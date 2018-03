En el tercer día del CADE 2017, El Comercio conversó en exclusiva con Evans Avendaño, director ejecutivo de Aeropuertos del Perú, quien habló sobre la próxima conexión que tendrán los aeropuertos de Pisco y Cusco, aproximadamente en julio del 2018.

"Tenemos casi 60 mil turistas que usan el aeropuerto de Pisco, de los cuales el 98% termina yendo vía terrestre a Cusco. Queremos darle un impulso comercial al aeropuerto de Pisco", comentó

Avendaño.

El ejecutivo comentó que este aeropuerto fue diseñado para atraer vuelos comerciales al largo plazo, lo cual no se está aprovechando en el momento, y que no debería ser alterno al Jorge Chavez, "al menos no al nivel comercial", apuntó.

Avendaño resaltó que ya hay dos aerolíneas interesadas. "En los meses de junio o julio ya deberíamos tener la conectividad lista", detalló.

Mira la entrevista para conocer más sobre los planes de Aeropuertos del Perú.

