Pacífico Seguros: “El negocio de seguros vida individual creció 50% en el último año”

Miguel Ortiz de Zevallos, gerente de la División de Negocios Empresariales, Corredores y Alianzas de Pacífico Seguros, conversó con El Comercio sobre los avances que tienen en la captación de clientes, cifra que a setiembre asciende a ocho millones. Desde CADE Ejecutivos 2025 el ejecutivo brindó detalles, también, sobre los avances tecnológicos de la empresa aseguradora, así como los esfuerzos de la compañía por aumentar su penetración en el mundo de pequeñas y medianas empresas (pymes).

En setiembre del año pasado comentó a este Diario sobre la alianza con Falabella, con la cual se apuntaba a llegar a cinco millones de nuevos clientes. ¿Qué avances se han concretado a la fecha?

La alianza con Falabella está avanzando muy bien, es un muy buen socio. Hemos generado una conexión hacia un objetivo similar de llevar más seguros a todo el país. Cumplimos ya un año con esta alianza.

¿Cuántos nuevos clientes alcanzaron hasta ahora?

El año pasado comentamos que habíamos llegado a 6,5 millones de clientes en general y nuestra meta era llegar o superar los 10 millones de clientes [en el mediano plazo]. Vamos muy bien en esa meta. A setiembre de 2025 vamos en casi 8 millones de clientes, producto de esta alianza y también de todos los clientes que manejamos a través de nuestros canales de distribución.

Más allá del cumplimiento de prima, que es importante, para nosotros es muy importante llegar cada vez a más peruanos con una oferta diversificada de productos y a través de todos nuestros canales de distribución.

¿Los ocho millones de clientes en general, con los segmentos retail, negocios y demás?

Exacto. Son las personas que están aseguradas de forma individual, directamente como personas, y también las personas aseguradas a través de empresas que aseguran a sus colaboradores.

En cuanto a la demanda de sus productos, ¿dónde se concentra el potencial?

El negocio que más ha crecido este año son los seguros de vida y los seguros de vida individual. Es uno de los seguros con mayor demanda actualmente. La gente está generando mucha conciencia de quedarse protegido, no solo ellos y su familia, también las personas que consideran dentro de una póliza de vida.

¿Cuánto creció en el último año?

El crecimiento ha sido importante en los seguros de vida individual, alrededor del 50%.

¿Identifican los motivos detrás de esta tendencia?

Se han activado nuevos productos que calzan más con las necesidades de los clientes. Eso motiva un poco tener el producto adecuado para su necesidad. Hay muchos productos que tienen un retorno a la inversión, por ejemplo, y comienzas a crear productos para nuevas necesidades. Eso es lo que más ha pegado.

Además, es importante la puesta a disposición de estos productos, cómo llegar a los clientes y, nuevamente, con nuestra capacidad de canales de distribución, como Falabella, Yape, Banco de Crédito, Mibanco, entre otros.

¿Van a tener nuevas alianzas?

Siempre estamos buscando activamente alianzas con ‘partners’ que tengan esa misma visión de poder llegar a más peruanos. Creemos que tenemos la capacidad de generar productos de una forma importante para atender la demanda de estos canales. También hemos invertido mucho en tecnología para hacer de esta experiencia lo más simple posible.

Por ejemplo, nuevos productos y experiencias para clientes son los seguros embebidos, que pueden ser de vida, de salud o generales, uno lo conecta con la experiencia al cliente. Una vez que haces una transacción, sea compra de pasaje o de alguna mercadería, en ese mismo momento le ofreces un seguro al cliente y eso facilita la compra del seguro.

¿Cuáles son las apuestas estratégicas de Pacífico Seguros en el segmento empresarial en los próximos años?

El enfoque fuerte que estamos dando por el mundo de empresas es a profundizar nuestra penetración y la del seguro en la pequeña y mediana empresa, el mundo pyme. El 95% de empresas pertenecen al segmento pyme. De la pequeña empresa, solo el 3% está asegurada. Hay una gran oportunidad para ofrecerles el producto adecuado por el canal adecuado, buscando que ellos tengan ese conocimiento de la importancia del seguro para proteger su propiedad y su operación.

En este contexto de inseguridad, ¿ha observado que las pymes miran con mayor atención la necesidad de contar con seguros?

Justamente vemos más el interés donde la inseguridad se incrementa y las pymes, en muchos casos, probablemente no conozcan los beneficios de un seguro. Pero lo que busca el seguro es poner a la empresa en la misma situación en la que estuvo antes del incidente. En ese sentido, tenemos productos al alcance de cualquier empresa, sea muy pequeña o mediana. Desde menos de S/50 podrías acceder a la protección de la mercadería por robo o protección para la propiedad o para la operación, por ejemplo.

Vamos a generar más productos. Esa es la gran apuesta de generar una batería de productos para que la pyme compre el producto más fácil.

El año pasado comentó a Día1 que la penetración de seguros en los segmentos de pymes todavía era baja. ¿Ha aumentado por el contexto de inseguridad?

Viene aumentando de una forma tradicional. Lo que buscamos es que esto tenga un incremento mucho mayor. Para ello, tenemos que hacer nuevos productos, entender al cliente, estar cerca de ellos y es parte de lo que trabajamos ya en Pacífico. Creemos que por ahí viene la principal apuesta en el negocio de empresas.

¿En el caso de las pymes, esto apuntaría a seguros que los protejan de la situación de inseguridad ciudadana?

En las pymes tienes tres focos. Tienes el seguro que va para el dueño de la empresa; tienes el seguro que va para proteger la operación de la empresa ante la seguridad; y también tienes el seguro para proteger a los colaboradores de las empresas. Hay una gama de productos que les podemos ofrecer, ya tenemos varios para ellos, pero pensamos que con una mejor y mayor oferta vamos a alcanzar nuestro objetivo de lograr esa penetración que está pendiente.

¿Qué rol está jugando en la empresa la transformación digital y la innovación tecnológica en la gestión de riesgos y en los nuevos productos?

Por este incremento en el número de clientes a lo largo de los años, las operaciones también se han incrementado. Hace cinco años teníamos tres millones de operaciones anuales, hoy tenemos 10 millones de operaciones anuales. Para eso necesitamos un nuevo modelo operativo, la inversión en tecnología para hacer las operaciones más fáciles y también el trabajo con inteligencia artificial. Estos cambios los venimos haciendo desde hace varios años.

Este año, con más fuerza, hemos incorporado la inteligencia artificial dentro de nuestras operaciones. El 50% del personal de Pacífico Seguros utiliza inteligencia artificial para su día a día. Queremos llegar al 100% pronto. Pero más allá de eso, nuestras operaciones ya la usan. Eso hace que tengamos eficiencia en los procesos; que podamos entregarle al cliente productos y servicios más rápido; poder atender los siniestros de una forma casi inmediata y muchos otros beneficios que consideramos que nos van a ayudar a atender de la mejor manera la demanda de estos nuevos segmentos.