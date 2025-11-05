“Jueguen limpio, prediquen con el ejemplo y no entren en la corrupción con los políticos”: el rol del empresariado de cara a las elecciones del 2026

El próximo año, el Perú llegará a las elecciones generales en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios económicos constantes. La gran pregunta es cuánto de ese reacomodo global puede influir en el rumbo político y económico del país. Precisamente, este tema fue materia de debate durante el segundo día de CADE Ejecutivos 2025.

La mesa denominada “Impacto de la geopolítica en el proceso electoral del Perú” estuvo integrada por el investigador y escritor chileno Axel Kaiser; su par boliviano, Juan Claudio Lechín; y el abogado y consultor internacional peruano Francisco Tudela. La moderación estuvo a cargo de Juan Aurelio Arévalo, director de El Comercio.

Los tres panelistas coincidieron en que el mundo vive una reconfiguración política con varios polos de poder, algunos más nocivos que otros. También destacaron el surgimiento de una corriente libertaria en la región, en contraste con los regímenes autoritarios de países como Venezuela o Cuba.

En ese sentido, Tudela advirtió que la actual multipolaridad ideológica está siendo malinterpretada por ciertos sectores que colocan en el mismo nivel a las democracias representativas y a los regímenes totalitarios.

“La multipolaridad es un hecho, pero no implica que los valores fundamentales de la libertad, la democracia o la integridad de las naciones puedan ser tirados por la borda y que cualquier régimen sea igualmente válido”, subrayó. Tudela alertó, además, sobre el riesgo de la manipulación digital: “El elector hoy vive rodeado de redes sociales y de inteligencia artificial, con un poder de influencia enorme”.

Por su parte, Kaiser señaló que en América Latina está emergiendo una corriente libertaria —como se observa en Argentina— que puede ser positiva si logra desmontar la “mentalidad estatista” que, a su juicio, ha frenado el desarrollo de la región.

“Esa mentalidad de que al que le fue bien es un delincuente y que el empresario es un explotador, es el juego de suma cero. Luego aparece el justiciero social que promete redistribuir la riqueza, entra al Estado y se roba buena parte de lo que recauda”, explicó.

En tanto, Lechín sostuvo que, aunque en algunos países se observan giros políticos —como en Bolivia tras la derrota del MAS—, estos procesos son cíclicos.

“Hay un agotamiento de la hipnosis que había encantado a los pueblos con ideas mesiánicas, como el racismo aimara o la revolución bolivariana. Esa condición absolutista ha generado un repudio general. Ellos esperarán el agotamiento del ciclo de Trump para intentar volver”, señaló.

El papel del sector privado

En ese contexto, el Perú acudirá a las urnas el 12 de abril con alrededor de 10.000 candidatos a puestos públicos. La decisión definirá el rumbo de los próximos cinco años, y el sector privado —coincidieron los expositores— deberá asumir un rol más activo.

Tudela exhortó a los empresarios presentes en CADE Ejecutivos a empoderarse, ante un país que está volviéndose más proclive al mercado y donde crece el número de emprendedores.

“El empresariado tiene que usar el poder blando además del poder duro. Tenemos que identificar al enemigo y enfrentarlo con ideas, con persuasión, no solo con financiamiento de campañas”, dijo.

Finalmente, Kaiser llamó a los empresarios a liderar con el ejemplo: “Jueguen limpio, prediquen con el ejemplo y no entren en la corrupción con los políticos, porque así deslegitiman todo el sistema y facilitan la llegada de un caudillo que diga: ‘toda esta élite es corrupta’”, concluyó.