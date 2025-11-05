“No se le puede tener miedo a la Fiscalía”: empresarios llaman a asumir liderazgo y transformar el empleo en el Perú

El desafío de crear empleo formal y sostenible no se resolverá sin un sector privado comprometido con el país. Así lo afirmaron los líderes Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP); y Fernando Calmell del Solar, presidente de Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP) durante el panel “¿Cómo generamos empleo de calidad?” en CADE Ejecutivos 2025, moderado por el investigador principal de Grade, Miguel Jaramillo.

El diálogo puso sobre la mesa una preocupación común: el empleo informal que sigue creciendo y afecta especialmente a los jóvenes, quienes tienen menos oportunidades y peores condiciones laborales que antes de la pandemia. Jaramillo advirtió que la informalidad juvenil supera el 70% y alertó sobre su relación con la delincuencia y el futuro de la productividad nacional. “Si estos chicos no tienen una buena entrada al mercado laboral, no van a tener un buen futuro laboral”, enfatizó.

Para Jorge Zapata, presidente de la Confiep, la generación de empleo de calidad pasa por recuperar la confianza y la institucionalidad. Señaló que el Perú no podrá atraer inversión sin estabilidad jurídica ni reglas claras. “Tenemos que volver a tener un Estado promotor, con visión y meritocracia, como el Banco Central de Reserva, donde la institucionalidad funciona”, remarcó.

Zapata pidió también una autocrítica al empresariado, exhortando a asumir un papel más activo en el debate público pese al temor a la exposición o a eventuales investigaciones.

“Ya estamos perdiendo el país. Si preferimos perder el país antes que enfrentar a la Fiscalía, estamos en un error. Los empresarios tenemos que involucrarnos más, sin miedo, y comprometernos muchísimo más con el país”, subrayó.

El líder gremial añadió que sin inversión no habrá empleo de calidad y que el Estado debe ser un facilitador, no un obstáculo. “Hoy la planilla se incrementa entre 45% y 50% por encima del salario, y eso asfixia a las empresas. Hay que desregular y destrabar para que haya más oferta de trabajo”, apuntó.

Educación y consenso como pilares del empleo digno

Luis Villanueva, presidente de la CGTP, coincidió en la necesidad de estabilidad política e institucional para fomentar empleo formal, pero también subrayó el papel central de la educación y la capacitación técnica.

“Hay que formar a los jóvenes en carreras técnicas y científicas que respondan a la demanda laboral. No podemos seguir teniendo una educación desigual y desarticulada del mercado”, señaló.

Villanueva propuso crear políticas públicas consensuadas entre trabajadores, empresarios, academia y Estado. “Sin diálogo, no hay sostenibilidad. Necesitamos políticas permanentes, no programas aislados”, dijo, al tiempo que pidió priorizar la productividad como eje para elevar la calidad del trabajo.

Por su parte, Calmell del Solar, de ASEP, mencionó que el sector privado debe perder el miedo y asumir un liderazgo real en la transformación del país.

“El sistema no ha funcionado. Hemos crecido, sí, pero para el 80% de los peruanos no ha cambiado nada. Las cosas buenas hay que mantenerlas, pero las malas hay que corregirlas”, enfatizó.

Instó también al empresariado a romper con la burocracia y recuperar libertades económicas. “Durante 25 años, las normas y decretos nos han quitado la libertad de crecer. Hoy muchos peruanos se van del país porque no ven futuro. Tenemos que cambiar eso y el cambio empieza ahora, con los empresarios, los trabajadores y todos los peruanos juntos”, expresó.

Pese a las diferencias de enfoque, los panelistas coincidieron en que el Perú necesita reconstruir la confianza, fortalecer las instituciones y reducir la tramitología que frena la inversión. Además, resaltaron la urgencia de apostar por educación técnica, estabilidad y productividad como pilares del desarrollo.