Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias expuso las propuestas para acabar con la inseguridad ciudadana y la informalidad; además, defendió el impuesto a la renta de 0% en las zonas económicas especiales y cuestionó la censura del ministro Rómulo Mucho, durante una entrevista con El Comercio en el segundo día de CADE Ejecutivos 2024.

¿Cómo califica el accionar del gobierno para trabajar contra la inseguridad ciudadana?

El gobierno está luchando contra un flagelo demasiado grande y no tiene la capacidad todavía para controlarlo. En capacidad; por ejemplo, hay 139.000 efectivos policiales en todo el Perú, la misma cifra que hace 10 años, no se ha movido, hace falta más de 60.000 nuevos policías, o sea, hay un déficit de efectivos para poder controlar este flagelo, faltan patrulleros, faltan armas, faltan chalecos, entonces es necesario aumentar el presupuesto a la Policía Nacional y además al Instituto Nacional Penitenciario porque las cárceles no se dan abasto.

¿Y se ha conversado con el Ministerio del Interior sobre estas necesidades?

Hemos intercambiado opiniones. Estamos presentando propuestas, también para el Congreso porque hay todo un tema legislativo y otro que va por el Poder Judicial. Pero también hay un tema de fronteras. Hay cerca de 2 millones de venezolanos y creo que ya es suficiente, lamentablemente para nuestros amigos venezolanos. El Perú tiene una tasa de crecimiento de alrededor de 3%, no estamos logrando crear los suficientes puestos de trabajo para toda la masa de jóvenes que salen todos los años a laborar y si además de eso, tenemos que crear trabajo para toda la inmigración de otros países, es imposible.

¿Cuál es la propuesta concreta de la SNI para los migrantes?

Cerrar las fronteras porque no podemos seguir manteniendo esta inmigración, por otro lado también hay que expulsar a todos los delincuentes de otras nacionalidades que son capturados, de una vez hay que sacarlos del país. También tenemos otra propuesta para ese bolsón de jóvenes que no trabajan ni estudian, los popularmente llamados ‘ninis’. Se calcula que hay un millón y medio de personas así y estos jóvenes son atraídos por las bandas delincuenciales, la mayor cantidad de gente capturada en delitos son jóvenes, entonces la propuesta es que realicen un servicio militar, pero acompañado de una educación técnica que puede ser a través de algunos institutos como Tecsup o el Senati, de tal forma que estos chicos puedan salir con otras capacidades, mientras tanto tenemos que lograr que la economía crezca los dígitos necesarios para crear los puestos de trabajo [para ellos].

¿Estas propuestas se han socializado con el gobierno?

Todavía no, pero creo que es una propuesta para tomar en cuenta.

Otro problema del que se debe hablar es la informalidad, se han dado algunas cifras. ¿Cuál es el diagnóstico?

Según datos de SUNAT, en 277 distritos del Perú no existe un solo trabajador formal de la empresa privada registrado. El 71 casi 72% de los trabajadores son informales, si eso lo comparamos con los ratios de la región estamos fuera de cualquier promedio, todo eso tiene que ver con el tema del crecimiento de la economía, con el tema del ambiente de negocios, no estamos teniendo un buen ambiente de negocios para nuevas inversiones […] y revisando el Marco Macroeconómico Multianual supuestamente vamos a crecer igual 3% y para mí eso es un crecimiento mediocre. En el Perú tenemos toda la potencialidad para crecer mucho más.

Yendo a otros temas, las zonas económicas especiales (ZEE), sobre todo la de Chancay, ¿se debe impulsar el 0 % de impuestos a la renta?

He leído varios comentarios de algunos economistas, descarto los que no tienen mucho argumento técnico y me he quedado con el que defiende Carlos Oliva, quien trajo a colación la declaración firmada por los países de la OCDE para establecer 15% a las compañías que se instalen en cualquier lugar, según él (Oliva), para qué vamos a regalar el impuesto. Es un argumento que me hizo dudar; sin embargo, según otros seis ex ministros, es una declaración que no está vigente, que no se está utilizando, que por lo tanto es un argumento que no tiene validez por ahora, entonces dado eso yo creo que seguimos adelante con nuestra opinión. Las ZEE no puede ser vista solo desde el tema tributario, es un instrumento para un objetivo mucho mayor que es lograr posicionar a Perú como el país más importante del Pacífico Sudamericano, ¿cómo? atrayendo inversiones y para eso las ZEE son un instrumento para traerlas. Entonces al comienzo hay que atraer estas inversiones, una vez que se establezcan y pasen cinco años, seguirán subiendo los impuestos progresivamente hasta llegar a 15%.

La propuesta de la SNI es impulsar 0% por 5, 10 o 15 años

En un comienzo por 5 años y después subirlo progresivamente hasta llegar a 15 que es lo que dice esta declaratoria [de la OCDE]. Entonces si nos dicen que 0% no es posible, por qué existen en todo el mundo; por ejemplo, las ZEE en Ecuador, por qué existe otra en 0% y Iquique- Chile.

Aunque también hay argumentos que refieren que no hay pruebas para confirmar el impacto positivo de una ZEE con 0%

¿Qué es lo peor que puede pasar?, que no vengan, que no se instale nadie, y ¿qué es lo mejor?, todo lo contrario que vengan inversiones de todo el mundo, como ya han venido muchas compañías extranjeras a preguntar cuáles son los beneficios que tendrían para instalarse en el Perú. Si logramos atraer y crear este hub logístico que se va a formar en el Callao, Chancay con el nuevo aeropuerto instalarse acá en el centro Sudamérica yo creo que vamos a dar un vuelco muy grande en todo el panorama sudamericano, vamos a convertirnos en el país más importante de esta zona que no lo somos ahora, entonces hay que poner una balanza, ¿no?

También se dice que con la inversión en el puerto de Chancay [en estos momentos son de 1.600 millones, pero sería mayor a 3.000 millones], no sería necesario colocar impuestos 0%, pues el mismo proyecto las atraerá

Al comienzo la inversión china no pensaba en una zona estratégica como para atraer inversiones acá, sino como un punto más en su estrategia de la franja de ruta, pero dadas las condiciones geográficas del puerto, está en el centro de Sudamérica, los tratados libre comercio de comercio con las principales economías del mundo, toda la potencialidad que tiene el Perú hay que aprovecharlo y de la mejor manera y no estamos hablando solo de los chinos, estamos hablando de cualquier país del mundo que venga a invertir acá. Nosotros queremos balancear esa inversión, no todo debe ser China, hay que ir a Estados Unidos, a Europa, Brasil. Yo creo que es una gran oportunidad para el Perú que no se le presenta hace muchos años.

¿Se debería normar todas las zonas económicas en el Perú?

Ahora hay que hacer un plan piloto con el eje en Chancay, hay que hacer uno y probar y ver cómo funciona, entonces de esa manera podemos replicar si funciona bien, puede ser en Paita, en Matarani.

Para finalizar, parece inminente la extensión del Reinfo y la ley MAPE quedó en suspenso ante la censura del ministro Rómulo Mucho, ¿qué opinión le merece?

El Reinfo no ha funcionado, al contrario. Creo que ha sido dañino para el país; por lo tanto, nosotros apoyamos que el Reinfo terminara de una vez este año, entonces lo que ha sucedido ayer no nos agrada para nada, porque ha sido censurado el ministro porque querer terminar con el Reinfo y poner la ley MAPE que también podría ser mejor, pero era preferible.