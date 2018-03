"Si el Perú solo crece 3%, no llegará a ser un país desarrollado"

Si el Perú no acelera su crecimiento económico para incrementar el ingreso per cápita con el fin de reducir la brecha frente a otros países, no llegará a ser una nación desarrollada, señaló Liliana Rojas-Suárez, directora para Latinoamérica del Centro para el Desarrollo Global.

"Si el Perú crece a 3%, simplemente no llegará a ser un país desarrollado nunca o quién sabe cuando. Simplemente no está en las estadística el poder predecirlo", manifestó a este Diario Rojas-Suárez luego de participar en una de las mesa de CADE 2017.

En esa línea, la especialista consideró que se debe aspirar a crecer de forma sostenida en promedio a una de tasa de 7% para mejorar los niveles de ingreso per cápita.

"El punto es que no puedes conformarte con decir que estamos entre los países de la región que más crece porque aunque crezcamos 4% y el resto lo haga a 2%, el Perú simplemente no llegará al desarrollo", sostuvo.

Mencionó, además, que es posible alcanzar un crecimiento sostenible aun cuando existan diferencias entre los poderes del Estado. Justamente, comentó que los recientes desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo pueden servir para buscar una visión conjunta sobre el rumbo del país.

"La oportunidad de que estas dos partes se pongan de acuerdo no es tan lejana [...] Se necesita buenos técnicos con políticos que apoyen a los buenos técnicos", concluyó Rojas-Suárez.

