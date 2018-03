CADE Mide: Avances en indicadores son muy modestos

Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, lamentó en su presentación en el Cade 2017 que en el último año no se hayan dado avances sustanciales en los diferentes indicadores sociales y económicos incluidos en el Monitor de Indicadores de Desarrollo (CADE Mide).

Vale recordar que Cade Mide considera a un conjunto de 21 indicadores con el objetivo de presentar una foto de la situación del Perú y sus avances ante las metas planteadas para el 2021. Se agrupan en tres grandes tópicos: desarrollo social, institucional y económico. Ipae es el encargado de su seguimiento año a año.



Según detalló Torres, en educación y salud se han tenido algunos avances este año, pero no los suficientes. Puntualmente en el caso de la anemia en menores de cinco años se mantiene en alto nivel (pasamos de 41,5% a 41,4% en un año) a pesar de que se había propuesto una cruzada nacional para revertir esta situación.

Indicadores de Cade Mide presentados hoy

Detalló que el único indicador social que sí presenta avances considerables es el del acceso a Internet, el cual gracias a la expansión de los smartphone y la intensidad competitiva entre los operadores móviles ha permitido pasar de 40% a 45% y es más que probable que se llegue a superar la meta del 60%.

En cuanto al acceso a los servicios básicos, refirió que en los hogares tampoco se han dado mejoras significativas y las metas por alcanzar son muy altas. En el caso del servicio de agua potable, desagüe y alcantarillado existían grandes promesas pero todavía no se han visto concretados los avances esperados.

En corrupción es en el indicador en que mayores retrocesos hemos tenido en el último año.

En términos de índices de corrupción es en donde peor nos ha ido. Gracias a los últimos escándalos del caso Lava Jato "la cosa no pinta bien, solo empeoramos", lamentó.

No obstante ello, la buena noticia es que hemos mejorado en la percepción que se tiene del Poder Judicial y de la Policía, sobre todo porque la población siente que la Fiscalía está haciendo su trabajo.

La confianza en el poder judicial ha mejorado en el último año.

¿RETROCESO ECONÓMICO?

Alfredo Torres destacó en su presentación que en el ámbito económico tampoco tenemos los progresos esperados en el último año y solo se han visto avances significativos en el número de visitantes recibidos (turismo).

"Ojalá se mejore el ritmo para el cierre del 2017", señaló luego de advertir que esto no será posible si se sigue posponiendo el inicio de las obras de reconstrucción en el norte.

Estamos bastante lejos de lograr las metas en formalización si no cambiamos el ritmo, advirtió, y si no se aplican reformas importantes podemos incluso retroceder.

"No hay razón para que continuemos cayendo en competitividad en el Ranking Doing Business. Estamos empeorando y eso no puede seguir así", resaltó.

En los últimos cinco años el crecimiento económico promedio ha sido de 4,27% y es importante que nos propongamos estar en 5% si queremos mejorar y acercarnos más a las metas propuestas para el 2021, añadió.

