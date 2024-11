La CEO de TGestiona, Vanessa Yupari, conversó con El Comercio sobre el comportamiento del Facility Management en el país, los desafíos que representa la inseguridad ciudadana y la brecha de profesionales técnicos en diferentes especialidades que tiene el país.

¿Cómo ha sido el comportamiento del negocio este 2024 y cuáles son las proyecciones, teniendo en cuenta el contexto económico y político-social que vive el país?

Este año respecto al 2023 ha sido muy similar en términos de resultados. Un año en el que el país necesita más eficiencia y una mayor productividad en el resultado de las organizaciones. Pero creo que hay un gran detenimiiento en lo que es inversión, no podemos avanzar ni evolucionar ni ser eficientes si no invertimos en el desarrollo.

Está siendo un año que cierra con algunas limitantes y, claramente, el tema de sostenibilidad, tecnología, innovación, inversión y todo aquello que nos permita desarrollar las empresas, hoy es fundamental para tratar en eventos como CADE.

Viendo ya el inicio del 2025, ¿se mantienen esos desafíos, esa situación que se ha visto a lo largo de estos 24 años?

Totalmente. El gran desafío para el 2025, además de los indicadores de visión que, como todas las compañías, tenemos que dar, es la búsqueda de talento.

Necesitamos que nuestro país crezca y se desarrolle, jóvenes que nos ayuden a trabajar en todas las brechas que tenemos, pero, lamentablemente, el tema de inseguridad es algo que nos está golpeando mucho.

Mucho talento se está yendo y ese es un tema fundamental en el que hoy tenemos que trabajar y sobre el cual esperamos nuevas ideas y propuestas para enfocarnos en mejorar estas brechas y contribuir aún más. Creo que el gran reto del 2025 es cómo cerramos estos temas y cómo hacemos que nuestro país tenga un mayor empuje, mayor desarrollo a través del talento de nuestros jóvenes.

En cuanto al negocio de Facility Management, ¿qué cambios se han visto? Hubo un regreso gradual a las oficinas, ¿cómo ha sido este 2024? ¿ya podemos hablar de 100% presencialidad?

La primera línea que salió y regresó a las oficinas fue aquella que atendía a los usuarios directos, al usuario final. Hubo un poco de demoras con la salida del equipo del ‘back office’ de las organizaciones, quienes mantuvieron el tema híbrido, pero la tendencia de este 2024 es el trabajo en equipo, la cercanía, una mayor productividad ha hecho que una mayor proporción del ‘back office’ de las organizaciones también vaya a la presencialidad.

Muchas organizaciones han adaptado sus espacios, los han hecho más productivos, más eficientes, y eso ha permitido que se evidencie que, en las corporaciones como en TGestiona y muchas otras, el potencial humano acuda voluntariamente y se integre aún más en el manejo de las compañías.

Creo que esa ha sido la tendencia y creemos que, para el 2025, también va por ahí. A nivel de negocio, el tema de gestión energética es algo que ya se viene trabajando bastante bien. Hay mucho interés en ahorrar energía, en ser eficiente, en sostenibilidad y, claramente, esto tiene que venir de la mano con tecnología.

Desde TGestiona estamos muy enfocados en ese producto, desarrollándolo con grandes aliados estratégicos, porque creemos que esto es lo que viene como tendencia y en lo que tenemos que trabajar las organizaciones, lo que es eficiencia y generar una menor huella de carbón.

En ese sentido, ¿cuáles son los sectores que están requiriendo más los servicios y qué tipo de servicios son los que máss buscan dentro de esta iniciativa?

En TGestiona, los sectores con los que más trabajamos son aquellos que tienen muchos metros cuadrados, como puede ser el sector retail, banca, salud, servicios, educación. Para nosotros, en el 2025 pensamos enfocarnos mucho en el ingreso del sector salud, crecer más en el sector retail y, por qué no, regresar con algunas entidades del Estado con quienes hemos tenido una buena gestión en años anteriores.

Eso ya lo podríamos ver en el 2025, el regreso de más instituciones del Estado

Así es. Creemos que ahí hay una gran oportunidad también por desarrollar, por involucrar más a la empresa privada, por profesionalizar también los procesos y ahí creemos que TGestiona puede ser un gran aporte.

Cuando las empresas optan por los servicios de Facility Management, ¿en cuánto pueden aumentar su productividad?

Lo que hace un servicio de Facility Management es reducir el riesgo de la inoperatividad de los inmuebles de los clientes. Lo que se busca en esto es tercerizar y transferir a un especialista la mejor operación, el alargar la vida útil de sus equipos, de la infraestructura y garantizar a las organizaciones la continuidad de sus negocios.

Creemos que desde este ámbito, el Facility Management en Perú está creciendo mucho, cada día hay más empresas que incursionan en estos servicios. Es un modelo bastante importante también fuera, ya existen certificaciones internacionales y cada día para nosotros, traer este tipo de tendencias al país para profesionalizarnos y que sigamos contribuyendo desde ese ángulo, sumando el tema de la sostenibilidad, es bastante importante e interesante.

