¿Puede el liderazgo empresarial sostener el crecimiento económico en tiempos de incertidumbre? Empresarios de la región responden

En la sesión “Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo?” de CADE Ejecutivos 2025, destacados líderes empresariales de América Latina coincidieron en que el sector privado tiene un rol decisivo para reconstruir la confianza, impulsar la inversión y fortalecer la competitividad, incluso en medio de escenarios de incertidumbre política y social.

El panel reunió a Isabel Noboa, presidenta ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones (Ecuador); José Luis Manzano, presidente de Integra Holding (Argentina); Bernardo Larraín, presidente del directorio de Empresas CMPC (Chile); y Eva Arias, presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa (Perú). La conversación fue moderada por Gabriela Frías, periodista y presentadora de CNN,

El optimismo sobre el Perú y la necesidad de involucrarse más en política

José Luis Manzano resaltó que, pese a los retos actuales, el Perú sigue siendo uno de los países más atractivos de la región para invertir por la solidez de su economía y la capacidad de su capital humano.

“Quien está dentro del Perú teme la inseguridad o la inestabilidad política, pero en el contexto regional, su economía y su sector privado son puntos de atracción. Hay materia prima para ser muy optimistas”, señaló.

El empresario, quien preside Integra Capital (que opera Integratel, antes conocido como Telefónica del Perú), también enfatizó la necesidad de que el sector privado se acerque nuevamente a la política, tras años de distancia generada por los escándalos de corrupción.

Un liderazgo con triple impacto

Desde Ecuador, Isabel Noboa destacó que el liderazgo empresarial debe basarse en un triple impacto: financiero, social y ambiental, con una visión que combine rentabilidad con compromiso país.

“El empresario tiene que ser parte del cambio, no esperar a que el país haga por nosotros, sino hacer nosotros por nuestro país”, sostuvo.

José Luis Manzano, presidente de Integra Holding

Noboa también subrayó la importancia de tejer alianzas entre el sector privado, el Estado, las universidades y la sociedad civil, para enfrentar desafíos comunes como la inseguridad o la falta de inversión.

Instituciones sólidas para un crecimiento sostenible

Por su parte, el chileno Bernardo Larraín advirtió que el potencial de América Latina no podrá desplegarse si los países no fortalecen sus instituciones políticas, regulatorias y judiciales.

“La empresa latinoamericana ha demostrado resiliencia en contextos inestables, pero la suma de esas adaptaciones no nos llevará al máximo potencial. No se trata de desacoplar la economía de la política, sino de fortalecer la institucionalidad”, afirmó.

También llamó a los empresarios a dejar la neutralidad y participar activamente en el debate público.

El rol del sector minero y la acción colectiva

En representación del empresariado peruano, Eva Arias remarcó que el sector minero tiene un papel fundamental en la generación de empleo, infraestructura y desarrollo social en las zonas rurales, y que hoy enfrenta de forma directa la violencia y la minería ilegal.

“No podemos actuar solos. Tenemos que hacerlo colectivamente: empresarios con Estado, países con países. Ya superamos el terrorismo, podemos superar también la delincuencia y la minería ilegal”, afirmó.

Arias destacó además que las empresas deben trabajar junto al Estado y las comunidades para cerrar brechas básicas de servicios como energía, educación o salud.

“Una mina no solo extrae mineral: transforma riqueza en oportunidades de desarrollo”, subrayó.