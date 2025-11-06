Rossana Polastri, exviceministra de Hacienda: “Hay mucha necesidad de reconstruir esa disciplina fiscal que el Perú tuvo por muchos años”

Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y exviceministra de Hacienda del Perú, conversó con El Comercio sobre los temas que se abarcarán en el evento del Día de la Gestión Pública que organizará la casa de estudios el 22 de noviembre. En el marco de CADE Ejecutivos 2025, indicó que la disciplina fiscal se encuentra en riesgo.

El Día de la Gestión Pública, evento que celebra la Universidad del Pacífico anualmente, se realizará pronto. ¿De qué se trata y cuál su objetivo?

Este es un evento de la escuela, lo viene realizando hace 10 años. Vamos a hacer la décima edición. Es un día en el que se discuten temas coyunturales que nos preocupan, los cuales la universidad, a través de su Centro de Investigación, contribuye con reportes y análisis. Ese día vamos a conversar sobre estos temas.

Usualmente se elige un tema en específico, el año pasado fueron las economías ilegales. Este año, al ser preelectoral, vamos a cubrir varios temas, porque no nos podemos quedar sin cubrir todos los temas que nos preocupan.

¿Cuáles, por ejemplo?

Empezamos con el tema de cómo reconstruir la disciplina fiscal. Es el módulo que nos va a decir “esto es lo que tenemos y la disciplina que debemos tener para poder alcanzar un crecimiento”. Luego pasamos a paneles de temas sectoriales, como el de pensiones. De ahí pasamos a otro sobre brechas sociales como la salud y la educación. Y luego, un panel de mucha preocupación que es seguridad ciudadana.

Finalmente, cerramos con un panel con todas las multilaterales que financian muchos proyectos que acompañan al gobierno en su gestión. Son el Banco Mundial, el BID y CAF. Como todo el día vamos a hablar del Perú y los problemas que tenemos, queremos cerrar con un panel internacional donde se converse y se compartan algunas buenas prácticas, soluciones innovadoras que se han dado a problemas similares a los que tenemos en el Perú.

Escuchando la CADE, uno dice que estos problemas que enfrentamos en Perú existen en toda Latinoamérica con distintos matices y hubo maneras de resolverlos. Lo veo porque vengo de trabajar en una agencia de Naciones Unidas, donde dirigía la región de América Latina y el Caribe, y donde vi de primera mano estas debilidades, sobre todo en la parte de gestión pública y en la parte institucional.

Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico | Foto: Joel Alonzo

Mencionó que un primer panel será sobre reconstruir la disciplina fiscal. ¿Consideras que está destruida?

Está en riesgo. Hemos visto dos años donde no se ha cumplido la regla fiscal.

Algunos dicen que vamos por un tercero.

Sí, con algunos riesgos como los ha señalado el Consejo Fiscal, pero lo que más preocupa es la posibilidad de que, a través del Legislativo, se generen proyectos de ley e iniciativas de gasto que no hayan sido presupuestadas, lo que requiere endeudarse. Eso se convierte en una espiral que te debilita la gestión pública, la posibilidad de atender prioridades y, a la misma vez, también afecta tu ranking crediticio.

Así que todo eso es una retroalimentación hacia algo negativo. Hay mucha necesidad de reconstruir esa disciplina fiscal que el Perú tuvo por muchos años. Llegamos a ser un país con grado de inversión, pero no podemos estar en esta situación en la que los riesgos continúan creciendo.

Apelando a su experiencia en el sector público, específicamente en el Viceministerio de Hacienda, ¿diría que la disciplina fiscal está en riesgo? ¿Es un problema de corto, mediano o largo plazo?

Es un problema en los tres aspectos. En el corto plazo, si perdemos la disciplina fiscal, si no cumplimos con la regla de gasto, se tienen que crear créditos suplementarios o ‘repriorizar’. Esto último significa dejar de gastar en algo para usarlo en otra cosa.

En el mediano y largo plazo, está en riesgo tu calificación (de riesgo). Si tenemos un déficit, es porque no podemos financiarlo con recursos propios. Todavía somos un país con un 70% de informalidad, donde no podemos respaldarnos en la recaudación tributaria para financiar gastos para atender al ciudadano.

Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico | Foto: Joel Alonzo

¿Y a largo plazo?

En el crecimiento económico. Hoy estamos creciendo creo que a 2,9% del PBI, realmente es una lástima; podríamos aumentar nuestro potencial. ¿De qué depende el crecimiento y el PBI? De las inversiones y si no tenemos los recursos, porque los tenemos que usar para otras iniciativas que no necesariamente van a ayudar a crecer y generar empleo en el largo plazo…

Eso afecta a otros indicadores, como la pobreza.

Definitivamente.

¿Qué reflexión le deja estos dos días de CADE Ejecutivos?

Me siento aludida todo el tiempo como Escuela de Gestión Pública, porque todos los diálogos que ha habido terminan en la capacidad de gestión pública.

Se ha criticado mucho a la gestión pública.

Sí, parece ser el tema y esa reflexión me la llevo en el sentido de que como universidad tenemos una gran responsabilidad de seguir formando profesionales en el sector público. Ese reto de formarlos sin burocratizarlos, hacerlos profesionales que puedan encontrar soluciones a los problemas que enfrentan y no ser profesionales que solo se dedican a lo operativo.

No es fácil, porque hay grandes retos, no contamos con un ecosistema que te permita operar en el sector público, donde no estés con temor a equivocarte con la desconfianza y donde básicamente te alejas del enfoque en el ciudadano y piensas más en cómo hacer las cosas para no equivocarte, porque no quiero terminar en problemas. Eso lleva, a veces, a una paralización, inacción.

Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico | Foto: Joel Alonzo

Hay miedo a firmar.

Hay miedo a firmar. Eso tiene que desaparecer y tiene que ver con las instituciones. Sin embargo, hay posibilidades de innovar en el sentido de hacer algo diferente, desde la escuela, trayendo no solo la parte teórica y el rigor técnico, sino también trayendo las mejores prácticas internacionales, expertos, teniendo…

Ejemplos.

Sí, estás dobles certificaciones con universidades de afuera que nos ayudan a ver cómo podemos modernizar la gestión pública. Y no solo en el Perú, muchos países de Latinoamérica tienen ese mismo problema y a veces nos falta atrevernos a hacer algo diferente.

Por otro lado, cuando uno habla del servicio público, de la calidad de los servidores públicos, incluso el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) lo dijo, ya no se encuentra la calidad del servidor público de años anteriores. Se habla mucho de la Ley Servir. ¿Es la única arista?

La Ley Servir como algo institucional es uno de los elementos, pero se pueden buscar otras maneras de introducir evaluaciones de desempeño; también introducir oportunidades de capacitación.

¿Pasa por mayores sueldos en el sector público?

Como en todo, en el sector privado, el público, los sueldos son un tema. Ahora, hay entidades que todavía tienen sueldos competitivos, el BCR, la SBS, el Banco de la Nación, entidades financieras del Estado, pero sí es un elemento. Sin embargo, veo a alumnos que vienen a matricularse e invierten en capacitarse, pese a que tienen sueldos que no les permiten tener holgura. Te da esperanza de que hay gente que cree en la función pública. Creo que tenemos que hablar de profesionales en el sector público donde se busque trabajar con eficiencia, al igual que en el sector privado, pero pensando en el bien colectivo. Es importante esa cultura de la eficiencia y el enfoque en resultados.