Mencionó que había un reto en encontrar talento, ¿en qué tipo de perfiles o puestos se encuentr ala mayor dificultad?

En los perfiles técnicos, y es una gran preocupación. Tenemos una carencia importante en nuestro país de tener más profesionales técnicos en diferentes especialidades, sobre todo en provincias, en las zonas rurales. Ahí tenemos nosotros un gran trabajo desde TGestiona, estamos de la mano con ONGs, importantes asociaciones para ver cómo trabajamos en lo que es educación vocacional, fomentar, a través del deporte, iniciativas para dar becas de estudio.

Creo que hay una gran brecha, necesitamos más mano de obra técnica y, desde ese punto de vista de TGestiona, tenemos un bonito proyecto de sostenibilidad para llegar a más jóvenes.

Hace unos años mencionó que un objetivo era llegar a otros mercados y habló de Ecuador, ¿se concretó? ¿cómo va el proceso de internacionalización?

Sí, hemos evaluado esas alternativas. De pronto vino la pandemia y decidimos focalizarnos más en nuestra situación y realidad peruana, pero no es algo que estemos descartando. Estamos evaluando algunas proyecciones para ir de la mano con algunos clientes desde aquí hacia afuera, estamos fortaleciendo esas iniciativas y esperamos que en el 2025 se den cosas en concreto.

¿En 2025 ya podríamos ver la primera operación de TGestiona en Ecuador?

Estamos apostando hacia eso.

¿Tienen clientes que ya tengan operaciones allí?

Así es, es creo que es la manera, actualmente en la región, más sólida de crecer y claramente más eficiente también.

¿Pensaron en Ecuador por algo en particular, alguna característica de su mercado?

Cuando lo evaluamos, Ecuador es un país en donde la diversidad y la dispersión geográfica es muy parecida a la peruana, la cultura también y Ecuador también es un país donde el tema de Facility Management es incipiente. Hay una gran oportunidad ahí de poder apostar por las empresas ecuatorianas.

Pensando en el 2025 y en este saldo internacional y los presentes del negocio, ¿cuánto más o menos están previendo invertir y a qué rubros apuntan?

Para nosotros, el 2025 tiene como reto seguir invirtiendo. Tenemos un aplicativo de gestión propio para inmuebles que genera mucho valor para nuestros clientes. Invertimos todos los años en mayor tecnología, estamos también conversando algunas alianzas importantes con marcas de fuera para poder traer tecnología eficiente, implementarlas en nuestros clientes.

Ha mencionado que uno de los mayores desafíos es la inseguridad ciudadana y, dentro de Facility Management, proveen muchos servicios para reducir ese riesgo, ¿han tenido que crear algún otro tipo de solución para ayudar con esta situación?

Tenemos dentro de nuestra unidad de negocio un área de seguridad electrónica donde trabajamos todo lo que es monitoreo a través del CCTV, sistemas de intrusión, desde ese punto de vista hemos trabajado proyectos con clientes importantes en el monitoreo y la seguridad, en el mundo de la seguridad, creo que hay tecnología que podemos importar desde fuera. Hay un gran espacio todavía por hacer y más aún en nuestros gobiernos locales, creo que hay mucho por implementar en estos temas.

¿Cómo es la relación con las municipalidades? El año pasado fue un poco complejo, se presentaron muchos casos y entiendo que este año es menos dramático, ¿cómo lo han visto y qué se esperaría para el próximo año?

A nivel municipal tenemos la suerte de poder trabajar en todo el país en zonas urbanas y rurales. Vemos la gestión gubernamental en ese gobierno local, en municipalidades céntricas hay un mayor orden; sin embargo, la gran preocupación son las municipalidades rurales, porque, en principio, no tienen las personas, no trabajan todos los días sino durante horarios por falta de personal, no tienen las herramientas necesarias y eso dificulta los trámites, las gestiones de cara a los saneamientos, al pago de impuestos, tributos y hace más lenta la gestión.

Ahí hay un punto importante que mirar. Lo que claramente no ha sumado en la gestión, en este tipo de gobiernos locales son los feriados. Tenemos que automatizar más, tenemos que trabajar en procesos y los feriados no ayudan. Entonces, creo que es un gran reto y una de las temáticas de reformas que se tiene que mirar.

¿Qué puede estar moviendo el negocio de Consistency Management en Perú?

Es un sector nuevo en nuestro país. Estamos también evaluando hacer un estudio para poder hablar de cifras. Lo que sí te puede decir es que, a nivel corporativo, las grandes corporaciones cada día tercerizan más este tipo de especialidades. Es un rubro donde realmente hay mucho por hacer, mucho trabajo, que reúne a todas las especialidades técnicas, carreras técnicas que puedan existir y eso es muy bonito.

Creemos que hay muchos profesionales que se pueden sumar a este sector, a este modelo de servicio. Parte de nuestro trabajo como TGestiona es seguir empujando, seguir profesionalizando el sector. No es fácil, pero vamos a seguir empujando hacia eso.