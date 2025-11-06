En el marco de CADE Ejecutivos 2025, el escritor y analista boliviano, Juan Claudio Lechín, opinó sobre la coyuntura política peruana y regional. En conversación con El Comercio, advirtió que el Perú enfrenta las próximas elecciones en un contexto de vulnerabilidad democrática, tras años de “infiltración geopolítica de baja intensidad”. Aun así destacó la resiliencia del empresariado y el dinamismo del emprendedor peruano, a quienes considera clave para sostener la economía frente al deterioro institucional.

Usted mencionaba cuánto influye toda la coyuntura internacional en las elecciones del próximo año. En el caso de nuestro país, ¿cómo ve la influencia dentro de este mapa este político?

Analistas dijeron que el Estado peruano estaba infiltrado. Eso no es nada sorprendente. La operación que ha hecho sistemáticamente Cuba y Venezuela es infiltrar el continente y en otros países esa infiltración del Estado ha sido rápida, como en Bolivia. En el Perú ha sido más paulatino, hoy tienen un sistema político deformado a gran escala. [...] Los gobiernos anteriores han permitido la descomposición institucional; han permitido que paulatinamente el sistema político del Perú, la democracia, se vea vulnerada. De tal manera se entra el próximo año a un proceso electoral con muchos desafíos.

El desafío principal es cómo concentrar el voto en la derecha. A diferencia de la izquierda, [con] la derecha, por muy mala que sea, no [se] corre riesgo. Lo peor que va a haber en la derecha es que reiteren casos de corrupción, pero no van a destruir ni descuartizar el país. Cuando toma el poder la izquierda, descuartiza los países, produce migraciones y dolores inmensos. Hoy mismo somos testigos en el Perú del crecimiento inmenso de la criminalidad.

¿Cómo se explica que a pesar de este debilitamiento institucional que se vive en el país se mantenga el crecimiento económico?

Pondría un ejemplo paralelo. En Bolivia llegó Evo Morales y destruyó el país, pero el departamento de Santa Cruz quedó como una isla movilizada por el empresariado. Cuando Evo Morales empezó a destruir el país, estas bases populares empezaron a migrar a Santa Cruz porque querían esperanza y trabajo.

Lo mismo pasa en el Perú. A pesar de la destrucción institucional política, el empresariado y el emprendedor -sobre todo el emprendedor costeño- prefiere trabajar y no ir a la marcha. Buscará generar dinero y no estar dando discursos de plazoleta. Gran parte de la fortaleza peruana es su sector emprendedor, que resiste hasta ahora del socialismo.

¿Algo que mencionaban ayer también era un llamado a los empresarios a participar más en política, invertir más en política, eso es algo que considera que se está empezando a ver, quizás en el Perú o en los otros países? ¿Hay mayor involucramiento?

Yo creo que el empresario, en general, lo hace muy bien. Hay que vivir Venezuela para saber lo que es no tener al empresario que te lleve a los mercados la fruta, el arroz, la papa, la carne, el pollo. Lo que sucede es que [los empresarios] han descuidado la parte de las ideas. El empresario, por concentrarse en el mundo objetivo, en el de la empresa, las finanzas o la tecnología, ha descuidado el sector subjetivo, el de las ideas y percepción; el de la historia. [La izquierda] nos está ganando desde el frente de las ideas, de la subjetividad humana, de la poesía, donde están ganando la literatura, el cine, son sectores [en los] que hay que [volver] a la racionalidad, a ocupar y a trabajar, a reescribir la historia tal como uno la ve o muchos la ven, pero no dejarle el monopolio de la filosofía y del pensamiento [a la izquierda]. Y creo que otro gran desafío que tiene el empresariado es el de crear élites para el capitalismo.

Por un momento olvidémonos de los ricos, porque siempre han habido ricos. Concentrémonos en los pobres. El capitalismo es la única civilización que resuelve el problema de los pobres y que le da a los pobres alguna posibilidad de surgir y de movilidad social. Por lo tanto, la única opción es el capitalismo [...].

Juan Claudio Lechín, escritor y analista boliviano | Foto: Joel Alonzo (GEC)

¿En Bolivia hace poco ha ganado la derecha, hay un nuevo gobierno, cuál es la expectativa que se tiene en el país a nivel de indicadores económicos?

Inicialmente pensé que Jorge Quiroga por tener un relacionamiento con los norteamericanos podía ser más eficaz para luchar contra el bloque cubano, ruso y chino que ha infiltrado mi país. Pero a Rodrigo Paz, a quien conozco desde niño, siempre lo he considerado como un hombre inteligente, hijo de un gran político boliviano; ha mostrado su pragmatismo. Inmediatamente ha ordenado las ideas, ha ordenado los contactos y las lealtades.

Está llegando a Bolivia después de un viaje por Estados Unidos y Latinoamérica con varios miles de millones de dólares para resolver coyunturalmente las necesidades bolivianas y empezar la reconstrucción de Bolivia. Me parece que todos tenemos una gran esperanza en el presidente.

Algo que se comentaba mucho acá precisamente por la fortaleza del sol peruano era que en Bolivia estaba utilizando mucho, también, la moneda peruana, principalmente para la agroexportación, pero teniendo en cuenta que el dólar se está debilitando: ¿ve espacio para que se pueda recuperar también la moneda boliviana, como en el caso de Argentina?

Haciendo las políticas correctas, podemos avizorar la recuperación y rescatar a Bolivia.