Cooper: “El MEF sigue y seguirá siendo sólido”

La afirmación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), en torno al debilitamiento del Ministerio de Economía durante el primer día del CADE 2017 no pasó desapercibida para Claudia Cooper, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El equipo del MEF sigue y seguirá siendo sólido y fuerte. Lo que tenemos que hacer es no dejar soslayar el esfuerzo de cuidar celosamente la utilización de los recursos de todos los peruanos”, dijo al final de su exposición durante la reunión que concluye hoy en Paracas.

En ese sentido, aprovechó también la oportunidad para reiterar lo indicado más temprano en una radio local: en el último año se han dado avances importantes y se han aplicado reformas con el apoyo del Congreso. “La idea es generar conciencia, porque no todos en el Congreso son economistas, no todos tienen el tema tan claro. Creo que las declaraciones de Julio [Velarde] nos van a ayudar en eso. En cuanto a la pérdida de peso, […]creo que tenemos que ganar músculo y salud, eso lo vamos a tener que trabajar con ellos [Congreso]”, indicó también en la conferencia de prensa posterior a su exposición en CADE.

PRESUPUESTO

Durante su panel en la reunión de ejecutivos, la funcionaria relató la ardua tarea que significó para el MEF la negociación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 que se discutió por cuatro días en el Congreso, el debate más largo de este documento en los últimos años.

“No ha habido ni la más mínima posibilidad de que el presupuesto no sea aprobado. Lo que sí hubo fue una tensísima negociación al detalle. No se atacó la estabilidad fiscal. Estábamos en una situación en la que sí se podía converger”, relató la ministra.

LAVA JATO y DU 003

Asimismo, se refirió al Caso Lava Jato y consideró que el daño que las empresas brasileñas han provocado en nuestro país es enorme. “Tenemos que inmunizar al ministerio que nos toca para que eso no vuelva a pasar. Se ha hecho todo el esfuerzo para generar sistemas que eviten [una situación similar]”, afirmó.



“Tenemos que ver qué pasa finalmente con el tema [de las consorciadas de Odebrecht]. Hoy sí pueden participar de procesos de licitación. Ha salido una ley, pero el proceso no ha terminado”, agregó. Además, según explicó, el efecto económico del Caso Lava Jato está descontado de las proyecciones del MEF.

Al ser consultada sobre el Decreto de Urgencia (DU) 003, Cooper aseguró que su cartera trabaja "para encontrar una solución". Sin embargo, advirtió que todavía no tienen una solución tomada con respecto al documento que aún tiene pendiente su aprobación en el pleno del Congreso.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA y FACULTADES LEGISLATIVAS

En los últimos días, la Comisión de Trabajo aprobó un proyecto de ley de negociación colectiva estatal. El MEF, explicó Cooper, tratará de que la misma no genere efectos nocivos. En ese sentido, indicó que si bien la norma busca mejorar la situación de los trabajadores públicos, que tienen demandas lícitas, no debe atacar la estabilidad económica del país.



Finalmente, sobre el pedido de facultades, afirmó que el Ejecutivo pedirá "el mayor plazo posible". Sin embargo, advirtió que en materia tributaria no se incluirá ningún cambio drástico en la política vigente.



EL DATO

Cooper también se refirió a la investigación que se les sigue a exfuncionarios del MEF, hoy separados de sus cargos, por una emisión de bonos realizada en Cusco. "Estamos siguiendo el proceso de cerca", afirmó.



Lea más noticias de Economía en...