El CADE 2017 no ha sido ajeno a la polémica suscitada tras la detección de parásitos en conservas de pescado fabricadas con insumos importados.

El Perú ya había prohibido la importación de estos productos de las empresas chinas Tropical Food Manufacturing Co. Ltd. y Shangong Hongda Group Ltd., por ingresar a nuestro país productos contaminados con gusanos anisakis. Y esta semana el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) –adscrito al Ministerio de la Producción– prohibió el ingreso de cualquier tipo de conserva de pescado que haya sido fabricada en el país asiático.

Al respecto, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha recordado que estas son conductas que ellos venían denunciando desde hace más de dos años "solitariamente".

"Basta poner en Google: conservas de Tailandia, y nos vamos a encontrar con gravísimas acusaciones que el Estado peruano debería investigar y aplicar las correspondientes medidas antidumping", dijo Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI; presentando documentos que daban cuenta de sus denuncias.

Cabe resaltar que no existe consenso en el sector empresarial sobre cómo maneja esta problemática. Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, lamentó hace unos días la decisión de Sanipes. “La solución no está en prohibir las importaciones, sino en robustecer nuestro sistema sanitario", dijo a El Comercio hace unos días.

