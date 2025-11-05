El presupuesto público se cuadruplicó en 20 años: ¿podemos decir que hoy tenemos mejores servicios?

El presupuesto público se ha cuadriplicado en los últimos 20 años; sin embargo, esto no garantiza su eficiencia. De hecho, en servicios como educación, la infraestructura sigue siendo obsoleta y la cobertura baja. Incluso, la brecha entre 2014 y 2024, lejos de reducirse, pasó de S/ 77.000 millones a S/ 158.832 millones.

Esta realidad fue abordada durante el segundo día de CADE Ejecutivos 2025, en el panel “Servicios públicos: ¿Cómo garantizamos la eficiencia gubernamental al servicio de los ciudadanos?”, moderado por Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), e integrado por Fernando Barrios, presidente de CADE Ejecutivos 2024; y José Salardi, exministro de Economía y Finanzas.

José Salardi en CADE Ejecutivos

Durante el panel, Macera destacó que el presupuesto público creció de S/ 50.000 millones en 2005 a cerca de S/ 200.000 millones veinte años después; sin embargo, resaltó que con esto no podemos decir que tenemos cinco veces mejores servicios. A nivel sectorial, en el caso educativo, el presupuesto en los últimos 13 años se triplicó, pero la infraestructura empeoró, teniendo solo un 29,4% de colegios con los tres servicios básicos, refirió Barrios. El problema se extiende a las universidades.

No todos los peruanos logran acceder a la educación superior. De hecho, se calcula que el promedio de años de estudio en el Perú es de 11,2 años, y menos de dos por cada diez peruanos mayores de 25 años tienen una carrera universitaria, sobre todo en el sur y en regiones como Loreto.

No fue el único servicio analizado. Salardi destacó que “son más de 3,3 millones de peruanos que no tienen agua; incluso hay zonas en las que se tiene, pero la calidad es pésima, y en el tema de alcantarillado la brecha es más dramática. Cerca de siete millones de peruanos no tienen acceso. Por otro lado, hay un déficit de dos millones de viviendas”, resaltó.

Ministerio de Vivienda adjudica proyecto para mejorar agua y saneamiento en Pucusana. (Foto: Andina)

Tras estos datos, los especialistas identificaron tres necesidades básicas que deben implementarse en el Estado para mejorar su eficiencia. La primera es atraer talento humano de calidad. En esta línea, Macera consideró necesario el fortalecimiento del Servicio Civil.

Tres ejes centrales para mejorar la eficiencia estatal

Para Barrios, mantener la continuidad en la carrera pública es crucial. “Servir ha perdido nivel, empoderamiento, preponderancia […] Los mejores no quieren trabajar en el servicio público”, consideró. Asimismo, destacó la necesidad de alinear los incentivos con el comportamiento humano y que estos vayan a la par con la productividad del servidor público. En tanto, Salardi lamentó que los profesionales de calidad estén migrando al sector privado, pues no encuentran espacio para el crecimiento dentro del Estado ni buenas remuneraciones.

Como segunda necesidad, se destacó el problema de la descentralización. Para Macera, “hemos hecho un mal trabajo en la estrategia de descentralización de los últimos años”, y esto debe cambiar, pues las instancias subnacionales son las encargadas de brindar la atención final a los ciudadanos, como los municipios y los gobiernos regionales.

Por su parte, Barrios observa una falta de alineación de los objetivos, pues si bien se transfirieron competencias, facultades y presupuestos, no se fortalecieron las capacidades en los gobiernos subnacionales. “Se creó un fondo concursable para premiar el desempeño. Eso es lo que tenemos que hacer: alinear y premiar a quien cierra brechas”, destacó.

Salardi coincide con ambos puntos. “La descentralización no logró los impactos esperados después de varias décadas”, resaltó. El exministro también deslizó un problema importante: las políticas públicas no están priorizando los intereses de la población.

Un tercer punto destacado fue mejorar el control público, que actualmente no permite a los funcionarios tomar decisiones rápidas con respecto a las reformas. “Tenemos que hacer algo con la intimidación sistemática —de Contraloría o Fiscalía— que se ejerce sobre el funcionario público, porque eso origina la desidofobia en el sector público”, señaló Barrios.

La delincuencia se infiltró en las obras públicas

“El tema de control tiene que tener una reforma sustancial. Yo creo que, en un momento, la Contraloría perdió el norte y pensó que era la Policía Nacional [responsable de la tarea], y eso está mal. Esto debe cambiar porque también desalienta al talento de permanecer en el Estado”, comentó Salardi.