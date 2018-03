El ministro de Cultura, Salvador del Solar, negó que tanto él como la institución que dirige hayan solicitado la censura de la película “La paisana Jacinta: en búsqueda de Wasaberto”.



“El Ministerio de Cultura en ningún momento ha pedido la censura de la película, ni que la película no se exhiba, todas las personas son libres de ver la película”, comentó en Canal N.



Las declaraciones del ministro vienen luego de que el comediante Jorge Benavides lo criticara por evidenciar su rechazo a la cinta que protagoniza.

Del Solar aseveró que él no se refería a la película sino al personaje que la protagoniza, ya que, el propio ministerio lo considera “denigrante” debido a que se burla de un “grupo vulnerable”.



“No he visto la película, así que no me estoy pronunciando sobre la película. El Ministerio de Cultura desde antes que yo fuera ministro, conoce al personaje de la paisana Jacinta y lo considera denigrante. En ese sentido, lo rechazamos, y lo consideramos denigrante porque se refiere a un grupo vulnerable”, manifestó el ministro.



Respecto a su participación en la apertura del CADE 2017, Salvador Del Solar reveló que la misma se dio en el marco de una visión hacia el bicentenario y manifestó que sería “importante” que en un futuro los jóvenes del país decidan ser parte del sector público.



“Sería importante que para el 2030, 2040, muchos de los mejores peruanos tengan como vocación, no solo por incentivos económicos, sino también por prestigio, querer ser maestros, querer ser jueces, querer ser políticos, querer ser congresistas”, expresó.



Al ser consultado, sobre esta última referencia a los congresistas, el ministro remarcó que sus declaraciones no deberían de causar molestia alguna, porque lo que él quiso enfatizar era la importancia de la participación en el sector público.



“No tendría por qué haber causado ningún tipo de incomodidad. […] Lo que estoy diciendo en realidad es que […] los mejores profesionales tienden a ir al ámbito privado”, aseveró Del Solar.



“Deberíamos trabajar en un país que motive al sector público [...] es decir, fortalezcamos lo público, ese es el mensaje y creo que esa es parte del mensaje que debemos alentar en adelante”, añadió.

