en particular hace parte de una estrategia de "periodistas afines al Opus Dei" para desacreditar sus teorías, trabajo e investigaciones.

¿Nos puede confirmar o desacreditar esta publicación española?

Sí claro, yo soy de los 20 profesores fundadores en 2009 y estuve los primeros cuatro años allá en California. Desde entonces me mudé para España y no estoy vinculado con Singularity University. Pero para que quede claro, cuando yo estaba allí fundé incluso un premio aquí con Concytec. Y no solo estoy con ellos, yo he hecho muchas cosas y ahorita estoy haciendo otras adicionales.

¿Tiene algún contacto de la institución para nosotros contactarnos y corroborar ello?

Lo que pasa es que Singularity se transformó mucho y por eso yo me fui. Los profesores que se han quedado son accionistas y lo que quieren es eventualmente vender su participación y el actual CEO, Rob Nail pagó US$100 mil para quedarse con el cargo. Él fue un alumno en el 2010 y yo tuve problemas con él muy serios porque hice varios programas de televisión en que dije que es simplemente un alumno millonario que ha comprado la universidad.



Son cosas un poco feas para decir porque yo sí creo en Singularity, pero quienes la dirigen y cómo se está manejando ahora deja mucho que dudar. Google incluso ha dejado de financiar y por eso el próximo verano no habrá curso. No me gusta y por eso no estoy allá. Me odia y yo odio a Nail. Y es más, me deben US$6.000 de un pasaje; aunque esto no se trata de dinero.

¿Y por qué el interés de portales e institución en desacreditarlo entonces?

​Un grupo del Opus Dei me está atacando, cosa que también es muy interesante. Yo soy director de la asociación transhumanista mundial: Humanity Plus. Nosotros somos los malos en la última película de El Código Da Vinci, Inferno. En el libro de Dan Brown, en la página 292, dice que hay un científico que cree que hay mucha gente y va a sacar un virus para esterilizarlos. Allí menciona a Humanity Plus.



Yo estoy en la punta de la punta de las tecnologías. La muerte de la muerte es lo más disruptivo que hay. Entonces si yo triunfo es el fin de la religión.

LO QUE VERIFICAMOS

Cordeiro aseguró ser cercano a Ray Kurzweil, fundador de la entidad y haber sido el traductor de sus libros. Como prueba nos presentó un video de Youtube en el que se ve al fundador presentándolo en una exposición en las instalaciones de Google en 2014.

En él, efectivamente, se ve a Kurzweil mencionar que Cordeiro ha estado en la plana docente original y "ayudado a formar la visión de la organización". Además de destacar que ha escrito más de diez libros.

Cordeiro también resaltó haber enviado a muchos peruanos a dicha universidad. Destacó entre ellos al PhD Julio Valdivia Silva (el primer peruano en asistir a Singularity University) y Gary Urteaga, cofundador de Cinepapaya y actual embajador de Singularity en Perú; con quienes nos comunicamos.

"Cordeiro es un excéntrico extremista que genera muchos anticuerpos con científicos y con profesionales tradicionales", nos dijo Urteaga. Sin embargo, él no ha estudiado en SU sino participado en la conferencia Exponential Medicine; por lo que no habría podido ser un candidato enviado por el venezolano.

Por su parte, Valdivia no dijo haber ingresado al curso de la entidad gracias a Cordeiro sino que lo conoció estando allí. "Es una pena que esto suceda. Yo ingresé en 2010. Lo conocí como 'faculty' (docente) en materia de energía. Es cierto que es de la plana docente fundadora", aseguró el PhD.



En cuanto a la distinción entre "fundado" y "profesor fundado", y por qué Cordeiro no corrige a la prensa o eventos cuando lo presentan de manera errada, Valdivia consideró que se trata de algo que el ingeniero debe aclarar. "Es un tema suyo. Pero lo que sí es cierto es que Singularity ya no es lo mismo que era antes", opinó.

RESPUESTA DE ULÛM.es

Por su parte, Fernando Cervera, editor de ULÛM.es rechazó las acusaciones de Cordeiro respecto de un vínculo entre él y/o la publicación con el Opus Dei o alguna otra institución religiosa.



"Ni yo ni el resto de editores de nuestra revista pertenecemos ni tenemos ninguna relación con el Opus Dei, y a pesar de que consideramos molesto tener que justificarnos a nivel religioso, no profesamos ninguna creencia religiosa en absoluto", señaló asegurando además que el portal carece de fines de lucro y solo invierten en él 55 euros al año para cubrir los costos del servidor de la web y el nombre del portal.



"Nadie cobra por escribir en ULÛM, cada uno tiene su trabajo aparte y hacemos ULÛM por la pasión que nos genera la divulgación científica. Es decir, nadie se lucra con ULÛM, ni los editores ni los colaboradores. Nadie nos financia ni nadie nos da soporte logístico. Eso nos ha permitido, entre otras cosas, tener la independencia necesaria como para no tener miedo a la hora de ser rigurosos y hacer las críticas pertinentes (como el caso que nos ocupa)", refirió.

REVELACIONES DE EL PAÍS

Hoy el diario El País de España ha publicado un artículo en el que detalla que otras credenciales de Cordeiro serían falsas o planteadas justamente para apalancarse del prestigio de instituciones a las que no pertenece realmente.



En la presentación de otra de sus conferencias, en este caso en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid, se afirma que es cofundador de la Internet Society. Desde esta organización se aclara que no lo es. “The Internet Society fue fundada por Vint Cerf y Bob Kahn”, recuerdan a dicho diario.



En esa misma presentación y como se ve en su firma del correo que se presentó al inicio de esta nota, Cordeiro afirma que es fundador y presidente emérito de la World Future Society (Venezuela). Aunque el nombre coincida con la World Future Society a la que pertenecen personalidades como Al Gore o Neil Degrasse Tyson, desde esa sociedad aclaran que actualmente no tiene relación con la sociedad y que el capítulo venezolano al que el ingeniero hace referencia no tiene rango oficial.

