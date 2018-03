El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, negó que la inclusión de los ex representantes de las empresas peruanas que formaron consorcios con Odebrecht en la investigación preparatoria del Caso Interoceánica sea una consecuencia de la denuncia constitucional en su contra impulsada en el Congreso por el fujimorismo.



—El fujimorismo considera que a partir de la denuncia constitucional en su contra se ha decidido incluir a los ex representantes de las consorciadas de Odebrecht en una investigación preparatoria. ¿Qué responde?

La investigación siguió su curso y en cualquier momento se pasaba a la investigación preparatoria, no es que sea consecuencia de otra cosa. El fiscal [Hamilton Castro] ha estado avanzando en sus investigaciones, ha practicado diligencias, y era el momento de que pasara a una etapa ampliatoria en fase preparatoria.

—¿Qué significa pasar a una etapa preparatoria?

Ya había un proceso en curso, el fiscal estaba haciendo una investigación reservada, lo que hace es ampliar la investigación preparatoria e incluir a estas personas dentro de la investigación misma.

—La congresista fujimorista Úrsula Letona consideró hoy en entrevista a El Comercio que en estos meses, luego de que Jorge Barata señaló a sus socias, la fiscalía no hizo ninguna diligencia.

Lo que sucede es que cuando una persona que colabora con la justicia brinda información, esta tiene que ser verificada. No quiere decir que porque se señala a alguien de haber cometido delito se actúa de inmediato, no es así, hay que verificar todo lo que se ha dicho con documentos probatorios. Eso es lo que se ha estado trabajando. El trabajo fiscal es muy serio, se ha practicado diligencias, pericias, y ha llegado el momento en que se tiene que incorporar esta investigación reservada al proceso iniciado.

—Representantes del fujimorismo han señalado que esta inclusión de los ex representantes de las consorciadas en la investigación preparatoria no va a detenerlos, y van a seguir adelante con la denuncia constitucional en su contra.

Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros seguimos cumpliendo con nuestro trabajo, así prospere o no la denuncia igual seguimos trabajando. Ese es nuestro deber.

—Se puede interpretar que ustedes han actuado por una presión del fujimorismo para contrarrestar su intención de acusarlo.

Era el momento adecuado, quizás si hubiera sido al día siguiente de la denuncia podía pensarse de esa manera, pero no. No ha sido así, esa es una hipótesis fallida por sí misma, no tiene sustento.

—¿Cuáles serán sus principales argumentos de defensa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

La sustentaremos en su momento, aunque ya todos los juristas han dicho que no hay fundamento para la denuncia en mi contra. No se señalan cuáles son las infracciones constitucionales en las que he incurrido. Por el contrario, yo he cumplido con la ley. En su momento haremos de conocimiento público los fundamentos precisos de mi defensa.

—Fuerza Popular espera que en los siguientes días más bancadas se sumen a ellos.

Yo espero que sea lo contrario, que todas las bancadas se sumen a evitar una situación tan incómoda como esta.

—¿Le dirigiría en estos momentos unas palabras a la bancada fujimorista o a la señora Keiko Fujimori?

No, prefiero en estos momentos dedicarme a hacer mis tareas y esperar el momento oportuno en que la subcomisión tome una decisión.

—Se hizo pública una encuesta en CADE hecha a los empresarios, y el sistema judicial sigue siendo el más cuestionado y criticado. ¿Qué hará desde el Ministerio Público para revertir eso?

Tenemos un compromiso bastante serio hacia la sociedad, hacer que los procesos sean más cortos, más justos, no investigar por investigar, un compromiso serio en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ese es nuestro compromiso. También queremos que el sentimiento o la opinión sobre la justicia cambie, solo lo vamos a lograr si estamos unidos desde el punto de vista del cumplimento de las funciones que nos competen a cada uno: jueces y fiscales, autoridades e inclusive políticos.

—¿Qué implica la exclusión de Jorge Barata para el proceso de la Interoceánica y en los que se vienen?

Dentro de un proceso de colaboración eficaz, el colaborador tiene que estar libres de ataduras para colaborar con la justicia. Va a favorecer bastante la colaboración de este señor y eso va a sumar a la investigación que hacen los fiscales.

—¿El fiscal Hamilton Castro solo puede recabar de Barata información sobre Alejandro Toledo y la Interoceánica o también de otros procesos?

Habría que preguntarle al fiscal Hamilton, pero yo creo que hay un paso bastante importante en esta línea especial de proceso de colaboración eficaz.

